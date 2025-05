PTC

Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation.

නමPTC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3476

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0

සංසරණ සැපයුම--

උපරිම සැපයුම50,000,000,000

මුළු සැපයුම50,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.002055201939586999,2025-04-15

අඩුම මිල0.001177500912530466,2025-04-15

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.