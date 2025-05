PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

නමPROPC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.847

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,88%

සංසරණ සැපයුම37 068 173,77722445

උපරිම සැපයුම100 000 000

මුළු සැපයුම63 763 336,9999994

සංසරණ අනුපාතය0.3706%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ5.341897333509249,2024-03-28

අඩුම මිල0.4232764925375804,2025-03-11

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

