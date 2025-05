ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

නමME

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.301

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)19.50%

සංසරණ සැපයුම150,035,426.587768

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම999,999,147.208331

සංසරණ අනුපාතය0.15%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ13.238140041584465,2024-12-10

අඩුම මිල0.7184464093072205,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

වියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.