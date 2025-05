KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

නමKP3R

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1545

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)54.18%

සංසරණ සැපයුම425,178

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම425,178

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ2056.096236418172,2021-11-13

අඩුම මිල5.319300736605277,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

