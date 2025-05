KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

නමKCS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.57

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0004%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.66%

සංසරණ සැපයුම125,002,999.85133564

උපරිම සැපයුම200,000,000

මුළු සැපයුම142,502,999.85133564

සංසරණ අනුපාතය0.625%

නිකුත් කළ දිනය2021-04-23 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ28.795176559830317,2021-12-01

අඩුම මිල0.336503927826,2019-01-31

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.