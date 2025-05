IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

නමIOST

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.379

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.05%

සංසරණ සැපයුම25,407,526,843

උපරිම සැපයුම90,000,000,000

මුළු සැපයුම45,779,378,999

සංසරණ අනුපාතය0.2823%

නිකුත් කළ දිනය2018-01-11 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.01 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.13649600744247437,2018-01-24

අඩුම මිල0.00156203910694,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්IOST

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.