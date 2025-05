FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

නමFLOCK

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.793

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)30.96%

සංසරණ සැපයුම185,324,952.38824794

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම186,865,011.38824794

සංසරණ අනුපාතය0.1853%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.8929593240695551,2025-01-03

අඩුම මිල0.03529084954366033,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BASE

