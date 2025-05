FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

නමFLM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.842

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)3.29%

සංසරණ සැපයුම546,307,719.619123

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම546,307,719.619123

සංසරණ අනුපාතය0.5463%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.24220201,2021-04-07

අඩුම මිල0.013609467044339166,2025-04-17

පොදු බ්ලොක්චේන්NONE

