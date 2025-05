FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

නමFIL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.51

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0005%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)27.13%

සංසරණ සැපයුම673,375,068

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,959,477,718

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2017-08-10 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ237.24182637,2021-04-01

අඩුම මිල1.82924685424,2019-08-29

පොදු බ්ලොක්චේන්FIL

