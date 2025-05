FARM

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

නමFARM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.801

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)5,941.70%

සංසරණ සැපයුම672,183.450713

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම690,420

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ660.109464612,2020-09-12

අඩුම මිල20.47768873365183,2023-09-01

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

