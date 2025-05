EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

නමEGLD

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.120

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)108.59%

සංසරණ සැපයුම28,279,653.50745724

උපරිම සැපයුම31,415,926

මුළු සැපයුම28,284,809

සංසරණ අනුපාතය0.9001%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ542.5796223449056,2021-11-23

අඩුම මිල6.54362957,2020-10-07

පොදු බ්ලොක්චේන්EGLD

