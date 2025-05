DFYN

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

නමDFYN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2192

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.09%

සංසරණ සැපයුම171,878,614.9681

උපරිම සැපයුම250,000,000

මුළු සැපයුම198,284,457

සංසරණ අනුපාතය0.6875%

නිකුත් කළ දිනය2021-05-14 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ8.35454802,2021-05-16

අඩුම මිල0.00287289251896436,2025-05-06

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

