DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

නමDBR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.741

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.96%

සංසරණ සැපයුම1,829,293,597

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම9,999,997,159.600344

සංසරණ අනුපාතය0.1829%

නිකුත් කළ දිනය2024-10-16 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.05499267372684524,2024-12-21

අඩුම මිල0.013910476857044492,2025-04-20

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

