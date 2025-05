CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

නමCHESS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1029

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)3.26%

සංසරණ සැපයුම202,309,397

උපරිම සැපයුම300,000,000

මුළු සැපයුම300,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.6743%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ7.9212842434622575,2021-10-22

අඩුම මිල0.044805179770472464,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

