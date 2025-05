BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

නමBAL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.446

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)31,51%

සංසරණ සැපයුම63 562 999,48327628

උපරිම සැපයුම96 150 704

මුළු සැපයුම68 531 036,04682502

සංසරණ අනුපාතය0.661%

නිකුත් කළ දිනය2020-06-24 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ74.77226165,2021-05-04

අඩුම මිල0.7530492732247144,2025-04-08

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමBalancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.