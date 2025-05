ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

නමATOM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.51

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0005%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)34.94%

සංසරණ සැපයුම390,934,204

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම390,934,204

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2019-03-15 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.1 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ44.6955257850945,2021-09-20

අඩුම මිල1.13096252523,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්ATOM

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.