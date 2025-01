Что такое BULLA (BULLA)

Bulla.fun provides a robust ecosystem for memecoin creators and enthusiasts, enabling fair launches across multiple EVM chains. By leveraging bonding curve mechanics and integrating cutting-edge AI tools, we ensure higher quality narratives and projects, setting a new standard in the memecoin space. Unlike existing platforms where only the company profits, Bulla's native $BULLA token allows users to share in the platform's success.

Источник BULLA (BULLA) Официальный веб-сайт