Согласно вашему прогнозу, Wrapped HSK потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,303059.

Согласно вашему прогнозу, Wrapped HSK потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,318211.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена WHSK составляет $ 0,334122 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена WHSK в 2028 году составит $ 0,350828 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WHSK в 2029 году составит $ 0,368370 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WHSK в 2030 году составит $ 0,386788 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Wrapped HSK потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,630037.

В 2050 году цена Wrapped HSK потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1,0262.