Согласно вашему прогнозу, SkyAI потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,022815.

Согласно вашему прогнозу, SkyAI потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,023956.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SKYAI составляет $ 0,025154 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SKYAI в 2028 году составит $ 0,026411 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKYAI в 2029 году составит $ 0,027732 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKYAI в 2030 году составит $ 0,029119 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена SkyAI потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,047432.

В 2050 году цена SkyAI потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,077261.