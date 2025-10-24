Согласно вашему прогнозу, Restaking Vault ETH потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 4 686,32.

Согласно вашему прогнозу, Restaking Vault ETH потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 4 920,6359.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена RSTETH составляет $ 5 166,6678 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена RSTETH в 2028 году составит $ 5 425,0011 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RSTETH в 2029 году составит $ 5 696,2512 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RSTETH в 2030 году составит $ 5 981,0638 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Restaking Vault ETH потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 9 742,5227.

В 2050 году цена Restaking Vault ETH потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 15 869,5428.