Согласно вашему прогнозу, Qstay потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,000825.

Согласно вашему прогнозу, Qstay потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,000866.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена QSTAY составляет $ 0,000910 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена QSTAY в 2028 году составит $ 0,000955 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QSTAY в 2029 году составит $ 0,001003 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QSTAY в 2030 году составит $ 0,001053 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Qstay потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,001716.

В 2050 году цена Qstay потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,002795.