Согласно вашему прогнозу, Midas mAPOLLO потенциально может вырасти на 0.00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1.039.

Согласно вашему прогнозу, Midas mAPOLLO потенциально может вырасти на 5.00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1.0909.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MAPOLLO составляет $ 1.1454 с темпом роста 10.25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MAPOLLO в 2028 году составит $ 1.2027 при темпе роста 15.76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAPOLLO в 2029 году составит $ 1.2629 при темпе роста 21.55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAPOLLO в 2030 году составит $ 1.3260 при темпе роста 27.63%.

В 2040 году цена Midas mAPOLLO потенциально может вырасти на 107.89%. Она может достичь торговой цены в $ 2.1600.

В 2050 году цена Midas mAPOLLO потенциально может вырасти на 238.64%. Она может достичь торговой цены в $ 3.5184.