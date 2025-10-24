Согласно вашему прогнозу, Metronome Synth ETH потенциально может вырасти на 0.00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 3,840.54.

Согласно вашему прогнозу, Metronome Synth ETH потенциально может вырасти на 5.00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 4,032.567.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена MSETH составляет $ 4,234.1953 с темпом роста 10.25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена MSETH в 2028 году составит $ 4,445.9051 при темпе роста 15.76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MSETH в 2029 году составит $ 4,668.2003 при темпе роста 21.55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MSETH в 2030 году составит $ 4,901.6103 при темпе роста 27.63%.

В 2040 году цена Metronome Synth ETH потенциально может вырасти на 107.89%. Она может достичь торговой цены в $ 7,984.2068.

В 2050 году цена Metronome Synth ETH потенциально может вырасти на 238.64%. Она может достичь торговой цены в $ 13,005.4316.