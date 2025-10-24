Согласно вашему прогнозу, Hyperion Staked Aptos потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 3,72.

Согласно вашему прогнозу, Hyperion Staked Aptos потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 3,9060.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена STAPT составляет $ 4,1013 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена STAPT в 2028 году составит $ 4,3063 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STAPT в 2029 году составит $ 4,5216 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STAPT в 2030 году составит $ 4,7477 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Hyperion Staked Aptos потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 7,7336.

В 2050 году цена Hyperion Staked Aptos потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 12,5972.