Согласно вашему прогнозу, Avo потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,012879.

Согласно вашему прогнозу, Avo потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,013523.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена AVO составляет $ 0,014199 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена AVO в 2028 году составит $ 0,014909 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVO в 2029 году составит $ 0,015655 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVO в 2030 году составит $ 0,016438 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Avo потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,026775.

В 2050 году цена Avo потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,043615.