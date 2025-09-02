2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Сентябрьский прогноз Биткоина сигнализирует о потенциальном спаде, но Bitcoin Hyper является безопасной покупкой

Пост «Сентябрьский прогноз Биткоина сигнализирует о потенциальном спаде, но Bitcoin Hyper — безопасная покупка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сентябрьский прогноз Биткоина сигнализирует о потенциальном спаде, но Bitcoin Hyper — безопасная покупка

Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-could-slump-in-september-bitcoin-hyper-a-safe-buy/
Hyperlane
HYPER$0.24699-5.21%
READY
READY$0.045487-13.39%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:35
Массивная покупка Bitcoin укрепляет позицию стратегии

Пост Массивная покупка Биткоина укрепляет позицию Strategy появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания Майкла Сейлора, Strategy, подтвердила свою приверженность Биткоину, приобретя дополнительно 4 048 BTC, воспользовавшись недавним снижением цены криптовалюты. Эта покупка укрепляет её положение как крупнейшего публичного держателя Биткоина в мире. Читать далее: Массивная покупка Биткоина укрепляет позицию Strategy Источник: https://en.bitcoinhaber.net/massive-bitcoin-purchase-strengthens-strategys-position
Биткоин
BTC$117,779.3-2.38%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
PUBLIC
PUBLIC$0.03806-1.93%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:05
Киты покупают Bitcoin Hyper за 30K долларов, предпродажа приближается к отметке в 13.6M долларов

Пост Киты покупают Bitcoin Hyper на сумму 30K долларов, предпродажа приближается к отметке в 13.6M долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Киты покупают Bitcoin Hyper на сумму 30K долларов, предпродажа приближается к отметке в 13.6M долларов

Источник: https://bitcoinist.com/whales-buy-30k-bitcoin-hyper-tokens/
Hyperlane
HYPER$0.24699-5.21%
READY
READY$0.045487-13.39%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:44
Больше, чем просто место для зарядки вашего электромобиля

Пост "Больше, чем просто место для зарядки вашего электромобиля" появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 21 ИЮЛЯ: Внешний вид ресторана Tesla Diner and Drive-In и Supercharger 21 июля 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Футуристический ресторан Tesla Diner и станция Supercharger, предлагающие водителям возможность обслуживания не выходя из машины, открылись в Голливуде в этот понедельник. (Фото I RYU/VCG через Getty Images) VCG через Getty Images Расположенный в Западном Голливуде, Лос-Анджелес, первый Tesla Diner официально открылся в июле 2025 года. Я посетил это место в августе 2025 года, как на завтрак, так и на обед. Первоначальный ажиотаж утих. Не было очередей встречающих клиентов, только хорошо обученный персонал, который четко объяснял, как работает система заказов в закусочной. Протесты, когда-то разожженные неудачным пребыванием основателя Tesla в столице страны, утихли. Тот политический эксперимент оставил тысячи федеральных работников без работы, многие федеральные программы были прекращены, а моральный дух государственных служащих упал до исторического минимума, что привело к впечатляющему разрыву с президентом Трампом. С падением продаж и акций Tesla, Маск был вынужден защищать свое место генерального директора. Когда-то провозглашенный величайшим системным мыслителем нашего времени, теперь возникает вопрос: сможет ли Илон Маск вернуться? В конце концов, согласно опросу Gallup в июле 2025 года, 61% респондентов негативно относились к Илону Маску, по сравнению с 33% положительных отзывов, что является самым низким рейтингом среди 14 опрошенных общественных деятелей. Зарядка электромобилей как бизнес-возможность Не путайте Tesla Diner с просто местом для подключения вашего автомобиля и перекуса. Это единая экосистема бренда. Так же, как Tesla переопределила пользовательский опыт в автомобильной сфере, закусочная переосмысливает паузу в дорожном путешествии как нечто, ради чего стоит остановиться. Маск предположил, что если это первое место будет успешным, Tesla расширит концепцию на крупные города и коридоры Supercharger по всему миру. В сочетании с прогнозируемым...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.214-3.77%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:31
Протокол Venus на базе BNB Chain лишился 27 млн $ из-за предполагаемой компрометации смарт контракта

Пост о том, что из Venus Protocol на BNB Chain было выведено 27 миллионов долларов из-за предполагаемой компрометации контракта, появился на BitcoinEthereumNews.com. Venus Protocol, одна из крупнейших кредитных платформ на BNB Chain, подверглась предполагаемой атаке во вторник, в результате которой злоумышленники, по-видимому, вывели активы на сумму около 27 миллионов долларов. Он-чейн исследователи заявили, что подозревают, что контракт Core Pool Comptroller протокола был обновлен на вредоносный адрес, который затем вывел токены, включая vUSDC и vETH. Команды безопасности отслеживают украденные активы, а сообщество Venus еще не выпустило официального заявления. Средства остаются в контракте злоумышленника и еще не были обменены, что оставляет открытыми вопросы о том, перерастет ли эта атака в полномасштабный вывод средств. Venus функционирует как денежный рынок на BNB Chain, позволяя пользователям депонировать такие активы, как стейблкоины и основные токены, для получения процентов, в то время как заемщики размещают залоговые активы для получения кредитов. Его нативный токен, XVS, играет роль в управлении и стимулировании протокола. На пике своего развития Venus владел активами на сумму более 7 миллиардов долларов, что делало его ключевой частью DeFi экосистемы BNB Chain. (Это развивающаяся история.) Источник: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/bnb-chain-based-venus-protocol-drained-of-usd27m-on-suspected-contract-compromise
Binance Coin
BNB$1,233.36-0.90%
Venus
XVS$6.5869-4.30%
DeFi
DEFI$0.001589-5.97%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:29
Майнер Cred поможет вам легко зарабатывать до 69 999 USD в BTC и XRP каждый день всего одним кликом!

Пост Cred Miner может помочь вам легко зарабатывать до 69 999 USD в BTC и XRP каждый день всего одним кликом! появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно последним данным от CoinMarketCap, рыночная капитализация XRP превысила 210 миллиардов USD, прочно закрепив его среди пяти ведущих криптовалют в мире. Этот рост обусловлен не только восстановлением рыночных настроений, но и продолжающимся расширением Ripple в сфере трансграничных платежей, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, что дополнительно подтверждает практическую ценность XRP. На этом фоне известная платформа Облачного майнинга CRED MINER запустила контракт на Облачный майнинг XRP. Этот инновационный продукт предоставляет держателям XRP и глобальным инвесторам новый способ получения пассивного дохода. Глобализация и финансиализация: больше, чем просто майнинг Контракт XRP от CREDMINER - это больше, чем просто инструмент для майнинга; это часть цифровых финансовых инноваций. Благодаря партнерству с глобальными центрами обработки данных и хранителями, платформа обеспечивает: Многоязычную поддержку и глобальный сервис: охватывая рынки Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока; Финансиализацию: сочетание контрактов на Облачный майнинг с моделями пассивного управления капиталом для создания опыта, подобного "фонду цифровых активов" для инвесторов; Зеленое и устойчивое развитие: соблюдение текущих международных тенденций ESG-инвестирования для снижения выбросов углерода. Представитель CRED MINER заявил в пресс-релизе: XRP вступает в новую фазу глобализации, и мы надеемся сделать участие простым для каждого пользователя через наши контрактные продукты. Пассивный доход больше не является привилегией только для профессиональных трейдеров, но общей возможностью для пользователей по всему миру. Как присоединиться к CRED MINER и начать майнинг XRP? Быстрый доступ: Посетите официальный сайт по адресу для завершения регистрации учетной записи за 30 секунд и получите 12 USD эксклюзивного стартового капитала. Индивидуальный план майнинга: Внесите XRP на свой счет и выберите подходящий для вас план дохода, от начального уровня до премиум-контрактов. Ежедневный сбор доходов: Система автоматически рассчитывает вознаграждения за майнинг ежедневно, распределяя их непосредственно на счет пользователя...
Credora
CRED$0.000000000000000533-91.13%
Биткоин
BTC$117,779.3-2.38%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:28
Лидер Knots заявляет, что Bitcoin Core v30 может содержать незаконный контент для взрослых

Пост лидера Knots о том, что Bitcoin Core v30 может размещать незаконный контент для взрослых, появился на BitcoinEthereumNews.com. Лидер сообщества Knots Bitcoin Mechanic утверждает, что новые ограничения хранения данных по умолчанию могут вынудить любого, кто обновится до последней версии Bitcoin Core, также размещать и передавать незаконный контент для взрослых. В следующем месяце планируется ослабить ограничения на хранение данных в Bitcoin Core версии 30 (v30). Это означает, что по умолчанию он будет принимать транзакции со 100 000 байтами данных, не связанных с движением Биктоина (BTC) на цепочке, в свой стандартный мемпул. Однако сообщество Knots считает это 1 200-кратное увеличение с примерно 83 байт в v29 ужасной идеей и сохранит старое ограничение данных. В основном, 83-байтовое ограничение мемпула Core и Knots удерживало более 99% транзакций ниже этого лимита хранения данных. Хотя существуют некоторые обходные пути для втискивания больших файлов в выходные данные OP_RETURN, технически соответствующие правилам консенсуса, стандартный фильтр служил сдерживающим фактором более десяти лет. Однако вскоре операторы узлов Core, которые обновят свои лимиты OP_RETURN в v30 — те, кто отфильтровывал большинство произвольных данных в v29 и всех предыдущих версиях — могут больше не фильтровать потенциально незаконный контент. Незаконный контент в блокчейне Биктоина Bitcoin Mechanic утверждает, что у распространителей порнографии есть сильная мотивация использовать v30: "Заставить других людей хранить это для вас гораздо предпочтительнее, чем хранить или размещать это самостоятельно. Особенно если носитель информации широко распространен." За последние несколько дней лидер сообщества Knots неоднократно критиковал разработчиков Core за моральное компр
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.31%
Биткоин
BTC$117,779.3-2.38%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:21
Стратегия сигнализирует о дополнительных покупках Биткоина после завершения судебного дела

Пост Strategy сигнализирует о дополнительных покупках Биткоина после завершения судебного дела появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Майкл Сэйлор намекнул на дополнительные покупки Биткоина, заявив, что "Биткоин все еще распродается". Strategy добавила более 3 000 BTC в своей последней раскрытой покупке. Иск акционеров против компании был отозван с предубеждением. Майкл Сэйлор предположил, что Strategy может вскоре снова увеличить свои запасы Биткоина. Комментарий прозвучал через несколько дней после того, как компания раскрыла информацию о еще одном крупном приобретении BTC и после отзыва иска акционеров. Последнее накопление Биткоина Strategy 31 августа Сэйлор опубликовал изображение с независимой платформы "Saylor Tracker". На графике были отображены кластеры оранжевых точек, отображающих историю покупок Биткоина компанией. Вместе с изображением он написал: "Биткоин все еще распродается". Такой тип публикации часто предшествовал официальным раскрытиям информации о новых покупках. Наблюдатели отметили, что Strategy подавала раскрытия о покупках каждый понедельник в течение трех недель подряд. Участники рынка заявили, что эта тенденция может продолжиться в сентябре. Запасы BTC Strategy | Источник: Michael Saylor, X Всего неделей ранее Strategy объявила о приобретении 3 081 BTC примерно за 356 миллионов $. Средняя стоимость составляла около 116 000 $ за монету. Эта покупка увеличила общие запасы фирмы до 632 457 BTC, оцениваемых в 68 миллиардов $ на момент написания. Strategy в значительной степени финансировала эти приобретения за счет продажи акций. Только в 2025 году компания привлекла 5,6 миллиардов $ в рамках нескольких предложений. Это составило около 12% всех новых листингов в США в этом году. Согласно раскрытиям компании, акции MSTR стабильно превосходили так называемую Великолепную семерку технологических акций в годовом исчислении. Накопление отражало подход Strategy к позиционированию Биткоина как основного казначейского резерва. Сэйлор неоднократно описывал Биткоин как превосходное средство сохранения стоимости по сравнению с традиционными активами, такими как наличные деньги или облигации. Strategy в фокусе на фоне ставок на Биткоин | Источник: Strategy, X Отклонение иска акционеров поддерживает стабильность Правовая среда вокруг компании...
Биткоин
BTC$117,779.3-2.38%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:19
Стратегия Майкла Сейлора покупает Биткоин на 449M $ после уклонения от иска инвестора

Пост «Стратегия Майкла Сейлора покупает Биктоин на 449 миллионов долларов после уклонения от иска инвестора» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Стратегия приобрела 4 048 Биткоинов, увеличив общие запасы до 636 505 BTC. Покупка произошла после того, как Стратегия успешно защитилась от иска инвестора относительно раскрытия бухгалтерской информации. Стратегия, ведущая в мире компания по казначейству Биткоина, сообщила во вторник, что приобрела 4 048 Биткоинов за 449 миллионов долларов на прошлой неделе, что стало седьмой неделей покупок подряд. Стратегия приобрела 4 048 BTC примерно за 449,3 миллиона долларов по цене около 110 981 долларов за биткоин и достигла доходности BTC в 25,7% с начала 2025 года. По состоянию на 01.09.2025, мы HODL 636 505 $BTC, приобретенных примерно за 46,95 миллиардов долларов по цене около 73 765 долларов за биткоин. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) 2 сентября 2025 г. Компания накопила более 39 000 BTC в этом квартале, при этом крупнейшая покупка более 21 000 BTC была завершена в конце июля. Последнее приобретение увеличивает общие запасы Биткоина Стратегии до 636 505 BTC, стоимостью почти 70 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам. Запасы представляют более 3% от общего предложения Биткоина. Биткоин торговался примерно по 109 800 долларов на момент публикации, согласно CoinGecko. Актив упал до минимума в 107 295 долларов на прошлой неделе на фоне общерыночной волатильности и закрыл август с падением примерно на 7%. Падение мало повлияло на Стратегию. В воскресенье исполнительный председатель Майкл Сейлор намекнул на предстоящее объявление о покупке, написав в X, что «Биткоин продается со скидкой». Сейчас у Стратегии более 23 миллиардов долларов нереализованной прибыли, согласно StrategyTracker. Компания, котирующаяся на Nasdaq, недавно избежала иска, поданного инвесторами из-за предполагаемых вводящих в заблуждение заявлений, связанных со стандартами бухгалтерского учета. Истцы утверждали, что Стратегия не своевременно раскрыла информацию о потенциальных нереализованных убытках в соответствии с новыми правилами. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-acquisition-strategy-saylor-2/
Threshold
T$0.01469-3.03%
Stride
STRD$0.0753+15.13%
STRK
STRK$0.1611+2.87%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 20:10
Неделя блокчейна в Бостоне 2025 начинается через неделю, где блокчейн встречается с ИИ

Пост «Неделя блокчейна в Бостоне 2025 начинается через неделю, где блокчейн встречается с ИИ» появился на BitcoinEthereumNews.com. Этот контент предоставлен спонсором. ПРЕСС-РЕЛИЗ. Неделя блокчейна в Бостоне 2025 объединяет лидеров из Coinbase, Figment, Arrington Capital и Fidelity Investments на пять дней программирования по всему Большому Бостону. Бостон, Массачусетс – 2 сентября 2025 – За неделю до начала Бостон готовится к самому масштабному и инклюзивному изданию [...] Источник: https://news.bitcoin.com/boston-blockchain-week-2025-kicks-off-in-one-week-where-blockchain-meets-ai/
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
Sleepless AI
AI$0.1186-2.22%
Mind-AI
MA$0.000558-4.50%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:51
