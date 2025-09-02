Больше, чем просто место для зарядки вашего электромобиля
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 21 ИЮЛЯ: Внешний вид ресторана Tesla Diner and Drive-In и Supercharger 21 июля 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Футуристический ресторан Tesla Diner и станция Supercharger, предлагающие водителям возможность обслуживания не выходя из машины, открылись в Голливуде в этот понедельник. (Фото I RYU/VCG через Getty Images) VCG через Getty Images Расположенный в Западном Голливуде, Лос-Анджелес, первый Tesla Diner официально открылся в июле 2025 года. Я посетил это место в августе 2025 года, как на завтрак, так и на обед. Первоначальный ажиотаж утих. Не было очередей встречающих клиентов, только хорошо обученный персонал, который четко объяснял, как работает система заказов в закусочной. Протесты, когда-то разожженные неудачным пребыванием основателя Tesla в столице страны, утихли. Тот политический эксперимент оставил тысячи федеральных работников без работы, многие федеральные программы были прекращены, а моральный дух государственных служащих упал до исторического минимума, что привело к впечатляющему разрыву с президентом Трампом. С падением продаж и акций Tesla, Маск был вынужден защищать свое место генерального директора. Когда-то провозглашенный величайшим системным мыслителем нашего времени, теперь возникает вопрос: сможет ли Илон Маск вернуться? В конце концов, согласно опросу Gallup в июле 2025 года, 61% респондентов негативно относились к Илону Маску, по сравнению с 33% положительных отзывов, что является самым низким рейтингом среди 14 опрошенных общественных деятелей. Зарядка электромобилей как бизнес-возможность Не путайте Tesla Diner с просто местом для подключения вашего автомобиля и перекуса. Это единая экосистема бренда. Так же, как Tesla переопределила пользовательский опыт в автомобильной сфере, закусочная переосмысливает паузу в дорожном путешествии как нечто, ради чего стоит остановиться. Маск предположил, что если это первое место будет успешным, Tesla расширит концепцию на крупные города и коридоры Supercharger по всему миру. В сочетании с прогнозируемым...
