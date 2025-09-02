Лидер Knots заявляет, что Bitcoin Core v30 может содержать незаконный контент для взрослых

Пост лидера Knots о том, что Bitcoin Core v30 может размещать незаконный контент для взрослых, появился на BitcoinEthereumNews.com. Лидер сообщества Knots Bitcoin Mechanic утверждает, что новые ограничения хранения данных по умолчанию могут вынудить любого, кто обновится до последней версии Bitcoin Core, также размещать и передавать незаконный контент для взрослых. В следующем месяце планируется ослабить ограничения на хранение данных в Bitcoin Core версии 30 (v30). Это означает, что по умолчанию он будет принимать транзакции со 100 000 байтами данных, не связанных с движением Биктоина (BTC) на цепочке, в свой стандартный мемпул. Однако сообщество Knots считает это 1 200-кратное увеличение с примерно 83 байт в v29 ужасной идеей и сохранит старое ограничение данных. В основном, 83-байтовое ограничение мемпула Core и Knots удерживало более 99% транзакций ниже этого лимита хранения данных. Хотя существуют некоторые обходные пути для втискивания больших файлов в выходные данные OP_RETURN, технически соответствующие правилам консенсуса, стандартный фильтр служил сдерживающим фактором более десяти лет. Однако вскоре операторы узлов Core, которые обновят свои лимиты OP_RETURN в v30 — те, кто отфильтровывал большинство произвольных данных в v29 и всех предыдущих версиях — могут больше не фильтровать потенциально незаконный контент. Незаконный контент в блокчейне Биктоина Bitcoin Mechanic утверждает, что у распространителей порнографии есть сильная мотивация использовать v30: "Заставить других людей хранить это для вас гораздо предпочтительнее, чем хранить или размещать это самостоятельно. Особенно если носитель информации широко распространен." За последние несколько дней лидер сообщества Knots неоднократно критиковал разработчиков Core за моральное компрометирование операторов узлов. По его мнению, изменение настроек по умолчанию для размещения более крупных незаконных файлов или других форм предосудительного контента морально неприемлемо. Более того, изменение OP_RETURN в v30 мало связано с использованием BTC в качестве "одноранговых цифровых денег", поскольку выходные данные datacarrier буквально не имеют ничего общего с данными на цепочке...