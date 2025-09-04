2025-10-11 суббота

Саммит лидеров устойчивого развития Forbes 2025 в Нью-Йорке представит доктора Джейн Гудолл, бывшего советника Белого дома по климату Джину Маккарти и мэра Кливленда Джастина Бибба, наряду с глобальными лидерами устойчивого развития

Саммит лидеров устойчивого развития Forbes 2025 в Нью-Йорке представит доктора Джейн Гудолл, бывшего советника Белого дома по климату Джину Маккарти и мэра Кливленда Джастина Бибба, наряду с глобальными лидерами устойчивого развития

Пост «Саммит лидеров устойчивого развития Forbes 2025 в Нью-Йорке представит доктора Джейн Гудолл, бывшего советника Белого дома по климату Джину Маккарти и мэра Кливленда Джастина Бибба вместе с мировыми лидерами устойчивого развития» появился на BitcoinEthereumNews.com. Forbes сегодня объявил о проведении Саммита лидеров устойчивого развития Forbes 2025, который состоится 22 сентября 2025 года в Нью-Йорке и в виртуальном формате. Саммит соберет выдающихся лидеров, которые продвигают смелые климатические действия и формируют будущее устойчивого развития. Под темой «Общая повестка: стимулирование устойчивого роста и значимых изменений», Саммит соберет ведущих мировых новаторов для поиска решений некоторых из самых насущных проблем нашего времени – включая масштабирование чистой энергии, развитие климатической устойчивости и устойчивых городов, устойчивой инфраструктуры для ИИ-экономики и многое другое. Участники услышат выступления динамичного состава спикеров, включая: Доктора Джейн Гудолл, DBE, Посланника мира ООН и основателя Института Джейн Гудолл Шарлот Магайи, основателя и генерального директора Mukuru Clean Stoves Доктора Роберта Д. Булларда, основателя и директора Центра экологической и климатической справедливости Булларда, Южный университет Техаса Джину Маккарти, управляющего сопредседателя America Is All In; бывшего советника Белого дома по национальному климату и администратора EPA США Джастина М. Бибба, мэра Кливленда и сопредседателя America Is All In Гэвина Маккормика, основателя и исполнительного директора WattTime и соучредителя Climate TRACE Санджива Кришнана, управляющего партнера S2G Investments «Постепенные действия не помогут. Только смелое лидерство будет стимулировать устойчивый рост и изменения, которых требует мир», – сказала Элизабет Бриер, редактор Forbes. «Вот почему Саммит лидеров устойчивого развития объединяет лидеров, готовых бросить вызов условностям и наметить новый путь вперед». Мероприятие является частью более широкой платформы Forbes «Лидеры устойчивого развития», которая запустит свой редакционный список 2025 года перед Саммитом во время Климатической недели Нью-Йорка 18 сентября 2025 года. Вместе список и Саммит осветят инноваторов, руководителей и политиков, формирующих устойчивое будущее. Для получения дополнительной информации о мероприятии и регистрации для виртуального участия посетите: Саммит лидеров устойчивого развития Forbes 2025. Контакты для СМИ: Christina Vega Magrini, cmagrini@forbes.com Feryal Nawaz, fnawaz@forbes.com…
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:23
Блокчейн-платежи упрощают доступ к образованию для неохваченных банковскими услугами жителей Индонезии

Блокчейн-платежи упрощают доступ к образованию для неохваченных банковскими услугами жителей Индонезии

Пост Блокчейн платежи упрощают доступ к образованию для необслуживаемых банками жителей Индонезии появился на BitcoinEthereumNews.com. Индонезийский конгломерат Indomobil Group объединился с Space Time Foundation для запуска инициативы, направленной на предоставление проверяемого образования более чем 50 000 индонезийских студентов. Блокчейн-инициатива для образования и финансовой инклюзивности Индонезийский конгломерат Indomobil Group объединился с Space Time Foundation для запуска инициативы, направленной на предоставление проверяемого образования более чем 50 000 [...] Источник: https://news.bitcoin.com/blockchain-payments-streamline-access-to-education-for-indonesias-unbanked/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:21
Отрывок из "Биткоин-экономики полного цикла: Влияние"

Отрывок из "Биткоин-экономики полного цикла: Влияние"

Пост "Отрывок из Биткоин-циркулярной экономики: Влияние" появился на BitcoinEthereumNews.com. Трудно количественно оценить множество измерений, в которых сообщество было затронуто с начала проекта, так же как трудно предвидеть различные способы, которыми Биктоин меняет жизни своих пользователей по всему миру. Однако есть одна вещь, на которую Майк особенно указывает: "Интересно отметить, как Биктоин изменил временные предпочтения, особенно у молодых людей в Эль-Зонте." Временное предпочтение - это субъективная ценность, по которой человек дисконтирует ценность будущего. Всегда предпочтительнее иметь что-то в настоящем, чем ждать, когда что-то придет, поскольку любое будущее обещание имеет меньшую вероятность осуществления. Один из неблагоприятных эффектов бумажных денег, печатаемых правительствами без ограничения их выпуска, заключается в том, что они создают большую неопределенность из-за постоянного роста цен. Это, как правило, увеличивает временное предпочтение людей, поскольку имеет больше смысла потреблять в настоящем, чем сберегать на будущее, где эти деньги могут стоить гораздо меньше. Напротив, Биктоин, будучи дефицитным активом, который имеет тенденцию к росту стоимости со временем за счет циклического сокращения его выпуска до максимального предела в 21 миллион, доказывает, что снижает временное предпочтение. Поскольку он растет в цене со временем, небольшие сбережения в настоящем могут принести значительные будущие выгоды, тем самым увеличивая склонность к сбережениям и планированию будущего. Этот простой факт имеет глубокие последствия на социальном уровне, поскольку отражается в больших инвестициях в образование, более глубоких человеческих отношениях или большей заботе об окружающей среде. "Я вижу, как молодые люди впервые думают о своем будущем. Это не было чем-то, что мы планировали; это произошло неожиданно. Мы начали видеть, как они сберегают. Дети, у которых никогда не было больше пяти долларов...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:03
Фунт стерлингов падает по отношению к доллару США в преддверии данных по занятости в США

Фунт стерлингов падает по отношению к доллару США в преддверии данных по занятости в США

Пост GBP падает по отношению к доллару США перед публикацией данных о занятости в США появился на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлингов падает по отношению к доллару США перед публикацией данных о занятости в США и PMI. Фунт стерлингов (GBP) снижается до отметки около 1,3435 по отношению к доллару США (USD) во время европейской торговой сессии в четверг. Пара GBP/USD испытывает небольшое давление продаж, поскольку доллар США стабилизируется после корректирующего движения в среду. На момент написания индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость Гринбека по отношению к шести основным валютам, повышается до отметки около 98,25. Гринбек резко упал в среду после публикации данных о вакансиях JOLTS в США за июль, которые оказались ниже прогнозов. Читать далее... Прогноз GBP/USD: Фунт стерлингов находит поддержку, поскольку доходность британских гособлигаций снижается. После резкого падения во вторник GBP/USD продемонстрировал отскок и закрылся в положительной территории в среду. Пара торгуется в узком диапазоне около 1,3450 на европейской сессии в четверг, поскольку рыночное внимание смещается к следующей порции макроэкономических данных из США. Доходность долгосрочных британских гособлигаций повернула на юг в среду и поддержала восстановление фунта стерлингов. Во второй половине дня доллар США (USD) оказался под медвежьим давлением, что позволило GBP/USD подняться выше. Читать далее... Источник: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-drops-against-us-dollar-ahead-of-us-employment-202509041208
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:02
Mega Matrix объявляет о планах по резервной стратегии Ethena

Mega Matrix объявляет о планах по резервной стратегии Ethena

Пост Mega Matrix объявляет о планах стратегического резерва Ethena появился на BitcoinEthereumNews.com. Mega Matrix Inc. объявила о новом механизме для покупки токенов управления стейблкоинами, начиная с Ethena (ENA). Компания объявила о универсальной регистрации на полке на сумму 2 миллиарда долларов, что позволит компании размещать широкий спектр акций и долговых обязательств в течение следующих двух лет. Mega Matrix Inc. подала заявку на механизм в размере 2 миллиардов долларов в своей последней форме S-3. Универсальная регистрация на полке позволит Mega Matrix использовать широкий спектр инструментов акционерного и долгового капитала в течение трехлетнего периода. Подход компании к цифровому казначейству активов (DAT) направлен на использование токенов, которые используются для выпуска, обеспечения и управления специальными стейблкоинами. Эмитенты стейблкоинов являются относительно рискованным типом криптопроектов, которые, тем не менее, используют общую рыночную эффективность. Первым токеном, который будет добавлен в казначейство, станет Ethena (ENA), эмитент USDe и sUSDe. В то время как большинство казначейских компаний по-прежнему сосредоточены на Ethereum, Mega Matrix напрямую обращается к Ethena как к способу использования как доходов ETH, так и собственной доходности протокола. Шаг Mega Matrix демонстрирует уверенность в Ethena После новостей акции Mega Matrix MPU торговались около 1,83 долларов, снизившись с августовского пика в 3,66 долларов. MPU выросли с 23 августа, когда появилась первая версия заявки S-3, и рынок уже учел новости о казначействе. ENA все еще торговалась около 0,70 долларов, близко к верхнему диапазону за последние три месяца. Проект Ethena выиграл от августовского ралли ETH, расширив выпуск стейблкоина USDe до 12,5 миллиардов токенов, что является историческим максимумом. В то время как всего несколько месяцев назад Ethena считалась слишком рискованной, бычий рынок ETH усилил протокол, превратив его в одного из ключевых поставщиков ликвидности. Ethena также прошла стресс-тесты при падениях ETH и ликвидациях, управляя своим активом USDe без ценовых шоков. USDe от Ethena увеличил свое предложение до...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 23:35
От сувениров до скотча: Кубок Райдера вдохновляет волну брендовых коллабораций

От сувениров до скотча: Кубок Райдера вдохновляет волну брендовых коллабораций

Пост От сувениров до виски: Кубок Райдера вдохновляет волну брендовых коллабораций появился на BitcoinEthereumNews.com. Взгляд на коллекцию Spirit of the Cup от Devereux X Johnnie Walker. Чтобы одержать победу в Кубке Райдера, команде необходимо достичь порога в 14,5 очков. Но для парада брендов, которые привязали свой вагон к двухгодичному противостоянию США и Европы, конечный победитель на самом деле не имеет значения. Всё, что важно — это использование хайпа и вовлечения фанатов для связи с клиентами и усиления влияния бренда. Всемирный партнер Кубка Райдера, Citi, выпустил новые телевизионные рекламные ролики, позиционирующие изменчивость гольфа как метафору своего глобального охвата. В то время как баскетбольные площадки, олимпийские бассейны и теннисные корты имеют точно одинаковые размеры, в кампании отмечается, что гольф "никогда не бывает одинаковым дважды" благодаря постоянно меняющимся фервеям и гринам. Суть в том, что динамизм спорта от лунки к лунке и от поля к полю отражает способность банка адаптироваться на 180 рынках. Опираясь на возможности активации бренда, другие компании также используют Кубок Райдера для привлечения потребителей через эксклюзивные товары и локализованные мероприятия. В тематической коллаборации, посвященной Кубку Райдера, которая вышла сегодня утром, Johnnie Walker объединился с Devereux Golf, прогрессивным гольф-лейблом, сочетающим стритвир-эстетику с инклюзивным современным дизайном, для создания коллекции 'Spirit of the Cup'. Релиз включает поло, футболки, джерси и кепки, которые отражают трансатлантическое противостояние знаменитого турнира, а также отдают дань уличному стилю Нью-Йорка, отражая влияние города-хозяина. "Разрабатывая эту коллекцию, мы хотели запечатлеть энергию как соперничества, так и самого Нью-Йорка", — объяснил Берт Бруннер, соучредитель и дизайнер Devereux Golf. "Город смелый, выразительный и энергичный, поэтому мы обратились к стритвиру, крупной графике и цветовым блокам, которые отражают интенсивность соревнования. Но более глобальная идея заключалась в том, чтобы привнести гольф в современный культурный язык... Вместе с Johnnie Walker мы создали коллекцию, которая чувствует себя как дома...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 23:29
Неизданная песня Брюса Спрингстина 'Born To Run' становится хитом

Неизданная песня Брюса Спрингстина 'Born To Run' становится хитом

Пост «Неизданная песня Брюса Спрингстина 'Born To Run' становится хитом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Неизданная композиция Брюса Спрингстина из альбома Born to Run «Lonely Night in the Dark» дебютирует в двух британских чартах продаж, что является еще одной победой 2025 года для легенды рока. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ – 11 ОКТЯБРЯ: REDBANK Фото Брюса СПРИНГСТИНА, Брюс Спрингстин выступает на сцене – тур Born to Run, 27 (Фото Фина Костелло/Redferns) Redferns 2025 год был масштабным и необычайно насыщенным для Брюса Спрингстина. Он все еще в туре, всего несколько месяцев назад выпустил неожиданный EP, а несколько недель назад представил Tracks II – The Lost Albums, обширный бокс-сет, включающий семь полноформатных альбомов. Это больше музыки, чем большинство артистов выпускают за десятилетие, но Спрингстин не останавливается. Рокер недавно поделился песней «Lonely Night in the Dark», композицией, записанной во время сессий Born to Run, которая так и не попала в классический альбом. Почти 50 лет спустя песня наконец оказывается в центре внимания, становясь еще одной победой легендарного музыканта в Соединенном Королевстве. «Lonely Night in the Dark» дебютирует в Топ-40 «Lonely Night in the Dark» открывается в топ-40 в паре рейтингов продаж по ту сторону Атлантики. Песня стартует на 34 месте в Official Singles Sales chart и на 31 месте в Official Singles Downloads list. Эти дебюты дают Спрингстину его двенадцатый хит в общем рейтинге продаж и шестнадцатый в списке только загрузок. Хит «Rain in the River» в этом году Только в этом году Спрингстин получил два новых хита в чарте загрузок. В апреле «Rain in the River» появилась на 96 месте, продержавшись всего одну неделю в рейтинге. Выступление на бис в Garden с The Killers В британском рейтинге самых продаваемых треков любого стиля и через любой формат Спрингстин заработал три новые победы в 2025 году...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 23:11
Аналитик сравнивает траекторию XRP с историческим ралли Amazon

Аналитик сравнивает траекторию XRP с историческим ралли Amazon

Пост «Аналитик сравнивает траекторию XRP с историческим ралли Amazon» появился на BitcoinEthereumNews.com. Андерсон проводит параллели между текущим паттерном XRP и историей акций Amazon. Amazon торговался в боковом движении рынка в течение 3 800 дней, прежде чем достичь роста цены на 3 900%. Аналитик прогнозирует, что XRP может достичь целевого показателя в 100-200 долларов к 2030 году и позже. Крипто-аналитик Ник Андерсон провел сравнение между текущим поведением цены XRP и динамикой акций Amazon перед их крупным прорывом. Андерсон поделился этим анализом во время недавнего выпуска своего шоу Bullrunners, подчеркивая схожие паттерны между двумя активами. Аналитик отметил, что акции Amazon оставались в боковом движении рынка примерно 3 800 дней, охватывая более десятилетия, начиная с 2000 года. Этот продолжительный период консолидации предшествовал окончательному прорыву Amazon, что, по мнению Андерсона, отражает текущую рыночную динамику XRP. Паттерн прорыва «чашка с ручкой» Amazon Акции Amazon сформировали массивный паттерн «чашка с ручкой», который завершился пробоем в 2010 году. После этой технической формации AMZN вошел в фазу консолидации, прежде чем начать взрывной рост с 5 до 200 долларов, обеспечив прибыль примерно в 3 900% за 15-летний период до 2025 года. Андерсон подчеркнул, что потенциальное создание богатства XRP может принести пользу долгосрочным держателям, особенно инвесторам, которым сейчас меньше 30 лет. Он подсчитал, что эти молодые инвесторы могут достичь финансового успеха, если XRP достигнет его минимальной цели в 100 долларов, при этом ожидается, что держателям будет от 45 до 50 лет, когда этот уровень цены материализуется. Аналитик предоставил конкретные расчеты богатства, отметив, что владение 10 000 токенов XRP будет оцениваться в 1 миллион долларов, если актив достигнет целевой цены в 100 долларов. Этот расчет предполагает устойчивые долгосрочные стратегии удержания, а не активные торговые подходы. Для текущего рыночного цикла Андерсон прогнозирует, что XRP может продвинуться до диапазона между 5 и 30 долларов. Однако он ожидает, что за этим ралли последует серьезная коррекция, которая создаст условия для того, что он называет «истинным принятием» криптовалюты. Глядя на 2030 год и далее, Андерсон...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 22:58
Sequans сталкивается с проблемой Биткоина на фоне падения стоимости акций

Sequans сталкивается с проблемой Биткоина на фоне падения стоимости акций

Пост Sequans сталкивается с проблемами Биткоина на фоне падения стоимости акций появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания Sequans Communications, владеющая казначейскими активами в Биткоине, заявила, что проведет обратный сплит своих американских депозитарных акций (ADS), чтобы сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлечь более крупных институциональных инвесторов. В заявлении от 4 сентября компания подтвердила, что вскоре каждая ADS будет представлять 100 обыкновенных акций вместо 10. Корректировка вступит в силу 17 сентября, сократив количество обращающихся ADS и повысив цену за акцию. Таким образом, Sequans стремится соответствовать требованиям NYSE и привлечь фонды, которые распределяют капитал только в акции, торгующиеся выше определенных пороговых значений. Sequans также связала эту меру со своей корпоративной стратегией, отметив, что компания по-прежнему привержена своим казначейским активам в Биткоине. Согласно данным Bitcoin Treasuries, Sequans контролирует 3 205 BTC, стоимость которых составляет примерно 355 миллионов $. Несмотря на объяснение, инвесторы осторожно отреагировали на обратный сплит: акции компании упали на 5% до 0,80 $ на момент публикации. Согласно данным Google Finance, это продолжает годовую тенденцию, в результате которой акции упали более чем на 75% с января. Опасения сообщества Биткоина Этот шаг вызвал опасения в сообществе Биткоина. Pledditor, известный комментатор в X, утверждает, что акциям Sequans грозил делистинг без этой меры. Аналитик заявил: План для крипто-инвестора: 5-дневный курс по удержанию убыточных активов, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. "[Sequans] — первая компания с казначейством в Биткоине, вынужденная провести обратный сплит из-за плохих показателей цены... Станут ли они также первой компанией, которая сбросит свои монеты?" Это развитие событий подчеркивает контрастные судьбы компаний, держащих Биткоин на своем балансе. Strategy (ранее MicroStrategy) увидела, как стоимость ее акций взлетела до рекордных высот после того, как Майкл Сейлор принял этот подход в августе 2020 года. Этот успех побудил несколько...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 22:52
AUD/USD продолжает снижение, приближается к 0,6500 с предстоящими данными из США

AUD/USD продолжает снижение, приближается к 0,6500 с предстоящими данными из США

Пост AUD/USD продолжает падение, приближаясь к 0.6500 на фоне ожидания данных из США появился на BitcoinEthereumNews.com. Австралийский доллар теряет среду прибыли на осторожных рынках в преддверии публикации ключевых данных из США. Превысившие ожидания показатели торгового профицита в Австралии не смогли поддержать австралийский доллар. Отчет ADP по занятости, вероятно, укрепит аргументы в пользу снижения ставок ФРС в сентябре. Австралийский доллар отступает от предыдущих достижений против доллара США в четверг. Осторожное настроение рынка перед публикацией ключевых данных по активности в сфере услуг и занятости в США оказывает давление на австралийский доллар, который обесценился примерно на 0.4% на сегодняшний день. Пара была ограничена чуть выше 0.6560 в среду, прежде чем отступить к уровням около 0.6500 на момент написания. Позитивные данные по торговому балансу Австралии, которые показали больший, чем ожидалось, профицит в июле, не смогли оказать значительную поддержку AUD. Доллар США укрепляется перед публикацией данных из США. Инвесторы неохотно продают доллары США в ожидании публикации данных об изменении занятости ADP, чтобы получить дополнительные сведения о динамике рынка труда. Консенсус рынка предполагает небольшой рост занятости, что, вероятно, усилит опасения, вызванные слабым отчетом по открытым вакансиям, опубликованным в среду. Позже в течение дня ожидается, что отчет ISM по индексу деловой активности в сфере услуг покажет значительное улучшение активности сектора в августе, что может успокоить опасения относительно рисков для экономики. Однако основное внимание по-прежнему сосредоточено на ключевом отчете по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, который будет опубликован в пятницу и будет проанализирован с интересом, чтобы подтвердить надежды инвесторов на то, что условия созданы для широко ожидаемого снижения ставки ФРС в сентябре. Часто задаваемые вопросы о занятости. Условия рынка труда являются ключевым элементом для оценки здоровья экономики и, следовательно, ключевым фактором для оценки валюты. Высокая занятость или низкая безработица имеет положительные последствия для потребительских расходов и, следовательно, экономического роста, повышая стоимость...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 22:50
