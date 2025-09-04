Аналитик сравнивает траекторию XRP с историческим ралли Amazon

Андерсон проводит параллели между текущим паттерном XRP и историей акций Amazon. Amazon торговался в боковом движении рынка в течение 3 800 дней, прежде чем достичь роста цены на 3 900%. Аналитик прогнозирует, что XRP может достичь целевого показателя в 100-200 долларов к 2030 году и позже. Крипто-аналитик Ник Андерсон провел сравнение между текущим поведением цены XRP и динамикой акций Amazon перед их крупным прорывом. Андерсон поделился этим анализом во время недавнего выпуска своего шоу Bullrunners, подчеркивая схожие паттерны между двумя активами. Аналитик отметил, что акции Amazon оставались в боковом движении рынка примерно 3 800 дней, охватывая более десятилетия, начиная с 2000 года. Этот продолжительный период консолидации предшествовал окончательному прорыву Amazon, что, по мнению Андерсона, отражает текущую рыночную динамику XRP. Паттерн прорыва «чашка с ручкой» Amazon Акции Amazon сформировали массивный паттерн «чашка с ручкой», который завершился пробоем в 2010 году. После этой технической формации AMZN вошел в фазу консолидации, прежде чем начать взрывной рост с 5 до 200 долларов, обеспечив прибыль примерно в 3 900% за 15-летний период до 2025 года. Андерсон подчеркнул, что потенциальное создание богатства XRP может принести пользу долгосрочным держателям, особенно инвесторам, которым сейчас меньше 30 лет. Он подсчитал, что эти молодые инвесторы могут достичь финансового успеха, если XRP достигнет его минимальной цели в 100 долларов, при этом ожидается, что держателям будет от 45 до 50 лет, когда этот уровень цены материализуется. Аналитик предоставил конкретные расчеты богатства, отметив, что владение 10 000 токенов XRP будет оцениваться в 1 миллион долларов, если актив достигнет целевой цены в 100 долларов. Этот расчет предполагает устойчивые долгосрочные стратегии удержания, а не активные торговые подходы. Для текущего рыночного цикла Андерсон прогнозирует, что XRP может продвинуться до диапазона между 5 и 30 долларов. Однако он ожидает, что за этим ралли последует серьезная коррекция, которая создаст условия для того, что он называет «истинным принятием» криптовалюты. Глядя на 2030 год и далее, Андерсон...