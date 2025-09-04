От сувениров до скотча: Кубок Райдера вдохновляет волну брендовых коллабораций
Пост От сувениров до виски: Кубок Райдера вдохновляет волну брендовых коллабораций появился на BitcoinEthereumNews.com. Взгляд на коллекцию Spirit of the Cup от Devereux X Johnnie Walker. Чтобы одержать победу в Кубке Райдера, команде необходимо достичь порога в 14,5 очков. Но для парада брендов, которые привязали свой вагон к двухгодичному противостоянию США и Европы, конечный победитель на самом деле не имеет значения. Всё, что важно — это использование хайпа и вовлечения фанатов для связи с клиентами и усиления влияния бренда. Всемирный партнер Кубка Райдера, Citi, выпустил новые телевизионные рекламные ролики, позиционирующие изменчивость гольфа как метафору своего глобального охвата. В то время как баскетбольные площадки, олимпийские бассейны и теннисные корты имеют точно одинаковые размеры, в кампании отмечается, что гольф "никогда не бывает одинаковым дважды" благодаря постоянно меняющимся фервеям и гринам. Суть в том, что динамизм спорта от лунки к лунке и от поля к полю отражает способность банка адаптироваться на 180 рынках. Опираясь на возможности активации бренда, другие компании также используют Кубок Райдера для привлечения потребителей через эксклюзивные товары и локализованные мероприятия. В тематической коллаборации, посвященной Кубку Райдера, которая вышла сегодня утром, Johnnie Walker объединился с Devereux Golf, прогрессивным гольф-лейблом, сочетающим стритвир-эстетику с инклюзивным современным дизайном, для создания коллекции 'Spirit of the Cup'. Релиз включает поло, футболки, джерси и кепки, которые отражают трансатлантическое противостояние знаменитого турнира, а также отдают дань уличному стилю Нью-Йорка, отражая влияние города-хозяина. "Разрабатывая эту коллекцию, мы хотели запечатлеть энергию как соперничества, так и самого Нью-Йорка", — объяснил Берт Бруннер, соучредитель и дизайнер Devereux Golf. "Город смелый, выразительный и энергичный, поэтому мы обратились к стритвиру, крупной графике и цветовым блокам, которые отражают интенсивность соревнования. Но более глобальная идея заключалась в том, чтобы привнести гольф в современный культурный язык... Вместе с Johnnie Walker мы создали коллекцию, которая чувствует себя как дома...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 23:29