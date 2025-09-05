Заработок Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025

Вывеска у входа в магазин Lululemon в центре Манхэттена. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images Акции Lululemon резко упали в ходе расширенных торгов в четверг после того, как компания представила гораздо худший, чем ожидалось, прогноз на весь год. Компания превзошла оценки заработка за второй квартал, но немного не дотянула до ожиданий по выручке. Но она заявила, что ожидает, что тарифы ударят по ее годовой прибыли на 240 миллионов долларов. Lululemon заявила, что ожидает заработок за полный финансовый год в размере от 12,77 до 12,97 долларов за акцию, что значительно ниже оценок Уолл-стрит в 14,45 долларов за акцию. Она также прогнозирует годовую выручку от 10,85 миллиардов до 11 миллиардов долларов по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит в 11,18 миллиардов долларов. "Мы сталкиваемся с еще одним сдвигом сегодня в отрасли, связанным с тарифами и стоимостью ведения бизнеса", - сказал генеральный директор Кельвин Макдональд во время разговора с аналитиками. "Повышенные ставки и отмена положений de minimis сыграли большую роль в снижении нашего прогноза на год". Вот как компания показала себя во втором квартале по сравнению с тем, что ожидал Уолл-стрит, на основе опроса аналитиков LSEG: Заработок на акцию: 3,10 долларов против ожидаемых 2,88 долларов Выручка: 2,53 миллиарда долларов против ожидаемых 2,54 миллиарда долларов Акции компании упали более чем на 10% после закрытия торгов в четверг. Акции упали более чем на 45% в этом году. Программная заметка: Интервью с генеральным директором Lululemon Кельвином Макдональдом будет эксклюзивно показано на CNBC в программе "Squawk on the Street" в пятницу. Компания сообщила о чистой прибыли за второй квартал в размере 370,9 миллионов долларов, или 3,10 долларов на акцию, по сравнению с 392,92 миллионами долларов, или 3,15 долларов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Валовая маржа снизилась на 1,1 процентных пункта до 58,5%, а операционная маржа снизилась на 210 базисных пунктов до 20,7%. Сопоставимые продажи в Америке снизились на 4%. Общие сопоставимые продажи выросли всего на 1% по сравнению с оценками Уолл-стрит в 2,2%. Lululemon сообщила, что добавила 14 новых чистых...