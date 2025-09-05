2025-10-11 суббота

Основное, соответствующее нормам участие в BTC, ETH и XRP

Пост о массовом, соответствующем нормам участии в BTC, ETH и XRP появился на BitcoinEthereumNews.com. На фоне повышенной волатильности на мировом рынке цифровых активов, Биктоин продолжает сохранять свою ключевую позицию в институциональных портфелях. Ethereum привлекает внимание как разработчиков, так и инвесторов благодаря предстоящему обновлению решения для масштабирования сети. Ripple наблюдает значительный рост объема торгов, обусловленный недавними положительными новостями в сфере регулирования. BAY Майнер, пионер в области соблюдения нормативных требований и устойчивого майнинга, запустил новое мобильное приложение, позволяющее пользователям участвовать в соответствующем нормам облачном майнинге и управлении активами BTC, ETH и XRP на своих смартфонах одним нажатием. Поскольку правительства по всему миру продолжают укреплять свои нормативные базы для криптовалют, а спрос на "зеленый майнинг" и соответствующие нормам платформы быстро растет, мобильное приложение BAY Майнер не только представляет популяризацию индустрии облачного майнинга, но и обеспечивает основную точку входа на рынок криптомайнинга для глобальных пользователей через интуитивное управление и гарантию соответствия. Это приложение превращает приобретение цифровых активов из сложных инвестиций в оборудование в доступный онлайн-опыт, дополнительно способствуя глобальному принятию и уверенности в инвестициях в BTC, ETH и XRP. Новая глава для основного криптомайнинга Традиционный майнинг криптовалют был сложным, ресурсоемким и включал множество дополнительных соображений. Майнинг требует специализированного оборудования, энергии и технической способности управлять майнинг оборудованием — три основных фактора, препятствующих среднему пользователю заниматься майнингом. Мобильное приложение BAY Майнер полностью меняет модель, позволяя осуществлять майнинг через облако, устраняя барьеры, которые когда-то имела одна майнинг машина, и расширяя возможности для людей по всему миру. Делая майнинг BTC, ETH и XRP таким же простым, как загрузка приложения, BAY Майнер гарантирует, что любой человек со смартфоном может участвовать. Приложение предоставляет: Удобный пользовательский опыт: Интуитивные панели управления позволяют начинающим начать майнинг за считанные минуты. Глобальная доступность: Доступно для iOS и...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:07
Заработок Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025

Заработок Lululemon (LULU) за 2 квартал 2025

Пост о заработке Lululemon (LULU) за второй квартал 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Вывеска у входа в магазин Lululemon в центре Манхэттена. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images Акции Lululemon резко упали в ходе расширенных торгов в четверг после того, как компания представила гораздо худший, чем ожидалось, прогноз на весь год. Компания превзошла оценки заработка за второй квартал, но немного не дотянула до ожиданий по выручке. Но она заявила, что ожидает, что тарифы ударят по ее годовой прибыли на 240 миллионов долларов. Lululemon заявила, что ожидает заработок за полный финансовый год в размере от 12,77 до 12,97 долларов за акцию, что значительно ниже оценок Уолл-стрит в 14,45 долларов за акцию. Она также прогнозирует годовую выручку от 10,85 миллиардов до 11 миллиардов долларов по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит в 11,18 миллиардов долларов. "Мы сталкиваемся с еще одним сдвигом сегодня в отрасли, связанным с тарифами и стоимостью ведения бизнеса", - сказал генеральный директор Кельвин Макдональд во время разговора с аналитиками. "Повышенные ставки и отмена положений de minimis сыграли большую роль в снижении нашего прогноза на год". Вот как компания показала себя во втором квартале по сравнению с тем, что ожидал Уолл-стрит, на основе опроса аналитиков LSEG: Заработок на акцию: 3,10 долларов против ожидаемых 2,88 долларов Выручка: 2,53 миллиарда долларов против ожидаемых 2,54 миллиарда долларов Акции компании упали более чем на 10% после закрытия торгов в четверг. Акции упали более чем на 45% в этом году. Программная заметка: Интервью с генеральным директором Lululemon Кельвином Макдональдом будет эксклюзивно показано на CNBC в программе "Squawk on the Street" в пятницу. Компания сообщила о чистой прибыли за второй квартал в размере 370,9 миллионов долларов, или 3,10 долларов на акцию, по сравнению с 392,92 миллионами долларов, или 3,15 долларов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Валовая маржа снизилась на 1,1 процентных пункта до 58,5%, а операционная маржа снизилась на 210 базисных пунктов до 20,7%. Сопоставимые продажи в Америке снизились на 4%. Общие сопоставимые продажи выросли всего на 1% по сравнению с оценками Уолл-стрит в 2,2%. Lululemon сообщила, что добавила 14 новых чистых...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05
BAY Miner запускает платформу на базе ИИ для майнинга BTC и ETH на смартфонах

BAY Miner запускает платформу на базе ИИ для майнинга BTC и ETH на смартфонах

Пост BAY Майнер запускает платформу на базе ИИ для майнинга BTC и ETH на смартфонах появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда-то крипто-майнинг превратился в спорт для тех, у кого глубокий кошелек и высокотехнологичное оборудование. Дорогие установки, заоблачные счета за электроэнергию и непрекращающийся шум определяли этот метод. Для обычных пользователей этот мир казался далеким. Теперь все изменилось. С платформой BAY Майнер на базе ИИ ваш смартфон становится шлюзом к майнингу Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Никаких проводов. Никаких систем охлаждения. "Просто приложение, которое предоставляет доступ к майнингу BTC и ETH прямо через ваш смартфон. BAY Майнер - это не просто еще один проект облачного майнинга. Он сочетает в себе эффективность ИИ, возобновляемую энергию, соответствие требованиям FCA и мобильный дизайн, создавая гибкую систему, которая позволяет любому безопасно и устойчиво заниматься майнингом криптовалюты. Растущий спрос на мобильный майнинг Крипто-рынок всегда в движении. Цены подскакивают, падают и удивляют инвесторов за одну ночь. Для многих эта волатильность делает торговлю стрессовой. Майнинг, однако, предлагает стабильность — особенно когда контракты фиксируются в стоимости USD. Спонсировано Спонсировано Но традиционный майнинг блокирует среднестатистических инвесторов. Высокие затраты на оборудование, технические знания и длительное время настройки не пускают людей. Смартфоны решают эту проблему. Сегодня глобальное распространение смартфонов означает, что практически любой может заниматься майнингом, если платформа построена правильно. Вот почему BAY Майнер опережает конкурентов. Он превращает ваш телефон в центр управления — доступный, портативный и удобный для пользователя. Почему традиционный майнинг сдерживает вас Дорогое оборудование – Тысячи потрачены заранее. Тяжелые счета за электричество – Затраты на электроэнергию съедают прибыль. Сложное обслуживание – Тепло, шум и сбои оборудования. Эта модель выгодна только майнерам промышленного масштаба. Обычные инвесторы остаются позади. Почему смартфоны захватывают рынок Смартфоны уже обрабатывают платежи, торговлю и банковские операции. Майнинг — следующий шаг. BAY Майнер подключает ваш телефон напрямую к облачным серверам. Вся тяжелая работа происходит вне устройства — ваш телефон просто управляет и контролирует. Результат? Нулевая настройка, нулевой стресс, мгновенный доступ к майнингу BTC и ETH. Преимущество BAY Майнер на базе ИИ Что делает BAY Майнер особенным...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:55
Флорида, Флорида Стейт и Майами находятся в топ-15 впервые с 2006 года

Флорида, Флорида Стейт и Майами находятся в топ-15 впервые с 2006 года

Пост «Флорида, Флорида Стейт и Майами впервые с 2006 года вошли в топ-15» появился на BitcoinEthereumNews.com. ТАЛЛАХАССИ, Флорида – 30 АВГУСТА: Квотербек Флорида Стейт Семинолз Томми Кастельянос (1) улыбается после победы со счетом 31-17 в матче студенческого футбола между Алабама Кримсон Тайд и Флорида Стейт Семинолз 30 августа 2025 года на стадионе Доак Кэмпбелл в Таллахасси, Флорида. (Фото Криса Ледука/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images. В период с 1983 по 2001 год три самые престижные программы студенческого футбола во Флориде выиграли в общей сложности восемь национальных титулов, что составляет 42% чемпионатов за этот период. В большинстве лет того времени Флорида, Флорида Стейт и Майами были среди ведущих команд в опросе Associated Press. Но на протяжении большей части последних 20 лет по крайней мере одна из этих программ переживала спады, когда они не были в поле зрения национальной общественности. Теперь, впервые с предсезонного опроса AP 2006 года, все три программы входят в топ-15 после побед в своих стартовых матчах сезона. Майами занимает 5-е место, в то время как Флорида – 13-е, а Флорида Стейт – 14-е. FSU наименее вероятный из тройки претендент на эту позицию. После сезона с результатом 2-10, Семинолы не были включены в предсезонный опрос AP, что никого не удивило. В конце концов, они проиграли семь из своих последних восьми игр в прошлом году, единственная победа была одержана над Чарльстон Саутерн, программой Подразделения чемпионата по футболу (FCS), которая закончила сезон с результатом 1-11. Это было далеко от 2023 года, когда Семинолы завершили регулярный сезон со счетом 13-0, прежде чем проиграть в Оранж Боул, играя без стартового квотербека Джордана Трэвиса, который получил ужасную травму колена в ноябре, что в конечном итоге вынудило его уйти из спорта. После прошлого сезона тренер FSU Майк Норвелл обновил свой штаб, наняв координатора нападения Гаса Мальцана и координатора защиты Тони Уайта. Семинолы также добавили 23 трансфера, включая...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:50
JetBlue повысит качество Wi-Fi на борту благодаря сделке с интернетом Amazon Kuiper

JetBlue повысит качество Wi-Fi на борту благодаря сделке с интернетом Amazon Kuiper

Пост JetBlue повысит качество Wi-Fi на борту благодаря сделке с интернет-сервисом Amazon Kuiper появился на BitcoinEthereumNews.com. Самолет JetBlue Airways Airbus A321-231 вылетает из Международного аэропорта Сан-Диего в направлении Нью-Йорка 4 марта 2025 года в Сан-Диего, Калифорния. Кевин Картер | Getty Images JetBlue Airways планирует установить Project Kuiper от Amazon на некоторых своих самолетах для улучшения бортового Wi-Fi, объявили компании в четверг, что является голосом доверия для нового спутникового интернет-сервиса. Технология будет добавлена примерно к четверти флота авиакомпании, с началом развертывания в 2027 году и ожидаемым завершением в 2028 году, сказал президент JetBlue Марти Сент-Джордж во время разговора с журналистами. Это сотрудничество является значительной победой для Amazon, которая работает над созданием созвездия спутников для передачи интернета на низкой околоземной орбите, называемого Project Kuiper. Сервис будет напрямую конкурировать со Starlink Илона Маска, который в настоящее время доминирует на рынке и имеет 8 000 спутников на орбите. Amazon запустил 102 спутника через серию ракетных запусков с апреля. Компания стремится уложиться в срок, установленный Федеральной комиссией по связи, которая требует, чтобы около 1 600 спутников, или половина полного созвездия, находились на орбите к концу июля 2026 года. Компания надеется начать коммерческое обслуживание в конце этого года. "Несмотря на то, что нам еще предстоит много работы, мы очень рады, что JetBlue стал первым авиационным клиентом Kuiper", - сказал журналистам Крис Вебер, вице-президент Kuiper по продажам и маркетингу. Starlink подписал соглашения с растущим числом авиакомпаний на использование своих услуг. JetBlue является первым авиационным партнером Kuiper, хотя Amazon недавно заключил несколько сделок, пытаясь расширить сервис, в том числе с европейским производителем самолетов Airbus в апреле. JetBlue предлагает бесплатный интернет на борту в течение многих лет через партнерство с Viasat, который управляет сетью геостационарных, или GEO, спутников. Это партнерство будет продолжено, сказал Сент-Джордж...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:41
Объяснение концовки 2 сезона "Уэнсдэй"—Кто такой Айзек Найт, и жива ли тётя Офелия?

Объяснение концовки 2 сезона "Уэнсдэй"—Кто такой Айзек Найт, и жива ли тётя Офелия?

Пост «Объяснение концовки 2 сезона «Уэнсдей» — Кто такой Айзек Найт, и жива ли тетя Офелия?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Уэнсдей. Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс в эпизоде 201 сериала «Уэнсдей». ДЖОНАТАН ХЕССИОН/NETFLIX Предупреждение: Спойлеры ко всему 2 сезону «Уэнсдей». Финальные эпизоды 2 сезона «Уэнсдей» вышли на Netflix. Во второй части Уэнсдей Аддамс раскрывает скрытые секреты, включая истинную личность Айзека, его связь с Вещью и участие ее родителей в его смерти. Однако концовка поднимает еще больше вопросов, особенно вокруг загадочной тети Уэнсдей, Офелии, такого же психического Ворона. Для краткого напоминания, первая часть завершилась тем, что Уэнсдей и ее дядя Фестер выпустили всех пациентов из психиатрической лечебницы Уиллоу Хилл, включая ее врага и бывшего возлюбленного, Тайлера-Хайда, зомби по прозвищу Слёрп и загадочную женщину, которую она спасла из программы LOIS. Оказывается, все трое очень тесно связаны между собой. Мать Тайлера, Франсуаза Гаплин, — это женщина, которую держал в заложниках Август Стоунхерст, а позже его дочь, доктор Фэрберн. Стоунхерст инсценировал смерть Франсуазы, когда она была пациенткой в Уиллоу Хилл. Но она жива и воссоединяется со своим сыном Тайлером, который потрясен, увидев ее. Forbes «Объяснение неожиданной концовки первой части 2 сезона «Уэнсдей» — Кто такой птичий убийца?» Автор: Моника Меркури Кто такой Айзек Найт в сериале «Уэнсдей»? С каждым съеденным мозгом зомби Слёрп полностью регенерировал, и оказалось, что он — Айзек Найт, брат Франсуазы и дядя Тайлера. Айзек Найт также был бывшим соседом по комнате и лучшим другом Гомеса в Невермор в прошлом. Будучи злым гением, он разработал план спасения своей сестры путем удаления Хайда внутри нее с помощью огромного количества электрической энергии. Именно эта машина позже использовалась Стоунхерстом для кражи способностей изгоев в программе LOIS. Теперь, полностью воскресший, Айзек намерен закончить то, что начал. Франсуаза умирает (как большинство Хайдов без своего хозяина) и...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:38
Fireblocks запускает сеть платежей Стейблкоин с доступом через единую интеграцию

Fireblocks запускает сеть платежей Стейблкоин с доступом через единую интеграцию

Пост Fireblocks запускает сеть платежей Стейблкоинов с доступом через единую интеграцию появился на BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks запустил сеть платежей стейблкоинов, построенную на единой интеграции с несколькими провайдерами, представляя инструменты соответствия и глобальное покрытие как свои основные функции. Fireblocks добавляет инструменты соответствия в более чем 100 странах для платежей Стейблкоинами Fireblocks, платформа цифровых активов корпоративного уровня, представила "Сеть перевода" 4 сентября, набор API и подключений [...] Источник: https://news.bitcoin.com/fireblocks-launches-stablecoin-payments-network-with-single-integration-access/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:27
Вашингтон подает в суд на Трампа за развертывание Национальной гвардии

Вашингтон подает в суд на Трампа за развертывание Национальной гвардии

Пост «DC подает в суд на Трампа за развертывание Национальной гвардии» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты: генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, подал в суд на администрацию Трампа и военных в четверг, утверждая, что отправка Национальной гвардии для патрулирования столицы страны ранее в этом году нарушила федеральный закон, запрещающий использование военных в правоохранительной деятельности внутри страны — повторяя недавнее решение федерального судьи по отдельному делу в Калифорнии. Члены Национальной гвардии патрулируют Национальную аллею в Вашингтоне, округ Колумбия, 3 сентября 2025 года. (Фото Austin DeSisto/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Ключевые факты Генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, Брайан Швальб, демократ, обвинил администрацию Трампа в иске в том, что она «грубо нарушила фундаментальный принцип американской демократии — что военные не должны участвовать в правоохранительной деятельности внутри страны». Иск последовал после того, как судья окружного суда США Чарльз Брейер постановил во вторник, что администрация Трампа нарушила Закон Posse Comitatus, запрещающий использование военных для гражданского правоохранения, когда отправила Национальную гвардию для патрулирования протестов против иммиграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе ранее этим летом. Трамп развернул Национальную гвардию в Вашингтоне в прошлом месяце в рамках так называемой борьбы с преступностью в городе, которая включала федеральный захват столичного полицейского департамента, и он угрожал повторить эти действия в других местах, включая Чикаго, Новый Орлеан и Балтимор, несмотря на снижение насильственных преступлений во всех трех городах. Отступление Трамп отказался от своего обещания отправить войска в Чикаго в среду, сообщив репортерам, что вместо этого он рассматривает Новый Орлеан, где губернатор-республиканец Луизианы Джефф Лэндри заявил, что приветствовал бы Национальную гвардию, позволяя Трампу избежать юридического вызова, подобного тому, что был брошен в Вашингтоне, и который, вероятно, развернется в Чикаго или других городах в штатах, возглавляемых демократами. Ключевая справка Более 2 000 военнослужащих Национальной гвардии были развернуты в Вашингтоне ранее в этом месяце Трампом и другими республиканскими...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:14
Компании принимают Биткоин на фоне роста бычьего рынка 2025 года – River

Компании принимают Биткоин на фоне роста бычьего рынка 2025 года – River

Пост «Компании принимают Биктоин на фоне роста бычьего рынка 2025 года – River» появился на BitcoinEthereumNews.com. Компании стали движущей силой бычьего рынка Биткоина в 2025 году, при этом корпоративные активы теперь составляют более 6% от его общего предложения, согласно новому отчету от River Financial. В отчете отмечается, что только за первые восемь месяцев 2025 года бизнес-притоки в Биткоин превысили прошлогодний показатель на 12,5 миллиардов $, увеличив совокупные активы до 1,3 миллиона BTC. Это представляет собой 21-кратный рост с 2020 года. Для сравнения, физические лица по-прежнему владеют большей частью Биткоина - 65,9% предложения, в то время как фонды, правительства и другие организации составляют остальную часть. Казначейские компании лидируют на фоне растущего массового принятия Данные River показывают, что казначейские компании Биткоина, фирмы, созданные в основном для хранения крупных резервов Биткоина, составили 76% покупок с января 2024 года. В совокупности они управляют более чем 100 миллиардами $ в акциях, облигациях и других ценных бумагах, связанных с Биткоином. Кроме того, в отчете подчеркивается, что обычные предприятия, от недвижимости и здравоохранения до строительства и программного обеспечения, все чаще добавляют Биткоин в свои казначейства. Согласно отчету: «Биткоин больше не ограничивается майнерами или криптовалютными фирмами». В нем подчеркивается, что 3 000 американских компаний теперь используют услуги River. Большинство из них - малые и средние предприятия с менее чем 50 сотрудниками, часто выделяющие значительную часть дохода на Биткоин в качестве защиты от инфляции и банковских рисков. Изменение корпоративной стратегии Компании выделяют в среднем 22% чистой прибыли на Биткоин, при этом почти треть из них теперь держит более половины своих казначейских резервов в этом активе. The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Nice 😎 Your first lesson is on the way. Please add [email protected] to your email whitelist. River связывает эту тенденцию с фиксированным предложением Биткоина, круглосуточной ликвидностью и защитой от риска контрагента, особенно после громких банковских крахов в последние годы. Кроме того,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:52
Корпоративное распределение Биткоина растет, поскольку компании инвестируют 22% прибыли

Корпоративное распределение Биткоина растет, поскольку компании инвестируют 22% прибыли

Пост Корпоративное Распределение Биткоина Растет По Мере Того, Как Компании Инвестируют 22% Прибыли появился на BitcoinEthereumNews.com. Корпоративное Распределение Биткоина Растет По Мере Того, Как Компании Инвестируют 22% Прибыли Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими ролями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/corporate-bitcoin-allocation-climbs-as-companies-invest-22-of-profits/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:51
