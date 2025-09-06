2025-10-11 суббота

Крипто новости

Цена Shiba Inu падает в нестабильных условиях торговли, в то время как Layer Brett становится мем-названием в списках наблюдения

Пост «Цена Shiba Inu снижается в нестабильных торговых условиях, в то время как Layer Brett становится мем-коином в списках наблюдения» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Внимание криптосообщества быстро смещается. Layer Brett, мем-коин на базе Ethereum и гибрид Layer 2, приближается к важной вехе предпродажи — уже собрано более 2,8 миллиона долларов, а токены все еще доступны по цене всего 0,055 долларов. Для трейдеров, ищущих что-то за пределами надоевших мемов, сочетание вирусности и инфраструктуры Ethereum в Brett сделало его проектом, за которым стоит следить в преддверии 2025 года. В то время как цена Shiba Inu остается стабильной, Layer Brett поднимается в списках наблюдения как потенциальная 100-кратная инвестиция сообщества. Прогноз цены Shiba Inu: SHIB теряет силу Shiba Inu когда-то была жемчужиной мем-коиновой мании, ворвавшись в топ-10 криптовалют в 2021 году благодаря чистой розничной энергии. Но в 2025 году блеск потускнел. SHIB торгуется около 0,00001255 долларов, застряв в диапазоне на протяжении недель и значительно ниже своего максимума с начала года. Объемы торгов рассказывают всю историю. CoinGecko показывает 24-часовой объем торгов SHIB всего в 144 миллиона долларов, что является лишь долей от 1,75 миллиарда долларов Dogecoin и даже 381 миллиона долларов Pepe. Это явный признак угасающего интереса. Данные по деривативам выглядят еще хуже. CoinGlass отмечает, что открытый интерес упал с 560 миллионов долларов в начале года до всего 186 миллионов долларов сегодня. В блокчейне сеть Shibarium испытывает трудности — ее общая заблокированная стоимость упала до 1,5 миллиона долларов, в то время как ShibaSwap удерживает едва 1 миллион долларов. Когда-то представленные как спасательный круг полезности для SHIB, эти цифры подчеркивают угасающий проект. Почему Layer Brett захватывает списки наблюдения В отличие от Shiba Inu, которая остается прикованной к своему мем-прошлому, Layer Brett объединил вирусную культуру мемов с полезностью масштабирования Ethereum Layer 2. Его преимущества не теоретические — они уже находят отклик у трейдеров: Сверхнизкие комиссии и мгновенные транзакции, решающие проблемы перегрузки Ethereum при сохранении безопасности. Огромные APY стейкинга, которые привлекли как дегенов, так и долгосрочных держателей. Дизайн, ориентированный на сообщество, обеспечивающий рост, не диктуемый институтами...
Бычий рынок Биткоина приближается к кульминации: пик цикла указывает на 95% завершения

Пост «Бычий рынок Биткоина приближается к кульминации: пик цикла указывает на 95% завершения» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) недавно достиг нового недельного максимума выше отметки 112 000$, сигнализируя о потенциальном новом восходящем тренде для ведущей криптовалюты. Это движение может представлять собой заключительную фазу текущего цикла для Биткоина и более широкого рынка криптовалют. Рыночный аналитик CryptoBirb указал, что этот восходящий тренд может продлиться примерно еще 50 дней, подчеркивая, что Биткоин сейчас прошел 95% своего цикла, который длился 1 017 дней с минимумов ноября 2022 года. 50 дней до возможного пика Биткоина Исторически, бычьи рынки Биткоина достигали пика между 1 060 и 1 100 днями после значительных минимумов, что предполагает, что целевые сроки для пика этого цикла могут выпасть на период между концом октября и серединой ноября 2025 года. Анализ подчеркивает типичную взаимосвязь между событиями Халвинга Биткоина и последующими пиками цен. С момента последнего Халвинга в апреле 2024 года прошло 503 дня, а прошлые данные показывают, что пики цен обычно происходят через 518-580 дней после таких событий. Как видно из графика ниже, Биткоин в настоящее время прошел от 77% до 86% этого временного графика, входя в то, что аналитик называет «горячей зоной» — период повышенной волатильности и потенциальных движений цен. Однако CryptoBirb предупреждает, что исторические тенденции указывают на то, что после достижения пика Биткоин обычно испытывает значительное снижение, часто падая на 70-80% в течение 370-410-дневного периода. Эта медвежья фаза прогнозируется примерно на первый и второй квартал 2026 года, с исторической вероятностью медвежьего рынка в этом году, достигающей 100%. Перед этим потенциальным спадом аналитик ожидает финальный всплеск, с примерно 50 днями, оставшимися до возможного пика рынка. Сентябрь, часто признаваемый более слабым месяцем для Биткоина, показал среднее снижение на 6,17%. Хотя статистика третьего квартала может быть смешанной, с медианным увеличением на 0,80%, общее среднее значение имеет тенденцию отражать...
Ведущие экономисты реагируют на данные о занятости, поскольку США вступают в "рецессию рабочих мест"

Пост «Ведущие трейдеры реагируют на данные о занятости, поскольку США входят в «рецессию рабочих мест»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний отчет о занятости в США вызвал тревожную реакцию у ведущих экономистов, многие из которых предупреждают, что рынок труда скатился в рецессию рабочих мест. В августе было добавлено всего 22 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий в 76 500. Июнь ознаменовал первое чистое снижение почти за четыре года, с потерей 13 000 рабочих мест. Между тем уровень безработицы вырос до 4,3%, самого высокого уровня с 2021 года, что указывает на нарастающую экономическую слабость. Марк Занди Среди экономистов Марк Занди из Moody's Analytics подчеркнул, что занятость по заработной плате уже находится на территории рецессии. Он отметил, что июль и август показали скромный рост, который, вероятно, будет пересмотрен в сторону понижения, при этом потери сконцентрированы в производстве, горнодобывающей промышленности, строительстве и государственном секторе. Только здравоохранение и гостиничный бизнес обеспечили некоторую компенсацию. Занди, давно настроенный медвежий в отношении экономики, утверждал, что несколько секторов и штатов уже находятся в рецессии. Это рецессия рабочих мест. Занятость по заработной плате снизилась в июне, и хотя она выросла в июле и августе, увеличение было на грани и, вероятно, будет пересмотрено. Товарная сторона экономики, включая производство, горнодобывающую промышленность и строительство, теряет значительную... — Mark Zandi (@Markzandi) 5 сентября 2025 г. Дэвид Розенберг Дэвид Розенберг из Rosenberg Research подчеркнул искажения в заголовочных цифрах, указав, что модель Birth-Death Бюро статистики труда добавила 96 000 рабочих мест. Без этой корректировки фонд заработной платы упал на 74 000 в августе. Он предупредил, что по этому показателю фонд заработной платы снижается четвертый месяц подряд, что является моделью, которую в последний раз наблюдали во время вялого восстановления после Великой рецессии. BLS сделало все возможное, чтобы подкрасить губы этой свинье отчета о заработной плате, потому что модель Birth-Death смогла добавить 96 000 рабочих мест к заголовку. Если убрать это, то фактический опрос показал снижение на 74 000. Фактически, фонд заработной платы снижался на основе ex-BD теперь в каждом......
Лучшая криптовалюта для покупки в сентябре, поскольку потоки ETF Ethereum превосходят Bitcoin на мировых биржах

Пост «Лучшие криптовалюты для покупки в сентябре, поскольку потоки ETF Ethereum превосходят Bitcoin на мировых биржах» появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсорским материалом. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitconsistemi.com советует читателям проводить индивидуальное исследование упомянутой в статье компании и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. Институциональный спрос меняет рынок криптовалют, поскольку приток ETF Ethereum превосходит Биктоин. Ротация капитала между этими ведущими криптовалютами вызвала спекуляции среди криптовалютного сообщества, задающегося вопросом о будущем прогнозе крипторынка. Аналитики, наблюдающие за тенденцией, говорят, что ротация является признаком того, что капитал распространяется от Биктоин к другим сетям. Наряду с ETF Ethereum, Tron, Arbitrum и Avalanche являются токенами, растущими в списке наблюдения лучших возможностей альткоинов. Появляющиеся токены, такие как MAGACOIN FINANCE, также получают признание как малые капитализации, позиционируемые для превосходства в предстоящих циклах бычьего рынка. 1. Tron: Укрепление преимущества стейблкоина Tron привлекает внимание благодаря снижению комиссии за транзакции на 60%, которое произошло в конце августа. С этим развитием пользователи теперь могут осуществлять переводы стейблкоинов быстрее и дешевле на блокчейне. Хотя низкие комиссии хороши для пользователей, аналитики отмечают, что это приведет к снижению доходов для валидаторов. Однако в долгосрочной перспективе они прогнозируют, что рост активности пользователей поможет валидаторам получать больше доходов. С его растущим ростом и ролью на рынке стейблкоинов, инвесторы рассматривают Tron как одну из лучших криптовалют для покупки сейчас, когда 2025 год подходит к концу. 2. Arbitrum: Обновления стимулируют принятие Обновления Arbitrum стимулируют спекуляции на рост в сентябре. Предстоящая разблокировка 92,65 млн токенов ARB может вызвать волатильность, но институциональное принятие растет. PayPal интегрировал Arbitrum для он-чейн обработки транзакций, в то время как обновление ArbOS "Callisto" представило абстракцию аккаунта и кросс-чейн функциональность. Аналитики прогнозируют движение в диапазоне около 0,50 долларов...
ФРС готовится к снижению ставки на фоне ослабления рынка труда

Пост «Федеральная резервная система готова к снижению ставки на фоне ослабления рынка труда» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: ФРС, вероятно, снизит процентные ставки в сентябре. Рынок труда США показывает тенденции к ослаблению. Протоколы DeFi могут выиграть от потенциального снижения ставок. Mizuho Bank указывает на ослабление рынка труда США после августовского отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, что увеличивает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре 2025 года. Ожидаемое снижение ставок может стимулировать рынки, потенциально повышая криптовалюты, такие как BTC и ETH, на фоне смещения инвестиционных стратегий в сторону более рискованных активов. Политика Федеральной резервной системы меняется по мере ослабления рынка труда Заседание Федеральной резервной системы, запланированное на 17 сентября, предполагает снижение ставки из-за снижения уровня занятости и доходов, возвращающихся к моделям, наблюдаемым во время пандемии. Mizuho Bank подчеркивает, что ФРС может осуществить снижение на 25 базисных пунктов, хотя снижение на 50 базисных пунктов может материализоваться, если инфляция окажется слабее, чем ожидалось, в последних данных ИПЦ. Рынок сильно ожидает смягчения, отражая почти 100% уверенность согласно инструменту CME FedWatch. Участники рынка корректируют свои стратегии, ожидая снижения стоимости заимствований в ипотечном, корпоративном и DeFi секторах. Обычно стимулирующая политика увеличивает привлекательность рискованных активов, потенциально принося пользу Bitcoin, Ethereum и токенам управления DeFi, таким как AAVE и COMP. Заинтересованные стороны рынка криптовалют, такие как разработчики и советы управления, активно следят за действиями Федеральной резервной системы. Исторические циклы смягчения ФРС ранее вызывали значительные ралли на рынке, особенно в высокобета-активах и протоколах децентрализованных финансов. Согласно речи председателя Федеральной резервной системы Пауэлла о экономических перспективах: «Корректировка позиции центрального банка может быть оправдана с учетом меняющегося баланса рисков в отношении рынка труда». Снижение ставок готово встряхнуть цены на криптовалюты и их принятие Знаете ли вы? Bitcoin и Ethereum исторически росли после снижения ставок Федеральной резервной системой, иллюстрируя их сильную корреляцию с макроэкономическими изменениями политики. Согласно CoinMarketCap, Ethereum (ETH) в настоящее время торгуется по цене 4305,67 $, с 24-часовым объемом 41,26 миллиарда $. Цена...
Анализ BullZilla, Биткоин и Mog Coin

Пост «Анализ BullZilla, Биткоин и Mog Coin» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Откройте для себя лучшие предпродажи мем-коинов в сентябре 2025 года. BullZilla, Биктоин и Mog Coin борются за доминирование в следующей волне криптовалют. Рынок цифровых активов вступает в новый сезон роста, основанного на нарративах. Лучшие предпродажи мем-коинов в сентябре 2025 года привлекают внимание инвесторов, поскольку на быстро развивающемся рынке появляются новые возможности. Сентябрь 2025 года уже показал драматические изменения, когда мем-коины больше не полагаются только на хайп, а теперь интегрируют инновационные механики, модели дефляционного предложения и институциональное внедрение. Среди лучших предпродаж мем-коинов в сентябре 2025 года три названия доминируют в заголовках: BullZilla ($BZL), Биткоин и Mog Coin. Каждая монета представляет собой отдельную историю, подпитывая дебаты на торговых площадках и в онлайн-сообществах. Вместе эти три проекта выделяются как лучшие предпродажи мем-коинов в сентябре 2025 года, определяя, куда направляются капитал и убеждения в этой новой главе роста криптовалют. BullZilla запускает предпродажу с токеномикой, созданной для роста в 1000 раз BullZilla — это не просто очередной мем-коин. Это кинематографическая экосистема, основанная на лоре, дефиците и математическом дизайне. В её основе лежит Механизм Мутации, двигатель предпродажи, где цена автоматически повышается каждые 100 000 $ или каждые 48 часов. Этот механизм создает срочность на рынке, вознаграждая раннее убеждение. Текущий снимок рынка Этап: 1-й (Бум Проектной Троицы) Фаза: 4-я Цена: 0,00002575 $ Сумма предпродажи: более 172 000 $ собрано Держатели токенов: более 594 Потенциал ROI: 20 371,49% от Этапа 1D до листинга по цене 0,0052 $ ROI для самых ранних участников: 34,95% Эта структура превращает каждый собранный доллар в рычаг импульса. Инвесторы, вошедшие на Этапе 1D, уже имеют позиции с прибылью более 30% до единого централизованного листинга. ДНК BullZilla: Токеномика Общее предложение BullZilla в 160 миллиардов токенов $BZIL было разделено на тщательно сбалансированные распределения. Половина (80 миллиардов) питает предпродажу, вознаграждая ранних сторонников сообщества. Еще 20%...
Превратите 400 $ в 40 000 $ с помощью этих 4 монет

Пост Превратите 400 $ в 40k $ с этими 4 монетами появился на BitcoinEthereumNews.com. Поиск лучшей криптовалюты для покупки сегодня часто ощущается как поиск иголки в стоге сена. Но когда выделяются несколько токенов, потенциал роста становится трудно игнорировать. Little Pepe (LILPEPE) - один из таких редких токенов прямо сейчас, инвесторы ранней стадии уже получили прибыль в 110%, а покупатели 12 стадии все еще рассчитывают на прогнозируемый рост в 42% до запуска. Наряду с LILPEPE, монеты как Stellar (XLM), Cardano (ADA) и Toncoin (TON) формируют нарративы, которые могут превратить вход в 400 $ во что-то гораздо большее в будущем. Цена Little Pepe (LILPEPE) и показатели предпродажи История Little Pepe привлекла реальное внимание в этом году. Предпродажа сейчас находится на стадии 12, токены продаются по 0,0021 $ каждый. Проект собрал более 22,3 миллиона $, быстро двигаясь к целевому показателю стадии в 25 миллионов $. Импульс реален, учитывая, что стадия 11 была распродана раньше графика. Что выделяет LILPEPE, так это цифры и основа, стоящая за ними. Токен уже размещен на CoinMarketCap и прошел аудит Certik, что добавляет уровень доверия для новых инвесторов. Его экосистема включает совместимую с Ethereum цепь Layer 2, нулевой торговый налог, варианты стейкинга и защиту от ботов. Кроме того, проводится розыгрыш 777k, где участники могут выиграть значительные вознаграждения в токенах. Общественный интерес силен. С июня по август LILPEPE достиг пика в 100 по объему вопросов о Мем-коинах в ChatGPT 5, превзойдя популярные токены, такие как Dogecoin, Shiba Inu и Pepe. Такой органический интерес предполагает, что это больше, чем просто еще один мем-проект. С ранними покупателями, удвоившими свои инвестиции, и новыми инвесторами, все еще имеющими возможность получить 42% прибыли до листинга токена по цене 0,0030 $, LILPEPE кажется монетой, за которой стоит следить, поскольку она может вырасти на 23 038% после запуска, став частью топ...
Беларусь движется к созданию национальной структуры для Криптовалюты

Пост "Беларусь движется к национальной структуре для криптовалюты" появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Беларусь стремится определить свое место в мире криптовалют. Президент Александр Лукашенко поручил законодателям установить четкие и прозрачные правила для цифровых активов, утверждая, что страна должна идти в ногу с мировыми тенденциями, но не отказываясь от государственного надзора. На недавнем правительственном совещании Лукашенко заявил, что ведомства должны определить, кто регулирует отрасль и как будет вовлечен Парк высоких технологий страны — белорусский ИТ-хаб. Этот призыв основывается на его более раннем Указе № 80, который в прошлом году заложил основу для национальной криптовалютной структуры. Майнинг на повестке дня Президент также выдвинул идею использования избыточной электроэнергии Беларуси для майнинга криптовалют. В начале этого года он попросил своего министра энергетики изучить, может ли крупномасштабный майнинг стать прибыльным предприятием для страны, прямо заявив: "Если это имеет для нас смысл, давайте сделаем это". Жесткий контроль над торговлей Несмотря на проявление интереса к блокчейну, Минск уже ограничил использование криптовалют своими гражданами. В сентябре 2023 года Лукашенко подписал Указ № 367, запрещающий одноранговые транзакции и заставляющий физических лиц — даже предпринимателей в Парке высоких технологий — торговать только через утвержденные местные биржи. Чиновники говорят, что запрет призван обеспечить "прозрачное и контролируемое" обращение токенов. Баланс открытости и контроля Подход правительства отражает смесь любопытства и осторожности: оно хочет получать выгоду от майнинга и регулируемой торговли, но не позволит полностью децентрализованное использование криптовалют. То, как будут составлены эти новые правила, определит, сможет ли Беларусь привлечь серьезную криптовалютную активность — или жесткий государственный контроль оставит инновации в стороне. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите...
Сообщество Conflux (CFX) голосует по использованию Фонда экосистемы

Пост Conflux (CFX) сообщество голосует по использованию Экологического фонда появился на BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 05 сентября 2025 г. 07:59 Голосование Conflux (CFX) DAO #15 идет полным ходом, сосредоточившись на авторизации заблокированных CFX Экологического фонда для сотрудничества с традиционными рынками и публичными компаниями. Сообщество Conflux (CFX) в настоящее время участвует в ключевом голосовании в рамках Conflux DAO #15, как объявил Форум Conflux. Это голосование направлено на определение того, должны ли уже заблокированные токены CFX Экологического фонда быть авторизованы для стратегического взаимодействия с листинговыми компаниями и потенциального сотрудничества с традиционными рынками и публичными компаниями. Стратегическое использование Экологического фонда Рассматриваемое предложение включает предоставление Экологическому фонду Conflux полномочий использовать свои заблокированные токены CFX. Эта инициатива направлена на развитие партнерских отношений и изучение синергии с устоявшимися компаниями за пределами блокчейн-пространства. Этот шаг рассматривается как потенциальный путь к расширению влияния Conflux и интеграции в традиционные финансовые рынки. Участие сообщества Процесс голосования разработан для оценки позиции сообщества по этому стратегическому направлению. Участники имеют возможность влиять на процесс принятия решений, отдавая свои голоса. Этот демократический подход подчеркивает децентрализованную этику сети Conflux, предоставляя заинтересованным сторонам право голоса в будущих разработках проекта. Потенциальные последствия В случае одобрения, авторизация может проложить путь для Conflux к установлению значимых партнерских отношений, тем самым потенциально повышая полезность и принятие токена CFX. Такое сотрудничество также может предоставить платформу для демонстрации возможностей блокчейн-технологии Conflux в традиционной бизнес-среде. Для получения более подробной информации о предложении и участия в голосовании, члены сообщества могут посетить официальный Форум Conflux. Источник изображения: Shutterstock Источник: https://blockchain.news/news/conflux-cfx-community-votes-on-ecosystem-fund-utilization
Почему BullZilla является лучшей криптовалютой для предпродажи с потенциалом роста 100x в 2025 году с более чем 500 держателями, в то время как Toncoin и Pepe создают волны

Откройте для себя лучшие криптовалютные предпродажи с потенциалом роста 100x в 2025 году! Исследуйте BullZilla, Toncoin и Pepe для взрывного потенциала ROI и динамики предпродаж.
