Генеральный директор Tether опровергает слухи о продаже Биткоина для покупки золота
Пост генерального директора Tether опровергает слухи о продаже Биткоина для покупки золота появился на BitcoinEthereumNews.com. Слухи о распродаже Биткоина компанией Tether взволновали часть криптосообщества на этой неделе, но руководство компании и союзники отрасли выступили с иной версией: монеты вообще не продавались — они были перераспределены. Разговоры начались, когда комментаторы заметили явное снижение заявленных запасов Биткоина Tether между первым и вторым кварталами 2025 года. Согласно данным аттестации BDO, запасы, казалось, сократились более чем на 9 000 BTC, что вызвало утверждения о том, что эмитент стейблкоина ликвидировал часть своего резерва для погони за золотом. Ютубер Клайв Томпсон усилил эту теорию, предположив, что стратегия Tether смещается от Биткоина. Контрнарратив Руководители и близкие к отрасли фигуры быстро оспорили эту интерпретацию. Самсон Моу, генеральный директор Jan3, объяснил, что пропавший Биткоин был отправлен в Twenty One Capital (XXI), отдельную финансовую инициативу, связанную с генеральным директором Strike Джеком Маллерсом. Переводы в июне и июле составили почти 20 000 BTC, более чем достаточно для объяснения расхождения. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил эту точку зрения, настаивая на том, что монеты не продавались. Вместо этого, по его словам, компания продолжает направлять прибыль в то, что считает долгосрочными безопасными активами — "Биктоин, золото и землю". Многомиллиардные переводы Записи блокчейна подтверждают, что в начале июня Tether перевел более 37 000 BTC — стоимостью почти 3,9 миллиарда $ на тот момент — для поддержки XXI. Если бы эти переводы были учтены в прямых владениях Tether, его баланс показал бы чистое увеличение, а не сокращение. Независимые трекеры данных по-прежнему указывают, что Tether владеет более чем 100 000 BTC стоимостью свыше 11 миллиардов $, обеспечивая ему место среди крупнейших институциональных держателей. Совпадение с покупкой золота Сальвадором Противоречие развернулось на фоне не связанных с этим заголовков из Сальвадора, который объявил о своей первой покупке золота за более чем три десятилетия. Центральный банк добавил 13 999 тройских унций стоимостью примерно 50...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:31