2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Биткоин Бык Майкл Сейлор впервые появляется в списке миллиардеров – вот его чистые активы и подробности

Биткоин Бык Майкл Сейлор впервые появляется в списке миллиардеров – вот его чистые активы и подробности

Пост "Бык Биктоина Майкл Сэйлор впервые появляется в списке миллиардеров – вот его состояние и подробности" появился на BitcoinEthereumNews.com. Майкл Сэйлор, соучредитель и председатель MicroStrategy, впервые появился в индексе миллиардеров Bloomberg. Состояние Сэйлора увеличилось на 1 миллиард долларов с начала 2025 года, достигнув 7,37 миллиардов долларов. Это ставит его на 491 место в списке. Согласно данным Bloomberg, состояние Сэйлора состоит примерно из 650 миллионов долларов наличными и 6,72 миллиардов долларов в акциях MicroStrategy. Наиболее значимым активом компании являются её запасы Биктоина, крупнейшие среди всех публично торгуемых компаний. По состоянию на май 2025 года, MicroStrategy владела примерно 580 000 Биткоинов, стоимостью примерно 60 миллиардов долларов. Крупнейшая часть богатства Сэйлора - это его 8% доля в MicroStrategy. Согласно документам компании за 2025 год, эта доля состоит из 19,6 миллионов акций класса B и 382 000 акций класса A. Личные запасы Биткоина Сэйлора не были включены в расчет состояния из-за требований к проверяемости. Сэйлор получил значительный денежный поток от продажи акций MicroStrategy на сумму более 410 миллионов долларов в 2024 году. Эти денежные запасы, как сообщается, обновляются на основе налогов и рыночных показателей. Сэйлор, 60 лет, основал MicroStrategy в 1989 году с друзьями из MIT. Компания росла в первые годы с программным обеспечением для анализа данных, затем в 1990-х годах заключила сделки с крупными корпоративными клиентами, такими как McDonald's, и стала публичной в 1998 году. К началу 2000-х годов цена её акций выросла более чем на 5 000%, а состояние Сэйлора взлетело до 7,5 миллиардов долларов. Однако к концу того года компания была вынуждена пересмотреть свою финансовую отчетность, и Сэйлор достиг соглашения с SEC на сумму 11 миллионов долларов. Сегодня MicroStrategy описывается больше как "сокровищница BTC", чем традиционная софтверная компания. Сэйлор также отмечен как архитектор этой трансформации. В своих прошлых заявлениях он предсказывал, что Биктоин может достичь 13 миллионов долларов к 2045 году. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наш Telegram и X аккаунт прямо сейчас...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:32
Поделиться
Metaplanet добавляет 136 BTC стоимостью 15,2 миллиона $, увеличивая общие активы до более чем 2 миллиардов $

Metaplanet добавляет 136 BTC стоимостью 15,2 миллиона $, увеличивая общие активы до более чем 2 миллиардов $

Пост Metaplanet добавляет 136 BTC стоимостью 15,2 миллиона $, увеличивая общие холдинги до более 2 миллиардов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост Metaplanet добавляет 136 BTC стоимостью 15,2 миллиона $, увеличивая общие холдинги до более 2 миллиардов $ впервые появился на Coinpedia Fintech News Metaplanet, часто называемый японской "MicroStrategy", добавил 136 BTC примерно за 15,2 миллиона $ по средней цене 111 783 $ за монету. С этой покупкой общие холдинги Биткоина компании выросли до 20 136 BTC, что представляет собой общие инвестиции почти в 2,057 миллиарда $. Запас сейчас оценивается более чем в 2 миллиарда $, демонстрируя продолжающуюся приверженность Metaplanet к Биткоину как ключевому казначейскому активу и укрепляя его статус одного из крупнейших корпоративных держателей Биткоина. Источник: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-136-btc-worth-15-2m-pushing-total-holdings-past-2b/
Биткоин
BTC$117,582.21-2.69%
BRC20.COM
COM$0.010728-4.18%
SecondLive
LIVE$0.01078-7.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:29
Поделиться
Биткоин-бык Том Ли подает заявку на IPO для инвестирования в ИИ, Крипто и Робототехнику

Биткоин-бык Том Ли подает заявку на IPO для инвестирования в ИИ, Крипто и Робототехнику

Пост "Биткоин-бык Том Ли подает заявку на IPO для инвестиций в ИИ, Крипто и Робототехнику" появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратег с Уолл-стрит Том Ли выходит на арену компаний-пустышек. Его новое предприятие, FutureCrest Acquisition, подало заявку на привлечение до 250 миллионов долларов через первичное публичное размещение акций с планами осуществлять приобретения в сфере искусственного интеллекта, цифровых финансов и других быстрорастущих отраслях. Согласно заявке в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, FutureCrest намерена продать 25 миллионов единиц по 10 долларов каждая. Каждая единица будет включать одну акцию обыкновенного капитала и четверть-варрант, который можно реализовать по цене 11,50 долларов за акцию. Компания подала заявку на листинг на Nasdaq под тикером FCRSU, а Cantor Fitzgerald выступает единственным букраннером. Кто стоит за этим Ли, известный своими смелыми прогнозами относительно Биктоина и акций, является соучредителем исследовательской фирмы Fundstrat Global Advisors и занимает должность CIO в Fundstrat Capital. В его резюме также входит запуск ETF Fundstrat Granny Shots (GRNY) в прошлом году. К нему присоединился Чи Цанг, который будет выполнять функции CFO. Цанг является основателем венчурной фирмы m1720 и ранее возглавлял инвестиционно-банковское подразделение HSBC по технологиям, медиа и телекоммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проспект FutureCrest указывает на секторы, в которых команда имеет как опыт, так и связи: ИИ, цифровые активы, финтех, инфраструктура, робототехника и коммуникации. В заявке также подчеркиваются возможности роста в сфере бизнес-аналитики, инструментов повышения производительности и цифрового здравоохранения, отражая области, которые продолжают привлекать инвесторский капитал. Почему это важно Заявка показывает, как SPAC — после охлаждения в 2022-23 годах — снова позиционируются как инструменты для захвата роста, основанного на инновациях. Репутация Ли как прогнозиста рынка и сторонника криптовалют придает FutureCrest более высокий профиль, чем у большинства новых запусков компаний-пустышек. FutureCrest изначально подала конфиденциальную заявку регуляторам в августе 2025 года. С публичным IPO компания теперь будет стремиться собрать свой военный сундук и начать поиск подходящей цели. Информация, представленная в этой статье, предназначена для информационных целей...
TOMCoin
TOM$0.000232-2.10%
BRC20.COM
COM$0.010728-4.18%
Love Earn Enjoy
LEE$1.52+0.19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:01
Поделиться
Киты Биткоина сбрасывают 12,7B $ в крупнейшей распродаже с 2022 года

Киты Биткоина сбрасывают 12,7B $ в крупнейшей распродаже с 2022 года

Пост "Киты Биткоина сбрасывают 12,7 миллиарда долларов в крупнейшей распродаже с 2022 года" появился на BitcoinEthereumNews.com. Киты Биткоина продали колоссальные 12,7 миллиарда долларов в Биткоине за последний месяц, и продолжающиеся продажи могут оказать дополнительное давление на его цену в ближайшие несколько недель, согласно аналитикам. "Тенденция снижения воздействия основных игроков сети Биткоин продолжает усиливаться, достигая крупнейшего распределения монет в этом году", - отметил аналитик CryptoQuant "caueconomy" в пятницу. Они добавили, что за последние 30 дней резервы китов сократились более чем на 100 000 Биткоинов (BTC), "сигнализируя об интенсивном избегании рисков среди крупных инвесторов". Это давление продаж "наказывает ценовую структуру в краткосрочной перспективе", в конечном итоге толкая цены ниже 108 000 долларов. Согласно данным CryptoQuant, это была крупнейшая распродажа китов с июля 2022 года, с 30-дневным изменением в 114 920 BTC стоимостью около 12,7 миллиарда долларов по текущим рыночным ценам на субботу. "В настоящее время мы все еще наблюдаем эти сокращения в портфелях крупных игроков, что может продолжать оказывать давление на Биткоин в ближайшие недели". Киты Биткоина сбрасывают активы. Источник: CryptoQuant Изменение баланса китов замедляется Семидневное ежедневное изменение баланса достигло самого высокого уровня с марта 2021 года 3 сентября, когда киты переместили более 95 000 BTC за эту неделю. На прошлой неделе предприниматель в сфере Биткоина Дэвид Бейли заявил, что цены могут вырасти до 150 000 долларов, если два ключевых кита прекратят продажи. Связанное: Биткоин взлетит до 150 000 долларов, если мы победим этих 2 китов: Дэвид Бейли Хорошая новость заключается в том, что агрессивные продажи, похоже, замедлились, с еженедельным изменением баланса, упавшим примерно до 38 000 BTC по состоянию на 6 сентября. Между тем, актив торговался в узком диапазоне между 110 000 и 111 000 долларов в течение последних трех дней, поскольку давление продаж немного ослабло. CryptoQuant определяет китов как когорту, имеющую баланс от 1 000 до 10 000 BTC. Структурный противовес "Хотя недавние киты...
LETSTOP
STOP$0.06772-7.02%
SatLayer
SLAY$0.0225-4.58%
ChangeX
CHANGE$0.0015938+1.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:58
Поделиться
Генеральный директор Tether опровергает слухи о продаже Биткоина для покупки золота

Генеральный директор Tether опровергает слухи о продаже Биткоина для покупки золота

Пост генерального директора Tether опровергает слухи о продаже Биткоина для покупки золота появился на BitcoinEthereumNews.com. Слухи о распродаже Биткоина компанией Tether взволновали часть криптосообщества на этой неделе, но руководство компании и союзники отрасли выступили с иной версией: монеты вообще не продавались — они были перераспределены. Разговоры начались, когда комментаторы заметили явное снижение заявленных запасов Биткоина Tether между первым и вторым кварталами 2025 года. Согласно данным аттестации BDO, запасы, казалось, сократились более чем на 9 000 BTC, что вызвало утверждения о том, что эмитент стейблкоина ликвидировал часть своего резерва для погони за золотом. Ютубер Клайв Томпсон усилил эту теорию, предположив, что стратегия Tether смещается от Биткоина. Контрнарратив Руководители и близкие к отрасли фигуры быстро оспорили эту интерпретацию. Самсон Моу, генеральный директор Jan3, объяснил, что пропавший Биткоин был отправлен в Twenty One Capital (XXI), отдельную финансовую инициативу, связанную с генеральным директором Strike Джеком Маллерсом. Переводы в июне и июле составили почти 20 000 BTC, более чем достаточно для объяснения расхождения. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил эту точку зрения, настаивая на том, что монеты не продавались. Вместо этого, по его словам, компания продолжает направлять прибыль в то, что считает долгосрочными безопасными активами — "Биктоин, золото и землю". Многомиллиардные переводы Записи блокчейна подтверждают, что в начале июня Tether перевел более 37 000 BTC — стоимостью почти 3,9 миллиарда $ на тот момент — для поддержки XXI. Если бы эти переводы были учтены в прямых владениях Tether, его баланс показал бы чистое увеличение, а не сокращение. Независимые трекеры данных по-прежнему указывают, что Tether владеет более чем 100 000 BTC стоимостью свыше 11 миллиардов $, обеспечивая ему место среди крупнейших институциональных держателей. Совпадение с покупкой золота Сальвадором Противоречие развернулось на фоне не связанных с этим заголовков из Сальвадора, который объявил о своей первой покупке золота за более чем три десятилетия. Центральный банк добавил 13 999 тройских унций стоимостью примерно 50...
Threshold
T$0.01464-3.36%
Биткоин
BTC$117,582.21-2.69%
Moonveil
MORE$0.02905-15.52%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:31
Поделиться
Основатель Chainlink раскрыл поразительный интерес SEC

Основатель Chainlink раскрыл поразительный интерес SEC

Пост «Удивительный интерес SEC раскрыт основателем Chainlink» появился на BitcoinEthereumNews.com. Токенизация активов: Удивительный интерес Комиссии по ценным бумагам и биржам США раскрыт основателем Chainlink Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Токенизация активов: Удивительный интерес Комиссии по ценным бумагам и биржам США раскрыт основателем Chainlink Источник: https://bitcoinworld.co.in/asset-tokenization-sec-interest/
BRC20.COM
COM$0.010728-4.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:27
Поделиться
Аналитики ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре

Аналитики ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре

Пост Аналитики ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Аналитики предполагают возможное снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Слабость рынка труда стимулирует спекуляции о снижении ставки. Рыночное ценообразование отражает сдвиг в сторону агрессивного смягчения. Standard Chartered Bank прогнозирует, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов в сентябре 2025 года, усиливая дискуссии аналитиков, несмотря на отсутствие официальных подтверждений от ключевых заинтересованных сторон. Возможное снижение ставки может повлиять на рынки, особенно BTC и ETH, поскольку инвесторы ожидают изменений в денежно-кредитной политике, затрагивающих как традиционные, так и криптовалютные секторы. Прогноз снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на фоне слабости рынка труда Standard Chartered Bank спрогнозировал снижение ставки Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов в сентябре, превышая ранее ожидаемые 25 базисных пунктов. Это ожидание следует за слабыми данными по рынку труда, опубликованными в прошлом месяце. Аналитики предполагают, что эта ситуация привела к усилению рыночных дискуссий и ожиданий более масштабного смягчения. Рыночные реакции демонстрируют 100% вероятность снижения ставки, хотя дебаты о размере продолжаются. Официального подтверждения от основных каналов центрального банка не поступало, но вторичные источники сообщают об интенсивных спекуляциях относительно этого шага. Ведущие аналитики, включая Джозефа Брусуэласа из RSM, подчеркивают сложное положение центрального банка, заявляя: "Это хождение по канату. Рынок труда ухудшается, но инфляция еще не вернулась к целевому уровню." Криптовалютные рынки остаются начеку на фоне потенциальных экономических сдвигов Знаете ли вы? В марте 2020 года значительное снижение ставок Федеральной резервной системой привело к резкому восстановлению рисковых активов, включая Bitcoin и Ethereum, демонстрируя немедленную положительную реакцию цен на масштабные меры смягчения. Bitcoin (BTC) остается основным игроком на рынке криптовалют, с ценой 111 008,41 $ и рыночной капитализацией 2 211 034 286 145,18 $. За последние 30 дней BTC показал снижение на -4,66%, балансируя свою в целом восходящую тенденцию за 90 дней. Данные, полученные от CoinMarketCap, отражают его способность выдерживать экономические сдвиги. Bitcoin(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в...
Биткоин
BTC$117,582.21-2.69%
Capverse
CAP$0.1076-3.21%
Movement
MOVE$0.1039-4.23%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:18
Поделиться
Цена Kinto падает на 85% после объявления о закрытии проекта

Цена Kinto падает на 85% после объявления о закрытии проекта

Пост "Цена Kinto падает на 85% после объявления о закрытии проекта" появился на BitcoinEthereumNews.com. Проект Ethereum Layer-2 Kinto закроется в этом месяце после крупной эксплуатации уязвимости в июле, которая истощила его резервы и лишила команду возможности обеспечить новое финансирование. Краткое содержание: цена Kinto упала более чем на 80% после объявления о закрытии вследствие июльской эксплуатации уязвимости, которая привела к потере 577 ETH. Кредиторы Phoenix восстановят около 76% средств, а жертвы взлома имеют право на получение компенсации в размере 1100 долларов. Выводы остаются открытыми до 30 сентября, с контрактом для требований Ethereum и аирдропом ERA, запланированными на октябрь. 7 сентября Kinto объявил в X, что прекратит свою деятельность 30 сентября после июльской эксплуатации уязвимости, которая привела к потере около 577 ETH (стоимостью 1,9 миллиона долларов) и лишила команду возможности финансового восстановления. Объявление вызвало волатильность: токен K проекта упал на 85% за последние 24 часа и сейчас на 94% ниже, чем месяц назад. От эксплуатации до закрытия Инцидент произошел из-за уязвимости в стандарте ERC-1967 Proxy, широко используемой кодовой базе OpenZeppelin для обновляемых смарт-контрактов. 110 000 поддельных токенов Kinto были созданы атакующими на Arbitrum (ARB) и использованы для вывода средств из пулов ликвидности Uniswap (UNI) и кредитных хранилищ Morpho (MORPHO). Через свою "Программу Феникс" Kinto привлек 1 миллион долларов в виде долга и возобновил торговлю для стабилизации операций. Однако растущий долг, слабые рыночные условия и потеря доверия инвесторов оказались непреодолимыми. Усилия по сбору средств застопорились, а члены команды не получают оплату с июля. Возмещение и следующие шаги Kinto Kinto сообщает, что консолидировал около 800 000 долларов оставшихся активов в сейфе, контролируемом фондом. Эти средства в первую очередь пойдут кредиторам Phoenix, которые, как ожидается, восстановят около 76% своего основного капитала. Жертвы взлома на Morpho получат до 1100 долларов каждый из гранта доброй воли в размере 55 000 долларов, финансируемого лично основателем Kinto Рамоном Рекуэро. Дополнительные восстановления из украденного Ethereum (ETH)...
Sidekick
K$0.05341-12.45%
Moonveil
MORE$0.02905-15.52%
MORPHO
MORPHO$1.5926-5.71%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:06
Поделиться
WSPN завершает приобретение Aplauz NL B.V.

WSPN завершает приобретение Aplauz NL B.V.

Пост WSPN завершает приобретение Aplauz NL B.V. появился на BitcoinEthereumNews.com. ТОРТОЛА, Британские Виргинские острова, 8 сент. 2025 г. /PRNewswire/ — Worldwide Stablecoin Payment Network (WSPN), ведущая глобальная компания цифровых платежей, сегодня объявила об успешном приобретении Aplauz NL B.V., лицензированного голландского учреждения электронных денег (EMI) и дочерней компании Aplauz Financial Services Ltd. Сделка была одобрена De Nederlandsche Bank (DNB) в июне 2025 года и завершена в июле 2025 года. Приобретение подчеркивает приверженность WSPN к построению глобального присутствия при продвижении соответствующих экосистем платежей стейблкоинами на ключевых рынках. Это отражает решимость WSPN продвигать стандартизацию услуг стейблкоинов и расширять свое присутствие в различных реальных приложениях, помогая ускорить развитие будущей финансовой инфраструктуры. Заявления руководства "Приобретение Aplauz NL B.V. укрепляет наше европейское присутствие и ускоряет нашу миссию по внедрению прозрачных и инклюзивных цифровых платежей", — сказал Раймонд Юань, основатель и генеральный директор WSPN. "С установленной платформой и командой Aplauz мы будем исследовать более широкие рыночные возможности в продуктизации вариантов использования стейблкоинов, предоставляя инновационные решения платежной сети следующего поколения большему количеству партнеров и пользователей". "Мы рады завершить этот следующий шаг в нашем путешествии", — сказал Горан Абрамович, директор Aplauz Financial Services Ltd. "Успешная продажа наших голландских операций WSPN подчеркивает силу платформы Aplauz и ее актуальность в сегодняшнем развивающемся ландшафте цифровых платежей. Мы уверены, что WSPN будет строить на этом фундаменте и откроет захватывающие возможности для Aplauz NL B.V." О WSPN WSPN является ведущим поставщиком инфраструктуры стейблкоинов следующего поколения, приверженным созданию более безопасного, эффективного и прозрачного платежного решения для глобальной экономики. Его портфель продуктов включает стейблкоины и разнообразный набор продуктизированных решений для сценариев платежей стейблкоинами в реальном мире, все разработанные для создания и расширения экосистемы сети WSPN. Руководствуясь своим видением "Стейблкоин 2.0", WSPN ставит удобство использования, надежность и доступность в основу своего подхода, продвигая...
B
B$0.21104-16.56%
RealLink
REAL$0.07807-4.10%
Moonveil
MORE$0.02905-15.52%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:51
Поделиться
Песня Лисы 'Born Again' с Doja Cat и RAYE получает награду MTV VMA за лучший K-Pop

Песня Лисы 'Born Again' с Doja Cat и RAYE получает награду MTV VMA за лучший K-Pop

Пост «'Born Again' Лисы с Doja Cat и RAYE выигрывает MTV VMA в категории Лучший K-Pop» появился на BitcoinEthereumNews.com. DOJA CAT, RAYE и LISA (Фото Frank Micelotta/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Лиса из BLACKPINK снова доказала свою силу на MTV Video Music Awards, несмотря на невозможность присутствовать на церемонии 2025 года. Тайская суперзвезда получила одну номинацию на этих VMAs в категории Лучший K-Pop за свой сингл "Born Again" с участием Doja Cat и RAYE. Хотя некоторые спорили, является ли англоязычный поп-сингл на самом деле K-pop песней, возвращение Лисы с синглом и туром с BLACKPINK в этом году вернуло ее в корейскую поп-индустрию по крайней мере на 2025 год. Хотя звезда Alter Ego не смогла лично принять свою награду Moonman, она записала победную речь, которая транслировалась во время пре-шоу VMAs. "Для меня большая честь получить эту награду", - сказала Лиса о своей победе в категории Лучший K-Pop. "Я хочу поблагодарить MTV и VMAs за всю любовь и поддержку. Спасибо Doja Cat и RAYE за то, что сделали 'Born Again' такой особенной песней, и [моей] семье RCA и команде LLOUD, спасибо за помощь в достижении того, где я сейчас. И, наконец, Lilies и Blinks, я не смогла бы сделать это без вас, ребята, так что спасибо и я вас люблю." "Born Again" соревновался со всеми тремя участницами BLACKPINK в категории Лучший K-Pop: "Earthquake" Джису, "Like Jennie" Дженни и "Toxic Till the End" Розэ. "Who" Джимина из BTS также был номинирован вместе с "Chk Chk Boom" от бой-бэнда Stray Kids и "Whiplash" от герл-группы aespa. Победа Лисы в категории Лучший K-Pop стала ее третьей победой в этой категории за четыре года. После своего сольного K-pop дебюта в 2021 году с хип-хоп синглом "Lalisa", Лиса выиграла награду 2022 года за Лучший K-Pop, которую она приняла лично вместе со своими коллегами по BLACKPINK...
Sidekick
K$0.05341-12.45%
MemeCore
M$2.03815-0.41%
Threshold
T$0.01464-3.36%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:46
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов