Песня Лисы 'Born Again' с Doja Cat и RAYE получает награду MTV VMA за лучший K-Pop

DOJA CAT, RAYE и LISA (Фото Frank Micelotta/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Лиса из BLACKPINK снова доказала свою силу на MTV Video Music Awards, несмотря на невозможность присутствовать на церемонии 2025 года. Тайская суперзвезда получила одну номинацию на этих VMAs в категории Лучший K-Pop за свой сингл "Born Again" с участием Doja Cat и RAYE. Хотя некоторые спорили, является ли англоязычный поп-сингл на самом деле K-pop песней, возвращение Лисы с синглом и туром с BLACKPINK в этом году вернуло ее в корейскую поп-индустрию по крайней мере на 2025 год. Хотя звезда Alter Ego не смогла лично принять свою награду Moonman, она записала победную речь, которая транслировалась во время пре-шоу VMAs. "Для меня большая честь получить эту награду", - сказала Лиса о своей победе в категории Лучший K-Pop. "Я хочу поблагодарить MTV и VMAs за всю любовь и поддержку. Спасибо Doja Cat и RAYE за то, что сделали 'Born Again' такой особенной песней, и [моей] семье RCA и команде LLOUD, спасибо за помощь в достижении того, где я сейчас. И, наконец, Lilies и Blinks, я не смогла бы сделать это без вас, ребята, так что спасибо и я вас люблю." "Born Again" соревновался со всеми тремя участницами BLACKPINK в категории Лучший K-Pop: "Earthquake" Джису, "Like Jennie" Дженни и "Toxic Till the End" Розэ. "Who" Джимина из BTS также был номинирован вместе с "Chk Chk Boom" от бой-бэнда Stray Kids и "Whiplash" от герл-группы aespa. Победа Лисы в категории Лучший K-Pop стала ее третьей победой в этой категории за четыре года. После своего сольного K-pop дебюта в 2021 году с хип-хоп синглом "Lalisa", Лиса выиграла награду 2022 года за Лучший K-Pop, которую она приняла лично вместе со своими коллегами по BLACKPINK...