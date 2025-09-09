Компрометация Javascript-библиотеки нацелена на Биткоин-кошельки

Пост "Компрометация библиотеки Javascript нацелена на Биткоин кошельки" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крупный разработчик NPM, qix, подвергся взлому своей учетной записи. Она была использована для распространения вредоносного ПО, которое нацелено на поиск Биткоин и криптовалютных кошельков на устройствах пользователей. При обнаружении вредоносное ПО изменяет функции кода, используемые для координации подписания транзакций, и заменяет адрес, на который пользователь пытается отправить деньги, на один из адресов создателя вредоносного ПО. Это должно в основном беспокоить пользователей веб-кошельков, особенно в экосистеме Биткоина пользователей Ordinals или Runes/других токенов, поскольку если обновление для вашего обычного программного кошелька не было выпущено сегодня с скомпрометированной зависимостью, или если ваш кошелёк не загружает код динамически напрямую с бэкенда кошелька в обход app-store, вы должны быть в безопасности. NPM - это менеджер пакетов для Node.js, популярного фреймворка Javascript. Это означает, что он используется для получения больших наборов предварительно написанного кода, используемого для общей функциональности, которая интегрируется в различные программы без необходимости разработчику переписывать базовые функции самостоятельно. Целевые пакеты не были специфичными для криптовалют, а были пакетами, используемыми бесчисленным количеством обычных приложений, созданных с помощью Node.js, а не только криптовалютными кошельками. Если вы используете аппаратный кошелёк в сочетании с веб-кошельком, будьте особенно внимательны и проверяйте на самом устройстве, что адрес назначения, на который вы отправляете, правильный, прежде чем что-либо подписывать. Если вы используете программные ключи в самом веб-кошельке, рекомендуется не открывать их и не совершать транзакции, пока вы не будете уверены, что не используете уязвимую версию кошелька. Самым безопасным курсом действий будет ожидание объявления от команды, разрабатывающей используемый вами кошелёк. Источник: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets