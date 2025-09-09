2025-10-11 суббота

Rug Pull AquaBot выводит 4,65M долларов из средств предпродажи Solana

Rug Pull AquaBot выводит 4,65M долларов из средств предпродажи Solana

Пост о Rug Pull AquaBot, похитившем 4,65M долларов из средств предпродажи Solana, появился на BitcoinEthereumNews.com. Онлайн-исследователь @zachxbt сообщил о последнем крупном rug pull в Solana. Проект торгового бота AquaBot (@Aquabot_io) собрал 21 770 SOL (4,65M долларов) в ходе предпродажи, прежде чем исчезнуть с деньгами инвесторов. Данные блокчейна показывают, что основной кошелек предпродажи проекта, 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q, быстро разделил средства между несколькими адресами. Позже эти активы были переведены через мгновенные обменники, что делает возврат практически невозможным. Этот шаг оставил тысячи розничных инвесторов ни с чем всего за несколько часов до запланированного запуска токена Aqua. Ажиотаж вокруг запуска AQUA заканчивается хаосом Команда Aqua неделями подогревала интерес к сегодняшнему запуску. Токен AQUA должен был выйти через пул Meteora DLMM в понедельник в 17:00 UTC. За несколько часов до rug pull Aqua опубликовала тред в X: "AQUA только что запущен. Но мы знаем, что путь не будет легким. Далее следует реальная история для тех, кто хочет понять, что мы создали, что изменилось и что будет дальше." AQUA just launched. But we know the path won't be easy. What follows is the real story for those who want to understand what we've built, what changed, and what's next.🧵 Read this carefully: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) September 8, 2025 Но вместо "реальной истории" инвесторы получили исчезновение. Вскоре после rug pull предпродажи Aqua отключил возможность отвечать на все свои посты в X. Предпродажа: Игровая азартная игра Модель предпродажи AquaBot была необычной. Пользователям предлагалось отправлять SOL в контракт с игровой системой "множителей". Смарт-контракт случайным образом увеличивал распределения, создавая эффект лотереи. Собранные средства: 21 770 SOL (~4,67M долларов) Обещание: 0 вестинга, 100% разблокировка токенов при TGE Реальность: За несколько минут до запуска внезапно был введен вестинг Это изменение в последнюю минуту вызвало тревогу по всему X. Члены сообщества обвинили Aqua в организации классического мошенничества по схеме "приманка и подмена". Новый rug pull только что произошел в Solana и он был разрекламирован...
2025/09/09 05:40
Новый токен стоимостью менее 0,005 $ готов доминировать как когда-то Solana (SOL) и Cardano (ADA)

Новый токен стоимостью менее 0,005 $ готов доминировать как когда-то Solana (SOL) и Cardano (ADA)

Пост «Новый токен стоимостью менее 0,005 доллара готов доминировать, как когда-то Solana (SOL) и Cardano (ADA)» появился на BitcoinEthereumNews.com. История криптовалют отмечена токенами-аутсайдерами, которые взорвались до доминирования. Solana поднялась с нескольких центов до более 200 долларов всего за несколько лет. Cardano следовала похожей ценовой траектории, достигнув максимума в 3,09 доллара и закрепившись как одна из ведущих платформ смарт контрактов. В этом цикле новый проект стоимостью менее 0,005 доллара привлекает внимание как следующий потенциальный прорыв: Little Pepe (LILPEPE). Сочетая вирусную привлекательность мемов с реальной инфраструктурой и безопасностью, LILPEPE становится претендентом среди мем-коинов с траекторией, которая может соперничать с ранними днями Solana и Cardano. Мем-коин с реальной инфраструктурой Мем-токены имеют историю отсутствия содержания, служа только токенами для быстрой торговли во время бычьих рынков. Little Pepe меняет это, привязывая свою экосистему к фреймворку Ethereum Layer-2. Этот подход обеспечивает экономически эффективные транзакции, решая проблемы масштабируемости, которые препятствовали даже Cardano в ее ранние годы. Что делает LILPEPE уникальным, так это его фокус: он не пытается быть универсальным Layer-2, а создан исключительно для мемов. Внедряя собственный Meme Launchpad, проект обеспечивает справедливый запуск новых токенов и их рост в поддерживающей экосистеме. Еще важнее то, что Little Pepe интегрировал защиту от ботов, делая его единственной цепью, где снайперские боты не могут вмешиваться в запуски. Это сочетание мемов и технической строгости отделяет бесчисленные монеты, которые борются за выживание после первоначального хайпа. Импульс предпродажи LILPEPE и растущая репутация С момента запуска 10 июня по цене 0,001 доллара, предпродажа Little Pepe стала одной из самых быстрорастущих на рынке. Сейчас она находится на 12 этапе по цене 0,0021 доллара, с привлеченными более 24,1 миллиона долларов и проданными 15,1 миллиарда токенов. Окончательная цена листинга установлена на уровне 0,003 доллара, что означает, что ранние участники уже сидят на значительной нереализованной прибыли. Приверженность проекта...
2025/09/09 05:13
Эдо Либерти раскрывает революционную силу умного поиска на Bitcoin World Disrupt 2025

Эдо Либерти раскрывает революционную силу умного поиска на Bitcoin World Disrupt 2025

Пост Эдо Либерти раскрывает революционную силу умного поиска на Bitcoin World Disrupt 2025 появился на BitcoinEthereumNews.com. Прорыв в ИИ: Эдо Либерти раскрывает революционную силу умного поиска на Bitcoin World Disrupt 2025 Перейти к содержанию Главная Новости ИИ Прорыв в ИИ: Эдо Либерти раскрывает революционную силу умного поиска на Bitcoin World Disrupt 2025 Источник: https://bitcoinworld.co.in/ai-breakthrough-smarter-search-2/
2025/09/09 05:09
2025 MTV VMAs отдают дань уважения Оззи Осборну

2025 MTV VMAs отдают дань уважения Оззи Осборну

Пост 2025 MTV VMAs отдают дань уважения Оззи Осборну появился на BitcoinEthereumNews.com. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 СЕНТЯБРЯ: Yungblud, Стивен Тайлер и Джо Перри выступают во время трибьюта Оззи Осборну на церемонии MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Артуро Холмса/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Церемония MTV Video Music Awards 2025 отдала дань уважения покойному принцу тьмы, Оззи Осборну, специальным звездным выступлением. Yungblud вместе со Стивеном Тайлером и Джо Перри из Aerosmith, гитаристом Extreme Нуно Беттенкуртом и многолетним клавишником Оззи Осборна Адамом Уэйкманом исполнили попурри из культовых гимнов Осборна "Crazy Train", "Mama, I'm Coming Home" и "Changes" группы Black Sabbath. Все эти музыканты выступали на прощальном концерте Оззи Осборна Back to the Beginning в июле, который состоялся всего за две недели до смерти певца. Позже выяснилось, что смерть Осборна наступила в результате сердечного приступа. Yungblud сблизился с Осборном и его семьей перед его неожиданной смертью, и после своего вирусного исполнения "Changes" на концерте Back to the Beginning, Yungblud поклялся исполнять этот хит Black Sabbath на всех своих шоу в честь Оззи Осборна. Исполнение "Changes" от Yungblud на VMAs было не менее впечатляющим. Однако настоящим гвоздем программы стало то, что произошло после "Changes", когда Стивен Тайлер и Джо Перри удивили публику и присоединились к Yungblud с легендарным исполнением "Mama, I'm Coming Home". Учитывая возраст Тайлера и весь его опыт, было шокирующе, насколько великолепно он звучал. То же самое можно сказать о его выступлении на Back to the Beginning всего несколько месяцев назад. Более того, учитывая тот факт, что Тайлер и Aerosmith отменили свой прощальный тур в 2024 году из-за травмы голоса Тайлера, удивительно и одновременно горько-сладко видеть участников Aerosmith, выступающих снова так хорошо. Это просто слишком...
2025/09/09 05:04
Metaplanet увеличивает Биткоин-казначейство дополнительной покупкой 136 BTC

Metaplanet увеличивает Биткоин-казначейство дополнительной покупкой 136 BTC

Пост Metaplanet увеличивает Казначейство Bitcoin дополнительной покупкой 136 BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Токийская листинговая компания Metaplanet (MTPLF) добавила дополнительные 136 биткоинов BTC$111 922,95 в свое казначейство, после того как ранее в этом месяце довела свои запасы до более чем 20 000 монет. Приобретение было сделано по средней цене покупки чуть ниже $112 000 за биткоин и поднимает общую сумму, потраченную компанией на BTC, до более чем $2 миллиардов. Metaplanet отслеживает эффективность своих инвестиций через метрику доходности BTC, которая измеряет рост биткоина, удерживаемого на полностью разводненную акцию, а не традиционную доходность, полученную на удерживаемые активы. С апреля по июнь Metaplanet показал доходность BTC в 129,4%. На сегодняшний день за третий квартал этот показатель составляет 30,8%. Запас компании в 20 136 BTC делает ее шестой по величине публично торгуемой компанией с казначейством биткоинов. В совокупности эти компании владеют более чем 1 миллионом BTC, причем львиная доля приходится на биткоин-казначейство Strategy с 638 460 биткоинами. Акции упали более чем на 30% за последний месяц из-за умеренного снижения цены биткоина вместе с сокращением mNAV — премии рыночной капитализации компании по сравнению с ее запасами биткоина. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase
2025/09/09 04:53
Биткоин сталкивается с трудностями, в то время как Альткоины сияют

Биткоин сталкивается с трудностями, в то время как Альткоины сияют

Пост «Биктоин сталкивается с трудностями, в то время как Альткоины сияют» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин недавно сумел удержаться выше своего уровня поддержки, однако его борьба за сохранение позиций выше 112 500 $ вызывает опасения о возможном снижении до 110 000 $. Ожидается, что предстоящее мероприятие Apple повлияет на рынки своими потенциальными анонсами продуктов, предлагая возможную поддержку для Биктоина. Читать далее: Биктоин сталкивается с трудностями, в то время как Альткоины сияют Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-challenges-as-altcoins-shine
2025/09/09 04:47
Ралли Solana на горизонте? Трейдеры ожидают пробой, который может пушить SOL к 250$

Ралли Solana на горизонте? Трейдеры ожидают пробой, который может пушить SOL к 250$

Пост Ралли Solana на горизонте? Трейдеры наблюдают за Пробоем, который может Пушить SOL к 250 долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ралли Solana на горизонте? Трейдеры наблюдают за Пробоем, который может Пушить SOL к 250 долларов Отказ от ответственности: Информация, представленная на NewsBTC, предназначена только для образовательных целей. Она не представляет мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или держать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с рисками. Вам рекомендуется проводить собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. Используйте информацию, предоставленную на этом веб-сайте, полностью на свой страх и риск. Связанные новости © 2025 NewsBTC. Все права защищены. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
2025/09/09 04:05
Трамп обещает новые рекомендации по сохранению «права на молитву» в государственных школах

Трамп обещает новые рекомендации по сохранению «права на молитву» в государственных школах

Пост Трамп обещает новые рекомендации по сохранению "права на молитву" в публичных школах появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что Министерство образования выпустит новые рекомендации, усиливающие защиту учащихся, которые хотят молиться в публичных школах, хотя неясно, что будет включать в себя новая политика. Президент Дональд Трамп выступает на встрече по вопросам религиозной свободы в образовании в Музее Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, 8 сентября 2025 года. (Фото SAUL LOEB/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключевые факты Трамп сделал это объявление во время выступления на встрече Комиссии по религиозной свободе своей администрации в Музее Библии. Первая администрация Трампа ввела аналогичную политику, объявляющую, что школы, подавляющие право учащихся на молитву, могут лишиться федерального финансирования — хотя эта политика не изменила существующий закон, запрещающий публичным школам спонсировать молитву или религиозную деятельность. Это развивающаяся история, и она будет обновляться. Источник: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/
2025/09/09 04:04
Компрометация Javascript-библиотеки нацелена на Биткоин-кошельки

Компрометация Javascript-библиотеки нацелена на Биткоин-кошельки

Пост "Компрометация библиотеки Javascript нацелена на Биткоин кошельки" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крупный разработчик NPM, qix, подвергся взлому своей учетной записи. Она была использована для распространения вредоносного ПО, которое нацелено на поиск Биткоин и криптовалютных кошельков на устройствах пользователей. При обнаружении вредоносное ПО изменяет функции кода, используемые для координации подписания транзакций, и заменяет адрес, на который пользователь пытается отправить деньги, на один из адресов создателя вредоносного ПО. Это должно в основном беспокоить пользователей веб-кошельков, особенно в экосистеме Биткоина пользователей Ordinals или Runes/других токенов, поскольку если обновление для вашего обычного программного кошелька не было выпущено сегодня с скомпрометированной зависимостью, или если ваш кошелёк не загружает код динамически напрямую с бэкенда кошелька в обход app-store, вы должны быть в безопасности. NPM - это менеджер пакетов для Node.js, популярного фреймворка Javascript. Это означает, что он используется для получения больших наборов предварительно написанного кода, используемого для общей функциональности, которая интегрируется в различные программы без необходимости разработчику переписывать базовые функции самостоятельно. Целевые пакеты не были специфичными для криптовалют, а были пакетами, используемыми бесчисленным количеством обычных приложений, созданных с помощью Node.js, а не только криптовалютными кошельками. Если вы используете аппаратный кошелёк в сочетании с веб-кошельком, будьте особенно внимательны и проверяйте на самом устройстве, что адрес назначения, на который вы отправляете, правильный, прежде чем что-либо подписывать. Если вы используете программные ключи в самом веб-кошельке, рекомендуется не открывать их и не совершать транзакции, пока вы не будете уверены, что не используете уязвимую версию кошелька. Самым безопасным курсом действий будет ожидание объявления от команды, разрабатывающей используемый вами кошелёк. Источник: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets
2025/09/09 03:56
Сабрина Карпентер устанавливает рекорд по дебюту альбома среди женщин в 2025 году

Сабрина Карпентер устанавливает рекорд по дебюту альбома среди женщин в 2025 году

Пост Сабрина Карпентер устанавливает рекорд по самому крупному дебюту альбома среди женщин в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Сабрины Карпентер "Man's Best Friend" дебютирует на 1 месте в Billboard 200 с 366 000 единиц, что является крупнейшим женским дебютом 2025 года и лучшей неделей в её карьере. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 СЕНТЯБРЯ: Сабрина Карпентер посещает церемонию MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото: Dia Dipasupil/FilmMagic) FilmMagic Сабрина Карпентер снова на 1 месте в Billboard 200, рейтинге самых популярных альбомов в Соединенных Штатах. Её новый полноформатный альбом "Man's Best Friend" возглавляет чарт от 13 сентября 2025 года, показав крупнейший дебют в Америке среди женщин в этом году и самый большой в её карьере на данный момент. Новый карьерный рекорд Сабрины Карпентер Последний проект Карпентер стартует с 366 000 эквивалентных единиц альбома, согласно данным Luminate. Эта цифра приносит Карпентер новый личный рекорд, немного превосходя 362 000 единиц, которые её полноформатный альбом 2024 года "Short n' Sweet" собрал в первую неделю чуть более года назад. "Man's Best Friend" следует за Морганом Уолленом и The Weeknd "Man's Best Friend" показывает третий по величине дебют 2025 года в целом. Карпентер уступает Моргану Уоллену с его "I'm the Problem" (493 000 эквивалентных единиц) и The Weeknd с "Hurry Up Tomorrow", который стартовал с 490 000. Сотни тысяч продаж Из общего количества первой недели, 224 000 из 366 000 единиц приходятся на фактические продажи. Это также новый карьерный рекорд для Карпентер. Эта впечатляющая сумма также делает "Man's Best Friend" альбомом с самой сильной неделей продаж среди женщин-исполнителей в этом году. Альбом легко возглавляет чарт Top Album Sales, присоединяясь к "Short n' Sweet" в качестве её второго альбома №1 в этом рейтинге. Альбом №1 по стримингу в Америке Стриминговая активность обеспечила еще 141 000 единиц, что равно 184,11 миллионам официальных стримов по запросу для 12 треков. Это делает "Man's Best Friend" самым прослушиваемым дебютным альбомом женщины в...
2025/09/09 03:52
