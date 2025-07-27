Что такое XPX? Введение в цифровые активы

Токен XPX является родным цифровым токеном экосистемы ProximaX, блокчейн-платформы, разработанной для предоставления решений следующего поколения для хранения данных, потоковой передачи и распространения контента. Запущенная в апреле 2018 года, криптовалюта ProximaX была создана для решения ограничений традиционных блокчейн-платформ, особенно в плане масштабируемости, управления данными и реальной полезности. Интегрируя блокчейн с распределенным хранением, потоковой передачей и сервисами баз данных, монета XPX позволяет пользователям безопасно хранить, делиться и монетизировать данные, получая при этом улучшенную безопасность, прозрачность и экономичность. Архитектура платформы ProximaX адаптирована для поддержки широкого спектра приложений — от управления корпоративными данными до децентрализованных сетей доставки контента.
ProximaX была основана в 2018 году командой опытных технологов и пионеров блокчейна, включая Лона Вонга, бывшего президента фонда NEM.io. Основатели объединили экспертизу в области технологии распределенного реестра, облачной инфраструктуры и корпоративных ИТ, стремясь создать платформу, которая могла бы преодолеть разрыв между блокчейном и реальными потребностями бизнеса. Их видение заключалось в создании надежной, масштабируемой экосистемы, использующей сильные стороны блокчейна, одновременно преодолевая его традиционные ограничения.
С момента своего создания токен ProximaX достиг нескольких ключевых этапов. Среди них успешное завершение Initial Coin Offering (ICO) в апреле 2018 года, запуск основной сети и разработка основных продуктов, таких как Sirius Chain и решения для распределенного хранения. Стратегические партнерства с поставщиками технологий и корпоративными клиентами еще больше укрепили позицию проекта криптовалюты XPX как инноватора в сфере децентрализованных услуг.
В состав экосистемы ProximaX (XPX) входят несколько интегрированных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного набора децентрализованных услуг:
Sirius Chain (основная платформа)
Sirius Chain является основой экосистемы ProximaX, функционируя как блокчейн-платформа следующего поколения. Она позволяет пользователям развертывать децентрализованные приложения (dApps), управлять цифровыми активами и выполнять смарт-контракты с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Архитектура цепочки поддерживает взаимодействие и масштабируемость, что делает ее подходящей как для корпоративных, так и для потребительских случаев использования.
Распределенное хранение и потоковые сервисы
ProximaX расширяет свою основную функциональность за счет децентрализованного хранения и потоковых решений. Эти услуги позволяют пользователям безопасно хранить и обмениваться файлами, транслировать контент и управлять данными без необходимости полагаться на централизованные серверы. Система использует сеть распределенных узлов, обеспечивая избыточность данных, конфиденциальность и устойчивость к цензуре или простоям.
Интегрированная база данных и сеть доставки контента
Экосистема также включает в себя распределенную службу базы данных и возможности сети доставки контента (CDN). Эти компоненты обеспечивают эффективное извлечение данных, распространение контента в реальном времени и бесшовную интеграцию с существующими ИТ-инфраструктурами.
Вместе эти продукты создают мощную среду, где токен XPX служит утилитарным токеном, который питает все транзакции, стимулирует участие в сети и облегчает доступ к децентрализованным услугам.
Платформа ProximaX (XPX) нацелена на решение нескольких постоянных проблем в секторах цифровых услуг и управления данными:
Ограничения масштабируемости и производительности
Традиционные блокчейны часто сталкиваются с ограниченной пропускной способностью и высокими транзакционными затратами, что делает их непригодными для приложений, требующих больших объемов данных. ProximaX решает эту проблему, комбинируя блокчейн с распределенным хранением и потоковой передачей, предоставляя масштабируемые и экономически эффективные решения для предприятий и разработчиков.
Проблемы безопасности и конфиденциальности данных
Централизованное хранение данных подвергает пользователей риску, таким как утечки данных, несанкционированный доступ и единичные точки отказа. Децентрализованная архитектура ProximaX гарантирует, что данные шифруются, распределяются и доступны только авторизованным сторонам, значительно повышая безопасность и конфиденциальность.
Отсутствие реальной полезности
Многие блокчейн-проекты не могут предложить ощутимую выгоду помимо спекулятивной торговли. Криптовалюта ProximaX фокусируется на практических вариантах использования, таких как безопасное хранение файлов, потоковая передача контента и управление корпоративными данными, предоставляя реальную ценность для бизнеса и конечных пользователей.
Используя свой гибридный технологический стек, ProximaX предлагает комплексное решение, которое трансформирует то, как организации и частные лица взаимодействуют с цифровыми активами и услугами данных.
Общий выпуск цифрового токена XPX (ProximaX) составляет 5 миллиардов токенов. Эта цифра была установлена во время Initial Coin Offering (ICO) проекта в апреле 2018 года, когда все 5 миллиардов токенов XPX были выставлены на продажу.
В рамках экосистемы ProximaX токен XPX выполняет несколько функций:
На момент проведения ICO было доступно для продажи все предложение в размере 5 миллиардов токенов XPX. В результатах поиска нет информации о графике разблокировки, расписании выпуска или последующих выпусках токенов. Для получения более подробной информации следует обратиться к официальной документации ProximaX.
XPX реализует модель управления, которая позволяет держателям токенов участвовать в процессах принятия решений, таких как обновления протоколов и предложения по сети. Кроме того, пользователи могут стейкать токены XPX для поддержки безопасности сети и получения вознаграждений, хотя конкретные детали о годовом процентном доходе (APY) или механизмах стейкинга в результатах поиска не указаны.
ProximaX (XPX) представляет собой инновационное решение в секторе децентрализованных услуг, решая ключевые проблемы с помощью своих интегрированных технологий блокчейна, хранения и потоковой передачи. Благодаря своей надежной архитектуре и практическим вариантам использования, токен ProximaX имеет значительный потенциал для трансформации того, как компании и частные лица управляют и взаимодействуют с цифровыми активами и данными.
1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите
Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив
Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше
Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт
1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите
Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив
Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше
Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт