Что такое XPX? Введение в цифровые активы

Токен XPX является родным цифровым токеном экосистемы ProximaX, блокчейн-платформы, разработанной для предоставления решений следующего поколения для хранения данных, потоковой передачи и распространения контента. Запущенная в апреле 2018 года, криптовалюта ProximaX была создана для решения ограничений традиционных блокчейн-платформ, особенно в плане масштабируемости, управления данными и реальной полезности. Интегрируя блокчейн с распределенным хранением, потоковой передачей и сервисами баз данных, монета XPX позволяет пользователям безопасно хранить, делиться и монетизировать данные, получая при этом улучшенную безопасность, прозрачность и экономичность. Архитектура платформы ProximaX адаптирована для поддержки широкого спектра приложений — от управления корпоративными данными до децентрализованных сетей доставки контента.

ProximaX была основана в 2018 году командой опытных технологов и пионеров блокчейна, включая Лона Вонга, бывшего президента фонда NEM.io. Основатели объединили экспертизу в области технологии распределенного реестра, облачной инфраструктуры и корпоративных ИТ, стремясь создать платформу, которая могла бы преодолеть разрыв между блокчейном и реальными потребностями бизнеса. Их видение заключалось в создании надежной, масштабируемой экосистемы, использующей сильные стороны блокчейна, одновременно преодолевая его традиционные ограничения.

С момента своего создания токен ProximaX достиг нескольких ключевых этапов. Среди них успешное завершение Initial Coin Offering (ICO) в апреле 2018 года, запуск основной сети и разработка основных продуктов, таких как Sirius Chain и решения для распределенного хранения. Стратегические партнерства с поставщиками технологий и корпоративными клиентами еще больше укрепили позицию проекта криптовалюты XPX как инноватора в сфере децентрализованных услуг.

В состав экосистемы ProximaX (XPX) входят несколько интегрированных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного набора децентрализованных услуг:

Sirius Chain (основная платформа) Sirius Chain является основой экосистемы ProximaX, функционируя как блокчейн-платформа следующего поколения. Она позволяет пользователям развертывать децентрализованные приложения (dApps), управлять цифровыми активами и выполнять смарт-контракты с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Архитектура цепочки поддерживает взаимодействие и масштабируемость, что делает ее подходящей как для корпоративных, так и для потребительских случаев использования.

Распределенное хранение и потоковые сервисы ProximaX расширяет свою основную функциональность за счет децентрализованного хранения и потоковых решений. Эти услуги позволяют пользователям безопасно хранить и обмениваться файлами, транслировать контент и управлять данными без необходимости полагаться на централизованные серверы. Система использует сеть распределенных узлов, обеспечивая избыточность данных, конфиденциальность и устойчивость к цензуре или простоям.

Интегрированная база данных и сеть доставки контента Экосистема также включает в себя распределенную службу базы данных и возможности сети доставки контента (CDN). Эти компоненты обеспечивают эффективное извлечение данных, распространение контента в реальном времени и бесшовную интеграцию с существующими ИТ-инфраструктурами.

Вместе эти продукты создают мощную среду, где токен XPX служит утилитарным токеном, который питает все транзакции, стимулирует участие в сети и облегчает доступ к децентрализованным услугам.

Платформа ProximaX (XPX) нацелена на решение нескольких постоянных проблем в секторах цифровых услуг и управления данными:

Ограничения масштабируемости и производительности Традиционные блокчейны часто сталкиваются с ограниченной пропускной способностью и высокими транзакционными затратами, что делает их непригодными для приложений, требующих больших объемов данных. ProximaX решает эту проблему, комбинируя блокчейн с распределенным хранением и потоковой передачей, предоставляя масштабируемые и экономически эффективные решения для предприятий и разработчиков.

Проблемы безопасности и конфиденциальности данных Централизованное хранение данных подвергает пользователей риску, таким как утечки данных, несанкционированный доступ и единичные точки отказа. Децентрализованная архитектура ProximaX гарантирует, что данные шифруются, распределяются и доступны только авторизованным сторонам, значительно повышая безопасность и конфиденциальность.

Отсутствие реальной полезности Многие блокчейн-проекты не могут предложить ощутимую выгоду помимо спекулятивной торговли. Криптовалюта ProximaX фокусируется на практических вариантах использования, таких как безопасное хранение файлов, потоковая передача контента и управление корпоративными данными, предоставляя реальную ценность для бизнеса и конечных пользователей.

Используя свой гибридный технологический стек, ProximaX предлагает комплексное решение, которое трансформирует то, как организации и частные лица взаимодействуют с цифровыми активами и услугами данных.

Общий выпуск цифрового токена XPX (ProximaX) составляет 5 миллиардов токенов. Эта цифра была установлена во время Initial Coin Offering (ICO) проекта в апреле 2018 года, когда все 5 миллиардов токенов XPX были выставлены на продажу.

В рамках экосистемы ProximaX токен XPX выполняет несколько функций:

Комиссии за транзакции: XPX используется для оплаты комиссий за транзакции на Sirius Chain и для доступа к децентрализованным услугам.

Участники сети, такие как провайдеры хранилищ и операторы узлов, вознаграждаются токенами XPX за предоставление ресурсов и поддержание работы сети.

Пользователи тратят токены XPX для использования услуг хранения, потоковой передачи и баз данных внутри экосистемы.

На момент проведения ICO было доступно для продажи все предложение в размере 5 миллиардов токенов XPX. В результатах поиска нет информации о графике разблокировки, расписании выпуска или последующих выпусках токенов. Для получения более подробной информации следует обратиться к официальной документации ProximaX.

XPX реализует модель управления, которая позволяет держателям токенов участвовать в процессах принятия решений, таких как обновления протоколов и предложения по сети. Кроме того, пользователи могут стейкать токены XPX для поддержки безопасности сети и получения вознаграждений, хотя конкретные детали о годовом процентном доходе (APY) или механизмах стейкинга в результатах поиска не указаны.

ProximaX (XPX) представляет собой инновационное решение в секторе децентрализованных услуг, решая ключевые проблемы с помощью своих интегрированных технологий блокчейна, хранения и потоковой передачи. Благодаря своей надежной архитектуре и практическим вариантам использования, токен ProximaX имеет значительный потенциал для трансформации того, как компании и частные лица управляют и взаимодействуют с цифровыми активами и данными.