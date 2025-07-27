Что такое VSYS? Введение в цифровые активы

Монета VSYS — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает децентрализованную платформу V Systems, ориентированную на предоставление масштабируемых высокопроизводительных облачных баз данных для широкого спектра приложений. Запущенная в январе 2019 года, криптовалюта VSYS была разработана для преодоления ограничений традиционных баз данных и облачной инфраструктуры в блокчейн-секторе. Благодаря своей инновационной системе консенсуса Supernode Proof-of-Stake (SPoS), токен VSYS позволяет пользователям разворачивать децентрализованные приложения (dApps) и эффективно управлять цифровыми активами, обеспечивая безопасность, масштабируемость и экономичность как для разработчиков, так и для предприятий.

Монета V Systems была основана в 2019 году Санни Кингом, известным архитектором блокчейна, который наиболее известен изобретением оригинального механизма консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Обширный опыт Санни Кинга в области технологии блокчейна и криптографии лежит в основе видения проекта: создание надежной, масштабируемой и безопасной инфраструктуры для децентрализованных облачных баз данных. Миссия команды заключается в том, чтобы трансформировать способ хранения, управления и доступа к данным в различных отраслях с помощью передовых технологий блокчейна.

С момента своего создания, криптовалюта V Systems достигла нескольких ключевых вех. Среди них успешный запуск основной сети в январе 2019 года, внедрение алгоритма консенсуса SPoS и разработка модульной облачной платформы, поддерживающей разнообразные приложения в сфере финансов (DeFi), развлечений и социальных сетей. Проект также установил стратегические партнерства и привлек растущее сообщество разработчиков, что позволило позиционировать токен VSYS как новатора в инфраструктуре блокчейна.

Экосистема V Systems состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного решения для разработчиков, предприятий и конечных пользователей:

Основная платформа: Децентрализованная облачная база данных Ядром экосистемы VSYS является ее децентрализованная облачная платформа баз данных, которая позволяет пользователям развертывать и управлять dApps с высокой масштабируемостью и безопасностью. Используя консенсус SPoS, эта платформа гарантирует быстрое завершение транзакций и стойкость к атакам 51%. Она уже используется растущим числом проектов в DeFi, развлечениях и социальных сетях, становясь ведущим решением в облачных услугах на базе блокчейна.

Алгоритм консенсуса Supernode Proof-of-Stake (SPoS) Алгоритм консенсуса SPoS представляет собой ключевую инновацию V Systems, обеспечивающую эффективное, безопасное и энергосберегающее производство блоков. Этот механизм позволяет держателям токенов участвовать в управлении сетью и получать вознаграждения, стейкая свои монеты VSYS, что способствует безопасности и децентрализации сети.

Модульные инструменты для разработки приложений V Systems предоставляет набор инструментов разработки и API, которые облегчают создание и развертывание пользовательских блокчейн-приложений. Эти инструменты поддерживают быстрое прототипирование и интеграцию, позволяя разработчикам создавать решения, адаптированные к различным потребностям отраслей.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где монета VSYS служит утилитарным токеном, обеспечивающим все взаимодействия внутри сети, формируя самодостаточную и эффективную экосистему.

Блокчейн и индустрия облачных баз данных сталкиваются с несколькими критическими вызовами, которые токен V Systems стремится преодолеть:

Проблемы масштабируемости и производительности Традиционные блокчейн-платформы часто сталкиваются с ограниченной пропускной способностью и высокой задержкой, что затрудняет развертывание крупномасштабных приложений. Это влияет на разработчиков и предприятия, стремящиеся создавать надежные dApps, приводя к неэффективности и увеличению затрат. Существующие решения ограничены устаревшими механизмами консенсуса и жесткими архитектурами. Риски безопасности и целостности данных Обеспечение безопасности и целостности данных в децентрализованных средах остается постоянной проблемой. Уязвимости, такие как атаки 51% и манипулирование данными, могут подорвать доверие и надежность. Хотя некоторые платформы пытаются смягчить эти риски, они часто делают это за счет производительности или децентрализации. Сложность разработки приложений Создание и интеграция блокчейн-приложений может быть сложным и ресурсоемким процессом, что ограничивает его внедрение среди разработчиков и бизнеса. Предыдущие попытки упростить этот процесс оказались недостаточными из-за отсутствия модульности и удобных инструментов для разработчиков.

V Systems crypto решает эти проблемы через свой алгоритм SPoS, модульную архитектуру платформы и комплексный набор инструментов для разработки. Используя передовые технологии блокчейна, VSYS предоставляет безопасное, масштабируемое и удобное для разработчиков решение, которое трансформирует способ взаимодействия пользователей с децентрализованными облачными базами данных.

Общее предложение (total supply) токена VSYS составляет 5,28 миллиарда (5 280 000 000) токенов. Токен работает по инфляционной модели, которая также включает механизм сжигания, то есть новые токены могут создаваться со временем, но некоторые токены также могут быть уничтожены (сожжены) для контроля предложения. По состоянию на июль 2025 года текущее предложение составляет примерно 3 442 915 800 VSYS. Это означает, что около 65% от общего предложения находится в обращении:

Доля в обращении = 3 442 915 800 / 5 280 000 000 ≈ 65,2%

Пропорциональное распределение:

Общее предложение: 5,28 миллиарда токенов VSYS

5,28 миллиарда токенов VSYS Текущее предложение: 3,44 миллиарда VSYS (около 65% от общего)

3,44 миллиарда VSYS (около 65% от общего) Не в обращении (заблокировано, зарезервировано или невыпущено): около 1,84 миллиарда VSYS (около 35% от общего)

Дополнительная информация:

Токен V Systems является инфляционным, поэтому общее предложение может увеличиваться со временем, но механизм сжигания может компенсировать часть этой инфляции.

Точное разбиение предложения вне обращения (например, команда, фонд, стейкинг, резервы) не указано в доступных результатах поиска. Для точного распределения (например, команда, экосистема, награды за стейкинг) обратитесь к официальному белому документу VSYS или документации по токеномике, которые не включены в текущие результаты поиска.

Официальные ресурсы:

В рамках экосистемы V Systems VSYS crypto выполняет несколько функций:

Комиссии за транзакции: Используется для оплаты обработки транзакций и выполнения смарт-контрактов в сети.

Используется для оплаты обработки транзакций и выполнения смарт-контрактов в сети. Стейкинг и вознаграждения: Владельцы токенов могут стейкать монеты V Systems для участия в консенсусе сети и получения вознаграждений.

Владельцы токенов могут стейкать монеты V Systems для участия в консенсусе сети и получения вознаграждений. Управление: Держатели VSYS могут голосовать за обновления протокола и предложения сети, влияя на будущее направление платформы.

На момент запуска часть монет VSYS поступила в обращение, а оставшаяся часть подлежит графику выпуска, разработанному для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Инфляционная модель означает, что новые токены могут чеканиться со временем, но механизм сжигания помогает балансировать предложение и спрос. Для детального графика разблокировки и графиков вестибирования обратитесь к официальному белому документу.

VSYS реализует делегированную модель стейкинга, где владельцы токенов могут делегировать свои монеты V Systems суперузлам, участвуя в безопасности сети и получая вознаграждения за стейкинг. Управление происходит сообществом, позволяя заинтересованным сторонам предлагать и голосовать за изменения протокола, обеспечивая децентрализованное принятие решений и непрерывное улучшение.

Токен VSYS представляет собой инновационное решение в секторе инфраструктуры блокчейна, решая ключевые проблемы через свой алгоритм консенсуса SPoS и модульную платформу облачных баз данных. С растущей экосистемой и сообществом разработчиков, криптовалюта V Systems демонстрирует значительный потенциал для трансформации того, как пользователи и предприятия взаимодействуют с децентрализованными сервисами данных.