Что такое TON?









TON (The Open Network) – это децентрализованный блокчейн первого уровня, созданный на основе технологии, разработанной сообществом для Telegram. TON славится сверхбыстрой скоростью транзакций, низкими комиссиями, удобными приложениями и экологичностью.





TON разрабатывается как распределенный суперкомпьютер, также известный как "суперсервер", способный обрабатывать миллионы транзакций в секунду (TPS), с целью в конечном итоге достичь принятия сотнями миллионов пользователей.









В 2018 году основатели Telegram Павел и Николай Дуровы инициировали проект Telegram Open Network, изучая блокчейн-решение, подходящее для Telegram.





В 2018 году Telegram Open Network собрал около 1,7 миллиарда долларов в ходе ICO (на тот момент токен TON носил название Gram), что сделало его одним из крупнейших криптовалютных предложений в истории.





В 2019 году команда Telegram выпустила серию документов с подробным описанием дизайна блокчейна TON.





В октябре 2019 года Telegram столкнулся с обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США в незаконном сборе средств, что заставило команду остановить запуск основной сети Telegram Open Network до решения юридических вопросов.





В мае 2020 года команда Telegram заплатила штраф и заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласившись прекратить развитие проекта Telegram Open Network. Они также объявили о возврате инвесторам средств, собранных в ходе ICO. Команда разработчиков с открытым исходным кодом NewTON взяла на себя управление проектом Telegram Open Network, продолжив разработку TON на основе оригинального дизайна, подробно описанного в документах TON.





В 2021 году команда NewTON переименовала себя в TON Foundation, а проект прошел ребрендинг и стал называться TON (The Open Network).





В 2022 году механизм консенсуса в сети TON перешел от POW (proof-of-work) к POS (proof-of-stake).





В 2023 году популярность ботов Telegram, таких как Unibot и Bananagun, привела к росту интереса пользователей к экосистеме TON.





В августе того же года на конференции Token 2049 команда Telegram объявила о запуске криптовалютного кошелька на базе сети TON, которым смогут пользоваться 800 миллионов пользователей Telegram, что вызвало резкий рост цен на токены проекта TON.





В сентябре 2023 года MEXC Ventures объявила о стратегических инвестициях в TON с целью совместного изучения развития всей экосистемы блокчейн.





В апреле 2024 года Tether объявила о сотрудничестве с TON и выпуске стэйблкоина USDT в сети TON.





На данный момент TON стал девятым по величине блокчейн-проектом по рыночной капитализации во всем мире.









3.1 Высокий TPS и низкая плата за газ. Сеть TON стремится стать широко используемым блокчейном для более чем ста миллионов пользователей, способным обрабатывать миллионы транзакций в секунду (TPS) в сети, что делает его одним из самых быстрых публичных блокчейнов, доступных в настоящее время. В то же время плата за газ в сети TON ничтожно мала, что обеспечивает удобство использования.





3.2 Надежная масштабируемость. В сети TON используется технология шардинга, позволяющая нескольким сетям обрабатывать транзакции параллельно, что позволяет достичь сверхвысокого TPS и удовлетворить требования крупномасштабных приложений.





3.3 Высокая безопасность. TON использует алгоритм консенсуса BFT PoS, где участники должны поставить на кон определенное количество токенов, чтобы участвовать в обслуживании и проверке сети. Валидаторы выбираются случайным образом для создания новых блоков, их подписания и трансляции. Если валидатор не справляется со своими обязанностями, он теряет свой стейк и удаляется из пула валидаторов.









Toncoin – это нативный токен сети TON. Он используется для оплаты транзакций, proof-of-stake для поддержания работы блокчейна, голосования по решениям о развитии сети и расчетов по платежам.





Первоначально было выпущено 5 миллиардов токенов Toncoin, 1,45% которых принадлежали команде. Остальные токены были добыты с помощью механизма POW. Toncoin имеет бесконечную годовую инфляцию в 0,6% для вознаграждения валидаторов.





Благодаря развитию сети TON и повышенному вниманию рынка цена Toncoin росла. В апреле 2024 года цена преодолела отметку в 7,50$, установив новый исторический максимум. Согласно данным CoinMarketCap, в настоящее время Toncoin занимает 9-е место по рыночной капитализации с рыночной стоимостью 21,7$ млрд и текущей ценой 6,24$.









