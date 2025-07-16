1. Что такое TON (The Open Network)? TON (The Open Network) – это децентрализованный блокчейн первого уровня, созданный на основе технологии, разработанной сообществом для Telegram. TON славится сверх1. Что такое TON (The Open Network)? TON (The Open Network) – это децентрализованный блокчейн первого уровня, созданный на основе технологии, разработанной сообществом для Telegram. TON славится сверх
Что такое TON?

1. Что такое TON (The Open Network)?


TON (The Open Network) – это децентрализованный блокчейн первого уровня, созданный на основе технологии, разработанной сообществом для Telegram. TON славится сверхбыстрой скоростью транзакций, низкими комиссиями, удобными приложениями и экологичностью.

TON разрабатывается как распределенный суперкомпьютер, также известный как "суперсервер", способный обрабатывать миллионы транзакций в секунду (TPS), с целью в конечном итоге достичь принятия сотнями миллионов пользователей.

2. История развития TON


В 2018 году основатели Telegram Павел и Николай Дуровы инициировали проект Telegram Open Network, изучая блокчейн-решение, подходящее для Telegram.

В 2018 году Telegram Open Network собрал около 1,7 миллиарда долларов в ходе ICO (на тот момент токен TON носил название Gram), что сделало его одним из крупнейших криптовалютных предложений в истории.

В 2019 году команда Telegram выпустила серию документов с подробным описанием дизайна блокчейна TON.

В октябре 2019 года Telegram столкнулся с обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США в незаконном сборе средств, что заставило команду остановить запуск основной сети Telegram Open Network до решения юридических вопросов.

В мае 2020 года команда Telegram заплатила штраф и заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласившись прекратить развитие проекта Telegram Open Network. Они также объявили о возврате инвесторам средств, собранных в ходе ICO. Команда разработчиков с открытым исходным кодом NewTON взяла на себя управление проектом Telegram Open Network, продолжив разработку TON на основе оригинального дизайна, подробно описанного в документах TON.

В 2021 году команда NewTON переименовала себя в TON Foundation, а проект прошел ребрендинг и стал называться TON (The Open Network).

В 2022 году механизм консенсуса в сети TON перешел от POW (proof-of-work) к POS (proof-of-stake).

В 2023 году популярность ботов Telegram, таких как Unibot и Bananagun, привела к росту интереса пользователей к экосистеме TON.

В августе того же года на конференции Token 2049 команда Telegram объявила о запуске криптовалютного кошелька на базе сети TON, которым смогут пользоваться 800 миллионов пользователей Telegram, что вызвало резкий рост цен на токены проекта TON.

В сентябре 2023 года MEXC Ventures объявила о стратегических инвестициях в TON с целью совместного изучения развития всей экосистемы блокчейн.

В апреле 2024 года Tether объявила о сотрудничестве с TON и выпуске стэйблкоина USDT в сети TON.

На данный момент TON стал девятым по величине блокчейн-проектом по рыночной капитализации во всем мире.

3. Ключевые преимущества сети TON


3.1 Высокий TPS и низкая плата за газ. Сеть TON стремится стать широко используемым блокчейном для более чем ста миллионов пользователей, способным обрабатывать миллионы транзакций в секунду (TPS) в сети, что делает его одним из самых быстрых публичных блокчейнов, доступных в настоящее время. В то же время плата за газ в сети TON ничтожно мала, что обеспечивает удобство использования.

3.2 Надежная масштабируемость. В сети TON используется технология шардинга, позволяющая нескольким сетям обрабатывать транзакции параллельно, что позволяет достичь сверхвысокого TPS и удовлетворить требования крупномасштабных приложений.

3.3 Высокая безопасность. TON использует алгоритм консенсуса BFT PoS, где участники должны поставить на кон определенное количество токенов, чтобы участвовать в обслуживании и проверке сети. Валидаторы выбираются случайным образом для создания новых блоков, их подписания и трансляции. Если валидатор не справляется со своими обязанностями, он теряет свой стейк и удаляется из пула валидаторов.

4. Toncoin (TON)


Toncoin – это нативный токен сети TON. Он используется для оплаты транзакций, proof-of-stake для поддержания работы блокчейна, голосования по решениям о развитии сети и расчетов по платежам.

Первоначально было выпущено 5 миллиардов токенов Toncoin, 1,45% которых принадлежали команде. Остальные токены были добыты с помощью механизма POW. Toncoin имеет бесконечную годовую инфляцию в 0,6% для вознаграждения валидаторов.

Благодаря развитию сети TON и повышенному вниманию рынка цена Toncoin росла. В апреле 2024 года цена преодолела отметку в 7,50$, установив новый исторический максимум. Согласно данным CoinMarketCap, в настоящее время Toncoin занимает 9-е место по рыночной капитализации с рыночной стоимостью 21,7$ млрд и текущей ценой 6,24$.

5. Как купить токены TON?


MEXC включила в листинг спотовую и фьючерсную торговлю токенами TON, что позволяет вам торговать напрямую легко и просто.

Откройте приложение MEXC, нажмите на [Строку поиска] в верхней части главной страницы, введите TON и выберите торговую пару TON/USDT в категории [Спот]. Затем перейдите на страницу K-линии. Нажмите [Покупка], затем введите [Всего] или [Сумма] для ордера [Маркет]. Наконец, нажмите [Купить TON], чтобы завершить ордер.

Вы также можете выбрать различные типы ордеров, такие как [Лимит], [Стоп-лимит] или [OCO], чтобы купить TON на спотовом рынке.


Если вы умеете получать прибыль от краткосрочных колебаний рынка, вы также можете торговать бессрочными фьючерсами TON/USDT на платформе. Вы можете открывать позиции, основываясь на своих прогнозах относительно будущих тенденций рынка. Рекомендуется заранее настроить TP/SL-ордера, чтобы защитить свои личные средства от чрезмерных потерь из-за волатильности рынка.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

