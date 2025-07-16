Что представляет собой концепция «d/acc», предложенная Виталиком Бутериным?

Концепция «d/acc» вновь оказалась в центре внимания.





Недавно соучредитель Ethereum Виталик Бутерин высоко оценил Сервис Имен Ethereum (ENS) как самое выдающееся нефинансовое достижение платформы. В полдень 19 августа он совершил революционный шаг, зарегистрировав совершенно новый домен ENS - dacc.eth. Этот шаг быстро привлек внимание криптосообщества. Вслед за этим он объявил, что 22 августа углубится в предложенную им концепцию «d/acc» (Defensive Accelerationism/Защитный акцелероционизм) в аудиопространстве на известной платформе, что еще больше разогрело любопытство и ожидание рынка.













На самом деле, еще в ноябре прошлого года Виталик публично обсуждал «d/acc».





«d/acc» - это концепция, представленная Виталиком Бутериным как технологическая философия, отражающая текущую траекторию технологического развития и решение будущих задач. «d/acc» - это аббревиатура, где „d“ представляет собой несколько значений, включая оборону, децентрализацию, демократию и дифференциацию. Эти термины в совокупности формируют основную концепцию d/acc, которая заключается в ускорении технологического развития в различных областях для защиты от потенциальных атак и рисков, а также в продвижении децентрализации, демократии и дифференцированного роста.









Защита превыше всего: «d/acc» подчеркивает приоритетность защиты и безопасности в процессе технологического развития. Это включает в себя разработку инструментов персональной защиты, повышение безопасности и неизменяемости данных, а также использование технологии блокчейн для достижения децентрализации и защиты конфиденциальности.





Децентрализация: «d/acc» выступает за децентрализованное развитие технологий, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию власти и монополии. Использование распределенных технологий и открытых, прозрачных процессов принятия решений позволяет снизить риск того, что технологии будут контролироваться немногими и использоваться во вред человечеству.





Демократическое участие: «d/acc» поощряет участие большего числа людей в процессах разработки и принятия решений в области технологий, обеспечивая демократическое управление. Это помогает гарантировать, что применение технологий действительно отражает общественные потребности и интересы, способствуя общему повышению благосостояния людей.





Дифференцированное развитие: «d/acc» считает, что технологическое развитие должно быть разнообразным, а не идти по единому пути. Поощряя дифференцированное развитие, оно может стимулировать более инновационное мышление и решения, направленные на устранение проблем и потребностей в различных областях.









«e/acc» - это аббревиатура от "Effective Accelerationism/Эффективного акселерационизма". Он выступает за использование технологических инноваций и капиталистических сил для социальных преобразований, даже ценой разрушения существующих общественных порядков.





Особый интерес «e/acc» проявляет к искусственному интеллекту, считая, что ИИ - один из самых эффективных способов ускорения социального развития. «e/acc» привлек значительное внимание технологического сообщества Силиконовой долины: такие известные личности, как Марк Андреессен, основатель A16Z, и Гарри Тан, генеральный директор Y Combinator, добавили отметку «e/acc» к своим аккаунтам в социальных сетях.





По сравнению с «e/acc», «d/acc» более осторожен и ответственен в своем подходе.





«e/acc» подчеркивает огромные преимущества технологического прогресса и стремится ускорить эту тенденцию, чтобы быстрее получить эти преимущества. Однако Виталик Бутерин считает, что сторонники «e/acc» слишком радикальны и упускают из виду риски и проблемы, которые может принести технологический прогресс. В отличие от них, «d/acc» делает больший акцент на обороне и безопасности, выступая за более осторожный и ответственный подход к процессу технологического развития, чтобы технологии способствовали благосостоянию людей, а не становились инструментом доминирования и подавления.









Экосистема Ethereum, созданная на бирже MEXC, демонстрирует значительную глубину и широту, охватывая множество основных областей, таких как спотовая торговля, фьючерсы, стейкинг и смарт-контракты. Это подчеркивает глубокую интеграцию платформы с экосистемой Ethereum и отражает ее комплексный подход к удовлетворению разнообразных потребностей пользователей.





MEXC тщательно продумала запуск разнообразных торговых пар ETH, включая, но не ограничиваясь, USDT/ETH, ETH/BTC и MX/ETH, охватывающих широкий спектр потребностей рынка и торговых предпочтений. В то же время платформа глубоко изучила и запустила ряд важнейших токенов в экосистеме Ethereum, таких как UNI (Uniswap), AAVE (Aave) и COMP (Compound). Эти токены представляют собой новаторские силы в области децентрализованных финансов (DeFi), децентрализованных бирж (DEX) и протоколов кредитования, предоставляя пользователям более разнообразные варианты инвестиций и возможности повышения стоимости активов. Стоит также отметить, что MEXC предлагает пользователям очень низкие комиссии за торговлю.









MEXC также тщательно разработала финансовый сервис для ETH. Пользователи могут делать стейкинг ETH и получать стабильную прибыль, без особых усилий добиваясь роста активов.









Благодаря обширной базе пользователей и активному торговому рынку превосходная фьючерсная ликвидность стала главной изюминкой платформы MEXC. Поэтому для опытных пользователей, которые легко ориентируются в рыночных колебаниях и умеют использовать торговые возможности, MEXC Фьючерсы гарантирует, что пользователи смогут эффективно и бесперебойно реализовывать свои торговые стратегии, позволяя получать прибыль в условиях рыночной волатильности.





Расцвет экосистемы Ethereum, несомненно, обеспечивает участникам криптовалютного рынка более богатый, удобный и эффективный опыт инвестирования и торговли.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.