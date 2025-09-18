Что такое Lit Protocol? Основная инфраструктура для программируемого управления ключами в Web3









1) Lit Protocol сочетает в себе технологии порогового MPC и TEE для обеспечения децентрализованного и программируемого управления ключами, устраняя критический пробел в инфраструктуре Web3.

2) Функция Lit Actions позволяет разработчикам встраивать сложную бизнес-логику в процесс подписи, обеспечивая условное выполнение и WASM для беспрецедентной гибкости в автоматизированных транзакциях.

3) Токен LITKEY обеспечивает безопасность сети посредством стейкинга, оплачивает сервисные комиссии и облегчает управление протоколом, создавая самоподдерживающуюся экономическую систему.

4) Фреймворк Vincent обеспечивает тонкий контроль разрешений для ИИ-агентов, решая проблему доверия при безопасном управлении активами пользователей.

5) Экосистема Lit Protocol уже охватывает несколько областей, включая кроссчейн-совместимость, суверенитет пользовательских данных и DeFi. Она управляет активами на сумму более 154 миллионов долларов и обслуживает более 1,4 миллиона кошельков.





Как децентрализованная сеть управления ключами, Lit Protocol не только заполняет важный пробел в технологическом стеке Web3, но и предоставляет разработчикам программируемые возможности подписи и шифрования. Превращая управление ключами в программируемый вычислительный примитив, Lit Protocol переопределяет наше представление о безопасности цифровых активов, конфиденциальности данных и кроссчейн-взаимодействии.









Lit Protocol – это децентрализованная сеть управления ключами, которая предоставляет программируемые возможности подписи и шифрования. Она позволяет разработчикам создавать безопасные децентрализованные приложения, которые могут беспрепятственно управлять цифровыми активами, частными данными и разрешениями пользователей на разных платформах.





Архитектура пороговой криптографии Lit гарантирует, что ключи остаются проверенно безопасными. На аппаратном уровне она обеспечивает физическую изоляцию и криптографическую защиту, в то время как доли ключей распределяются и хранятся в децентрализованной сети. Это первый случай, когда разработчики могут программно контролировать универсальные аккаунты, не полагаясь на централизованного хранителя. С помощью Lit SDK разработчики могут легко реализовывать шифрование данных, создавать и управлять аккаунтами Web3, генерировать цифровые подписи, выполнять транзакции блокчейна и выполнять практически любые задачи по подписанию или шифрованию.





Эти возможности позволяют разработчикам создавать защищенные от взлома, взаимодействующие приложения, агенты и протоколы, которые дают пользователям полный контроль. Существующие варианты использования в экосистеме Lit уже включают агенты на базе искусственного интеллекта, кроссчейн DeFi-решения, универсальные решатели, частные аккаунты с суверенитетом пользователей и децентрализованные рынки данных.









LITKEY – это нативный токен Lit Protocol. Согласно официальной документации , LITKEY выполняет сразу несколько функций: он служит рабочим токеном, платежным токеном и токеном управления. Он обеспечивает безопасность сети Lit Protocol, оплачивает сетевые услуги и позволяет держателям участвовать в управлении сетью, которое определяет ее будущее.





LITKEY будет введен до запуска основной сети Lit v1, известной как Naga. На начальном этапе токен будет распределяться посредством аирдропа среди квалифицированных участников, включая ранних пользователей, создателей экосистемы, операторов тестовых сетей и других членов сообщества. В ходе аирдропа будет уделяться особое внимание вознаграждению участников экосистемы, с дополнительными распределением для пользователей, принимающих участие в The Ciphernaut's Path, серии миссий, предназначенных для изучения и взаимодействия с экосистемой Lit Protocol.













Категории распределения Описание Механизм блокировки/вестинга Инвесторы Токены, выделенные инвесторам Lit Блокировка на 1 год после TGE, затем линейный вестинг в течение 4 лет Команда Токены, зарезервированные для команды разработчиков Lit Protocol Блокировка на 1 год после TGE, затем линейный вестинг в течение 4 лет Аирдроп экосистемы Токены, распределенные среди создателей экосистемы, операторов нодов тестовой сети, партнеров по интеграции и участников заданий - Публичная и приватная продажа Токены, выделенные для публичной продажи и продажи сообществу - Стимулы экосистемы Токены, используемые для грантов, вознаграждений и стимулов нодов, программ роста экосистемы и постоянной разработки протокола -













1) Рабочий токен: Обеспечение безопасности сети и стимулирование поставщиков услуг





Основная роль LITKEY заключается в том, чтобы функционировать в качестве рабочего токена, служащего как для защиты сети, так и для вознаграждения участников протокола.





Механизм стейкинга:

Операторы нодов должны совершать стейкинг LITKEY, чтобы участвовать в сети Lit.

Стейкинг представляет собой экономическое обязательство, сигнализирующее о надежности оператора и его долгосрочной поддержке безопасности сети.

Это гарантирует, что операторы по-прежнему будут заинтересованы в поддержании работоспособности, правильном выполнении криптографических задач и соблюдении правил протокола.





Распределение вознаграждений:

LITKEY используется для вознаграждения операторов нодов, которые запускают основное программное обеспечение Lit Protocol.

Операторы получают вознаграждение за выполнение задач по подписанию, шифрованию и вычислениям.

Вознаграждение в виде токенов распределяется в зависимости от относительного вклада каждого оператора в работу сети.





2) Платежный токен: Покрытие сетевых сервисных комиссий





LITKEY также функционирует как токен для оплаты услуг, аналогичный газу , облегчая как операции ончейн, так и офчейн в экосистеме Lit.





Варианты использования:

Оплата сетевых услуг, таких как подписание, шифрование и вычислительные операции.

Возможность для пользователей и приложений оплачивать каждую операцию, что обеспечивает эффективное распределение сетевых ресурсов.

Использование в качестве нативного токена для компонентов блокчейна Lit Protocol, что позволяет осуществлять такие операции ончейн, как генерация новых пар ключей или стейкинг.





3) Управление протоколом





Как токен управления экосистемой Lit Protocol, LITKEY позволяет держателям направлять развитие протокола посредством децентрализованного управления ончейн.





Полномочия по управлению:

Держатели токенов играют центральную роль в выборе операторов сети.

Они могут влиять на партнерские отношения, интеграцию и инициативы по расширению сети, которые стимулируют рост экосистемы.

Механизмы управления будут продолжать развиваться по мере созревания протокола.

















В основе технологии Lit Protocol лежит многостороннее вычисление с пороговым значением (Threshold MPC). Эта передовая криптографическая техника гарантирует, что закрытый ключ никогда не будет полностью храниться на одном ноде. Вместо этого ключ делится на несколько фрагментов (долей ключа), которые распределяются по разным нодам в сети. Операция подписания или дешифрования может быть выполнена только после достижения консенсуса заранее определенным пороговым количеством нодов.





Эта конструкция обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности: даже если часть нодов будет скомпрометирована, злоумышленник не сможет восстановить полный закрытый ключ. Не менее важно, что весь процесс прозрачен и поддается проверке, что дает пользователям уверенность в том, что их ключи остаются в безопасности в любое время.









Для дальнейшего усиления безопасности Lit Protocol инновационным образом сочетает технологию Trusted Execution Environment (TEE) с MPC. Каждый сетевой нод работает в рамках TEE, обеспечивая изоляцию на аппаратном уровне и криптографическую защиту. Даже если операционная система нода полностью взломана, вычисления и данные, обрабатываемые внутри TEE, остаются в безопасности.





Эта стратегия «глубокой защиты» означает, что злоумышленнику необходимо одновременно обойти несколько независимых уровней безопасности, чтобы представлять какую-либо угрозу для системы, что практически невозможно в реальных условиях.









По мере расширения сети традиционные системы MPC часто сталкиваются с проблемами производительности. Lit Protocol решает эту проблему за счет внедрения Shadow Splicing, новой технологии, которая обеспечивает практически линейную масштабируемость при сохранении безопасности. При резком увеличении спроса сеть может масштабироваться горизонтально в режиме реального времени без ущерба для безопасности или производительности.













Lit Actions – одна из самых инновационных функций Lit Protocol. Она позволяет разработчикам встраивать сложную бизнес-логику непосредственно в процесс подписания. В этой модели ключ больше не является простым «переключателем», а представляет собой интеллектуальный исполнитель, способный принимать решения на основе заранее определенных условий.





Например, разработчик может создать Lit Action, которая выполняет подпись только в том случае, если она происходит в течение определенного временного интервала, попадает в определенную сумму транзакции или соответствует заданным условиям ончейн. Эта возможность обеспечивает беспрецедентную гибкость для таких случаев использования, как автоматическая торговля, условные платежи и кошельки с несколькими подписями.





Lit Actions уже поддерживает WebAssembly (WASM), что означает, что разработчики могут писать сложную логику на любом языке программирования и безопасно выполнять ее в децентрализованной сети.









Возможности шифрования Lit Protocol выходят далеко за рамки традиционного статического шифрования. Используя условия контроля доступа (ACC), владельцы данных могут точно определить, кто и при каких обстоятельствах может расшифровывать их данные. Эти условия могут основываться на:

Состояние ончейн (например, удержание определенных NFT или поддержание определенного баланса токенов)

Временные правила (например, данные становятся расшифровываемыми только после определенной даты)

Многосторонняя авторизация (например, требующая одобрения от нескольких участников)

Комбинации сложной бизнес-логики

Эта гибкость позволяет создавать рынки данных, принадлежащие пользователям, приложения DeFi, обеспечивающие конфиденциальность, и решения для шифрования, разработанные с учетом требований нормативных актов.













Vincent – это инновационная платформа, построенная на основе Lit Protocol и специально разработанная для обеспечения безопасного управления ключами и контроля разрешений для ИИ-агентов. По мере быстрого развития ИИ-агентов возникла основная проблема – как обеспечить им возможность безопасного управления активами пользователей.





Vincent решает эту проблему, предлагая точный контроль разрешений. Пользователи могут точно определять объем операций агента, например:

Ежедневные лимиты транзакций

Типы токенов, с которыми можно работать

Белые списки протоколов для разрешенных взаимодействий

Ограничения по временному интервалу

Такая конструкция позволяет пользователям в полной мере использовать возможности автоматизации ИИ-агентов, сохраняя при этом полный контроль над своими активами.













Cosmos. Универсальная функциональность аккаунта Lit Protocol коренным образом меняет парадигму межсетевого взаимодействия. Благодаря внедрению единого уровня управления ключами разработчики могут создавать настоящие «омничейн-аккаунты», которые беспрепятственно работают в любой блокчейн-сети, включая Bitcoin , Ethereum, Solana

Практические применения включают:

Emblem Vault: Интеллектуальные хранилища, способные автономно выполнять кроссчейн-операции.

Genius Bridge Protocol: Кроссчейн-решение для обеспечения ликвидности, устраняющее необходимость в централизованных ретрансляторах.

Tria: Ориентированный на намерения, независимый от кошелька платежный примитив.









Несколько проектов используют Lit Protocol для создания уровня данных, который действительно контролируется пользователями:

Verify (Fox Corp): Обеспечивает проверяемый контроль доступа к медиаконтенту.

Streamr: Разрабатывает децентрализованную сеть потоковой передачи данных.

Beacon Protocol: Создает частный уровень данных, который позволяет моделям искусственного интеллекта безопасно получать доступ к информации о пользователях.

В совокупности эти приложения демонстрируют новое видение Интернета, в котором данные хранятся в открытых сетях, но права доступа остаются полностью под контролем пользователя.









Lit Protocol – это больше, чем просто технический протокол. Он представляет собой важный шаг вперед в эволюции интернет-инфраструктуры. Превращая управление ключами и криптографические операции в программируемые сетевые сервисы, Lit Protocol открывает новые возможности для разработчиков.





Будь то обеспечение работы автономных ИИ-агентов, реализация настоящей кроссчейн-совместимости или создание рынков данных, принадлежащих пользователям, Lit Protocol предоставляет необходимую инфраструктуру для этого. По мере развития экосистемы Web3 децентрализованное управление ключами станет основным требованием для все большего числа приложений.



