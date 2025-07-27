Что такое IRIS? Введение в цифровые активы

Токен IRIS является родным цифровым активом блочной сети IRISnet, представляющей собой межцепочечный сервис-хаб следующего поколения, разработанный для обеспечения взаимодействия и интеграции бизнес-сервисов между гетерогенными блокчейнами, включая как публичные, так и консорциумные цепи. Запущенный в апреле 2019 года, криптовалюта IRISnet была разработана для решения ключевой проблемы межсетевого взаимодействия и координации сервисов в быстро расширяющейся экосистеме блокчейна. Построенная на базе Cosmos SDK и улучшенная своей собственной сервисной инфраструктурой и улучшенным протоколом межблокчейновой связи (IBC), IRISnet позволяет разработчикам и предприятиям создавать распределенные приложения, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с несколькими блокчейнами. Токен IRIS питает эту экосистему, предоставляя полезность для транзакционных комиссий, стекинга, управления и поощрения участников сети, при этом обеспечивая безопасность, масштабируемость и эффективное межсетевое взаимодействие.
IRISnet был основан в 2018 году командой под руководством Bianjie, шанхайской компании по технологии блокчейна с глубокой экспертизой в распределенных системах, криптографии и корпоративных IT-решениях. В основной команде работают опытные инженеры и исследователи, которые внесли свой вклад в крупные проекты блокчейна с открытым исходным кодом и имеют опыт работы как в академической, так и в производственной среде. Их видение заключалось в том, чтобы создать платформу, которая могла бы преодолеть разрыв между различными блокчейнами и реальными бизнес-сервисами, используя мощь экосистемы Cosmos для обеспечения истинной совместимости.
С момента своего создания IRISnet достиг нескольких важных вех. К ним относятся успешное завершение частной и публичной продаж токенов, запуск основной сети в апреле 2019 года и интеграция передовых функций IBC для поддержки межсетевых переводов активов и данных. Проект также установил стратегические партнерства с ведущими блокчейн-проектами и консорциумами предприятий, что позволило еще больше расширить свою экосистему. Особенно стоит отметить, что токен IRISnet сыграл пионерскую роль в сети Cosmos, будучи одним из первых, кто внедрил и расширил возможности IBC для реальных бизнес-кейсов.
В экосистеме IRISnet входят несколько взаимосвязанных продуктов и сервисов, предназначенных для предоставления комплексного решения для разработчиков, предприятий и пользователей, ищущих межсетевую совместимость.
Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную и мощную среду, где криптовалюта IRIS выступает в роли токена полезности и управления, питая все взаимодействия внутри сети и способствуя развитию самоустойчивой и растущей экосистемы.
Блокчейн-индустрия сталкивается с несколькими критическими проблемами, которые IRISnet создан решать:
Как IRISnet решает эти проблемы:
Благодаря этим инновациям, IRISnet предлагает комплексное и эффективное решение, которое трансформирует то, как пользователи и предприятия взаимодействуют с технологией блокчейн.
Общий объем предложения токенов IRISnet (IRIS) составляет примерно 2 120 566 816 токенов IRIS. Циркулирующее предложение составляет около 1 606 121 561 токенов IRIS согласно последним доступным данным.
Пропорциональное распределение:
Согласно технической документации IRISnet и источникам по экономике токенов, первоначальное распределение было следующим (округлено для ясности):
Некоторые из этих распределений, такие как команда и резервы фонда, были подвержены периодам вестинга и блокировки, с линейным выпуском токенов IRIS со временем.
В рамках экосистемы IRISnet токен IRIS выполняет несколько функций:
На момент запуска токена часть токенов IRIS вошла в обращение, а остальная часть подлежала графикам вестинга для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Распределения команды и фонда были заблокированы на определенный период, затем выпущены линейно, в то время как распределения экосистемы и сообщества происходят в соответствии с этапами проекта и инициативами сообщества.
IRISnet реализует модель on-chain управления, позволяющую держателям токенов IRISnet предлагать и голосовать по изменениям сети через прозрачный и децентрализованный процесс. Стекинг токенов IRIS не только защищает сеть, но и позволяет участникам получать вознаграждения, причем годовой процентный доход (APY) меняется в зависимости от условий сети и общего количества стекинга.
IRISnet (IRIS) представляет собой инновационное решение в области межсетевой совместимости блокчейна, решая ключевые проблемы благодаря своему передовому протоколу IBC и межсетевой сервисной инфраструктуре. Благодаря растущей экосистеме, надежной технологии и активному сообществу, криптовалюта IRISnet демонстрирует значительный потенциал для трансформации того, как пользователи и предприятия взаимодействуют с сетями и сервисами блокчейна.
