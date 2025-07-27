Что такое IRIS? Основные понятия Токен IRIS является родным цифровым активом блочной сети IRISnet, представляющей собой межцепочечный сервис-хаб следующего поколения, разработанный для обеспечения взаЧто такое IRIS? Основные понятия Токен IRIS является родным цифровым активом блочной сети IRISnet, представляющей собой межцепочечный сервис-хаб следующего поколения, разработанный для обеспечения вза
Обучение/Learn/Криптопульс/Что такое I...овые активы

Что такое IRIS? Введение в цифровые активы

27 июля 2025 г.MEXC
0m
IRISnet
IRIS$0.0006657-1.40%
DeFi
DEFI$0.000628+2.11%

Что такое IRIS? Основные понятия

Токен IRIS является родным цифровым активом блочной сети IRISnet, представляющей собой межцепочечный сервис-хаб следующего поколения, разработанный для обеспечения взаимодействия и интеграции бизнес-сервисов между гетерогенными блокчейнами, включая как публичные, так и консорциумные цепи. Запущенный в апреле 2019 года, криптовалюта IRISnet была разработана для решения ключевой проблемы межсетевого взаимодействия и координации сервисов в быстро расширяющейся экосистеме блокчейна. Построенная на базе Cosmos SDK и улучшенная своей собственной сервисной инфраструктурой и улучшенным протоколом межблокчейновой связи (IBC), IRISnet позволяет разработчикам и предприятиям создавать распределенные приложения, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с несколькими блокчейнами. Токен IRIS питает эту экосистему, предоставляя полезность для транзакционных комиссий, стекинга, управления и поощрения участников сети, при этом обеспечивая безопасность, масштабируемость и эффективное межсетевое взаимодействие.

Команда и история разработки IRIS

IRISnet был основан в 2018 году командой под руководством Bianjie, шанхайской компании по технологии блокчейна с глубокой экспертизой в распределенных системах, криптографии и корпоративных IT-решениях. В основной команде работают опытные инженеры и исследователи, которые внесли свой вклад в крупные проекты блокчейна с открытым исходным кодом и имеют опыт работы как в академической, так и в производственной среде. Их видение заключалось в том, чтобы создать платформу, которая могла бы преодолеть разрыв между различными блокчейнами и реальными бизнес-сервисами, используя мощь экосистемы Cosmos для обеспечения истинной совместимости.

С момента своего создания IRISnet достиг нескольких важных вех. К ним относятся успешное завершение частной и публичной продаж токенов, запуск основной сети в апреле 2019 года и интеграция передовых функций IBC для поддержки межсетевых переводов активов и данных. Проект также установил стратегические партнерства с ведущими блокчейн-проектами и консорциумами предприятий, что позволило еще больше расширить свою экосистему. Особенно стоит отметить, что токен IRISnet сыграл пионерскую роль в сети Cosmos, будучи одним из первых, кто внедрил и расширил возможности IBC для реальных бизнес-кейсов.

Основные продукты и функции экосистемы IRIS

В экосистеме IRISnet входят несколько взаимосвязанных продуктов и сервисов, предназначенных для предоставления комплексного решения для разработчиков, предприятий и пользователей, ищущих межсетевую совместимость.

  • IRIS Hub (Платформа главной сети):
    IRIS Hub является основной блочной сетью экосистемы IRISnet, служа главным межсетевым сервис-хабом. Он позволяет пользователям и разработчикам разворачивать и взаимодействовать с распределенными приложениями, которые могут получать доступ к сервисам и активам через множественные блокчейны. IRIS Hub использует Cosmos SDK и улучшенный протокол IBC, обеспечивая высокую пропускную способность, безопасность и гибкую интеграцию сервисов. В настоящее время его используют все большее количество проектов и предприятий для межсетевых переводов активов, децентрализованных финансов (DeFi) и автоматизации бизнес-процессов, что делает его ведущим решением в сегменте совместимости.
  • Межсетевая сервисная инфраструктура:
    Этот компонент расширяет функциональность криптовалюты IRISnet, предоставляя надежную основу для определения, публикации и потребления сервисов на разных блокчейнах. Разработчики могут создавать сервисно-ориентированные распределенные приложения, которые взаимодействуют как с внутрицепочечными, так и внецепочечными ресурсами, пользуясь безопасными, эффективными и масштабируемыми сервисными вызовами. Инфраструктура использует модульный подход, позволяющий беспрепятственную интеграцию с существующими бизнес-системами и другими блокчейн-сетями.
  • Улучшенный протокол IBC и инструменты экосистемы:
    Реализация протокола IBC в IRISnet позволяет осуществлять безопасное и эффективное межсетевое общение, поддерживая перевод активов и обмен данными между IRISnet и другими блокчейнами, основанными на Cosmos или совместимыми с ним. Дополнительные инструменты экосистемы, такие как кошельки, обозреватели и SDK, поддерживают разработчиков и пользователей в управлении токенами IRIS, создании приложений и участии в управлении сетью.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную и мощную среду, где криптовалюта IRIS выступает в роли токена полезности и управления, питая все взаимодействия внутри сети и способствуя развитию самоустойчивой и растущей экосистемы.

Проблемы, которые IRIS стремится решить

Блокчейн-индустрия сталкивается с несколькими критическими проблемами, которые IRISnet создан решать:

  • Отсутствие совместимости:
    Большинство блокчейнов работает изолированно, что затрудняет свободное перемещение активов и данных между сетями. Эта фрагментация ограничивает потенциал децентрализованных приложений и препятствует внедрению технологии блокчейн в корпоративных условиях.
  • Сложность интеграции сервисов:
    Интеграция блокчейн-сервисов с существующими бизнес-процессами и IT-системами часто является сложной и дорогостоящей. Традиционные решения не обладают гибкостью и масштабируемостью, необходимыми для беспрепятственной интеграции в различных средах.
  • Неэффективное межсетевое общение:
    Существующие межсетевые решения часто медленны, небезопасны или ограничены в функциональности, что препятствует разработке действительно распределенных приложений, охватывающих несколько блокчейнов.

Как IRISnet решает эти проблемы:

  1. Совместимость:
    Улучшенный протокол IBC в IRISnet обеспечивает безопасное, масштабируемое и эффективное межсетевое общение, позволяя активам и данным беспрепятственно перемещаться между IRISnet и другими блокчейнами. Это открывает новые возможности для децентрализованных приложений и многоцепочечных бизнес-процессов.
  2. Интеграция сервисов:
    Межсетевая сервисная инфраструктура предоставляет стандартизованную основу для определения и использования сервисов, что облегчает разработчикам и предприятиям интеграцию технологии блокчейн с существующими системами. Это снижает сложность и ускоряет внедрение.
  3. Эффективные межсетевые операции:
    Используя передовые механизмы консенсуса и модульную архитектуру, IRISnet обеспечивает быстрое, безопасное и надежное межсетевое взаимодействие, поддерживая широкий спектр вариантов использования - от DeFi до автоматизации предприятий.

Благодаря этим инновациям, IRISnet предлагает комплексное и эффективное решение, которое трансформирует то, как пользователи и предприятия взаимодействуют с технологией блокчейн.

Объяснение экономики токена IRIS

Общий объем предложения и структура распределения

Общий объем предложения токенов IRISnet (IRIS) составляет примерно 2 120 566 816 токенов IRIS. Циркулирующее предложение составляет около 1 606 121 561 токенов IRIS согласно последним доступным данным.

Пропорциональное распределение:
Согласно технической документации IRISnet и источникам по экономике токенов, первоначальное распределение было следующим (округлено для ясности):

  • Частная продажа: 12% от общего объема предложения
  • Публичная продажа: 8% от общего объема предложения
  • Резерв Фонда: 15% от общего объема предложения
  • Команда: 15% от общего объема предложения
  • Развитие экосистемы: 30% от общего объема предложения
  • Сообщество и партнерства: 20% от общего объема предложения

Некоторые из этих распределений, такие как команда и резервы фонда, были подвержены периодам вестинга и блокировки, с линейным выпуском токенов IRIS со временем.

Функциональность токена и варианты использования

В рамках экосистемы IRISnet токен IRIS выполняет несколько функций:

  • Комиссии за транзакции: Используется для оплаты комиссий за транзакции и выполнение сервисов в сети IRISnet.
  • Стекинг: Владельцы токенов могут стекать токены IRIS для участия в консенсусе сети и получения вознаграждений за стекинг.
  • Управление: Владельцы токенов IRIS могут голосовать за обновления протокола, изменения параметров и другие предложения по управлению, влияя на будущее направление сети.
  • Поощрения: Используется для стимулирования валидаторов, поставщиков услуг и участников экосистемы.

График обращения и временные рамки разблокировки

На момент запуска токена часть токенов IRIS вошла в обращение, а остальная часть подлежала графикам вестинга для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Распределения команды и фонда были заблокированы на определенный период, затем выпущены линейно, в то время как распределения экосистемы и сообщества происходят в соответствии с этапами проекта и инициативами сообщества.

Механизмы управления и стекинга

IRISnet реализует модель on-chain управления, позволяющую держателям токенов IRISnet предлагать и голосовать по изменениям сети через прозрачный и децентрализованный процесс. Стекинг токенов IRIS не только защищает сеть, но и позволяет участникам получать вознаграждения, причем годовой процентный доход (APY) меняется в зависимости от условий сети и общего количества стекинга.

Заключение

IRISnet (IRIS) представляет собой инновационное решение в области межсетевой совместимости блокчейна, решая ключевые проблемы благодаря своему передовому протоколу IBC и межсетевой сервисной инфраструктуре. Благодаря растущей экосистеме, надежной технологии и активному сообществу, криптовалюта IRISnet демонстрирует значительный потенциал для трансформации того, как пользователи и предприятия взаимодействуют с сетями и сервисами блокчейна.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов