Что такое IRIS? Введение в цифровые активы

Токен IRIS является родным цифровым активом блочной сети IRISnet, представляющей собой межцепочечный сервис-хаб следующего поколения, разработанный для обеспечения взаимодействия и интеграции бизнес-сервисов между гетерогенными блокчейнами, включая как публичные, так и консорциумные цепи. Запущенный в апреле 2019 года, криптовалюта IRISnet была разработана для решения ключевой проблемы межсетевого взаимодействия и координации сервисов в быстро расширяющейся экосистеме блокчейна. Построенная на базе Cosmos SDK и улучшенная своей собственной сервисной инфраструктурой и улучшенным протоколом межблокчейновой связи (IBC), IRISnet позволяет разработчикам и предприятиям создавать распределенные приложения, которые могут беспрепятственно взаимодействовать с несколькими блокчейнами. Токен IRIS питает эту экосистему, предоставляя полезность для транзакционных комиссий, стекинга, управления и поощрения участников сети, при этом обеспечивая безопасность, масштабируемость и эффективное межсетевое взаимодействие.

IRISnet был основан в 2018 году командой под руководством Bianjie, шанхайской компании по технологии блокчейна с глубокой экспертизой в распределенных системах, криптографии и корпоративных IT-решениях. В основной команде работают опытные инженеры и исследователи, которые внесли свой вклад в крупные проекты блокчейна с открытым исходным кодом и имеют опыт работы как в академической, так и в производственной среде. Их видение заключалось в том, чтобы создать платформу, которая могла бы преодолеть разрыв между различными блокчейнами и реальными бизнес-сервисами, используя мощь экосистемы Cosmos для обеспечения истинной совместимости.

С момента своего создания IRISnet достиг нескольких важных вех. К ним относятся успешное завершение частной и публичной продаж токенов, запуск основной сети в апреле 2019 года и интеграция передовых функций IBC для поддержки межсетевых переводов активов и данных. Проект также установил стратегические партнерства с ведущими блокчейн-проектами и консорциумами предприятий, что позволило еще больше расширить свою экосистему. Особенно стоит отметить, что токен IRISnet сыграл пионерскую роль в сети Cosmos, будучи одним из первых, кто внедрил и расширил возможности IBC для реальных бизнес-кейсов.

В экосистеме IRISnet входят несколько взаимосвязанных продуктов и сервисов, предназначенных для предоставления комплексного решения для разработчиков, предприятий и пользователей, ищущих межсетевую совместимость.

IRIS Hub (Платформа главной сети):

IRIS Hub является основной блочной сетью экосистемы IRISnet, служа главным межсетевым сервис-хабом. Он позволяет пользователям и разработчикам разворачивать и взаимодействовать с распределенными приложениями, которые могут получать доступ к сервисам и активам через множественные блокчейны. IRIS Hub использует Cosmos SDK и улучшенный протокол IBC, обеспечивая высокую пропускную способность, безопасность и гибкую интеграцию сервисов. В настоящее время его используют все большее количество проектов и предприятий для межсетевых переводов активов, децентрализованных финансов (DeFi) и автоматизации бизнес-процессов, что делает его ведущим решением в сегменте совместимости.

Этот компонент расширяет функциональность криптовалюты IRISnet, предоставляя надежную основу для определения, публикации и потребления сервисов на разных блокчейнах. Разработчики могут создавать сервисно-ориентированные распределенные приложения, которые взаимодействуют как с внутрицепочечными, так и внецепочечными ресурсами, пользуясь безопасными, эффективными и масштабируемыми сервисными вызовами. Инфраструктура использует модульный подход, позволяющий беспрепятственную интеграцию с существующими бизнес-системами и другими блокчейн-сетями.

Реализация протокола IBC в IRISnet позволяет осуществлять безопасное и эффективное межсетевое общение, поддерживая перевод активов и обмен данными между IRISnet и другими блокчейнами, основанными на Cosmos или совместимыми с ним. Дополнительные инструменты экосистемы, такие как кошельки, обозреватели и SDK, поддерживают разработчиков и пользователей в управлении токенами IRIS, создании приложений и участии в управлении сетью.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную и мощную среду, где криптовалюта IRIS выступает в роли токена полезности и управления, питая все взаимодействия внутри сети и способствуя развитию самоустойчивой и растущей экосистемы.

Блокчейн-индустрия сталкивается с несколькими критическими проблемами, которые IRISnet создан решать:

Отсутствие совместимости:

Большинство блокчейнов работает изолированно, что затрудняет свободное перемещение активов и данных между сетями. Эта фрагментация ограничивает потенциал децентрализованных приложений и препятствует внедрению технологии блокчейн в корпоративных условиях.

Интеграция блокчейн-сервисов с существующими бизнес-процессами и IT-системами часто является сложной и дорогостоящей. Традиционные решения не обладают гибкостью и масштабируемостью, необходимыми для беспрепятственной интеграции в различных средах.

Существующие межсетевые решения часто медленны, небезопасны или ограничены в функциональности, что препятствует разработке действительно распределенных приложений, охватывающих несколько блокчейнов.

Как IRISnet решает эти проблемы:

Совместимость:

Улучшенный протокол IBC в IRISnet обеспечивает безопасное, масштабируемое и эффективное межсетевое общение, позволяя активам и данным беспрепятственно перемещаться между IRISnet и другими блокчейнами. Это открывает новые возможности для децентрализованных приложений и многоцепочечных бизнес-процессов. Интеграция сервисов:

Межсетевая сервисная инфраструктура предоставляет стандартизованную основу для определения и использования сервисов, что облегчает разработчикам и предприятиям интеграцию технологии блокчейн с существующими системами. Это снижает сложность и ускоряет внедрение. Эффективные межсетевые операции:

Используя передовые механизмы консенсуса и модульную архитектуру, IRISnet обеспечивает быстрое, безопасное и надежное межсетевое взаимодействие, поддерживая широкий спектр вариантов использования - от DeFi до автоматизации предприятий.

Благодаря этим инновациям, IRISnet предлагает комплексное и эффективное решение, которое трансформирует то, как пользователи и предприятия взаимодействуют с технологией блокчейн.

Общий объем предложения токенов IRISnet (IRIS) составляет примерно 2 120 566 816 токенов IRIS. Циркулирующее предложение составляет около 1 606 121 561 токенов IRIS согласно последним доступным данным.

Пропорциональное распределение:

Согласно технической документации IRISnet и источникам по экономике токенов, первоначальное распределение было следующим (округлено для ясности):

Частная продажа: 12% от общего объема предложения

12% от общего объема предложения Публичная продажа: 8% от общего объема предложения

8% от общего объема предложения Резерв Фонда: 15% от общего объема предложения

15% от общего объема предложения Команда: 15% от общего объема предложения

15% от общего объема предложения Развитие экосистемы: 30% от общего объема предложения

30% от общего объема предложения Сообщество и партнерства: 20% от общего объема предложения

Некоторые из этих распределений, такие как команда и резервы фонда, были подвержены периодам вестинга и блокировки, с линейным выпуском токенов IRIS со временем.

В рамках экосистемы IRISnet токен IRIS выполняет несколько функций:

Комиссии за транзакции: Используется для оплаты комиссий за транзакции и выполнение сервисов в сети IRISnet.

Используется для оплаты комиссий за транзакции и выполнение сервисов в сети IRISnet. Стекинг: Владельцы токенов могут стекать токены IRIS для участия в консенсусе сети и получения вознаграждений за стекинг.

Владельцы токенов могут стекать токены IRIS для участия в консенсусе сети и получения вознаграждений за стекинг. Управление: Владельцы токенов IRIS могут голосовать за обновления протокола, изменения параметров и другие предложения по управлению, влияя на будущее направление сети.

Владельцы токенов IRIS могут голосовать за обновления протокола, изменения параметров и другие предложения по управлению, влияя на будущее направление сети. Поощрения: Используется для стимулирования валидаторов, поставщиков услуг и участников экосистемы.

На момент запуска токена часть токенов IRIS вошла в обращение, а остальная часть подлежала графикам вестинга для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Распределения команды и фонда были заблокированы на определенный период, затем выпущены линейно, в то время как распределения экосистемы и сообщества происходят в соответствии с этапами проекта и инициативами сообщества.

IRISnet реализует модель on-chain управления, позволяющую держателям токенов IRISnet предлагать и голосовать по изменениям сети через прозрачный и децентрализованный процесс. Стекинг токенов IRIS не только защищает сеть, но и позволяет участникам получать вознаграждения, причем годовой процентный доход (APY) меняется в зависимости от условий сети и общего количества стекинга.

IRISnet (IRIS) представляет собой инновационное решение в области межсетевой совместимости блокчейна, решая ключевые проблемы благодаря своему передовому протоколу IBC и межсетевой сервисной инфраструктуре. Благодаря растущей экосистеме, надежной технологии и активному сообществу, криптовалюта IRISnet демонстрирует значительный потенциал для трансформации того, как пользователи и предприятия взаимодействуют с сетями и сервисами блокчейна.