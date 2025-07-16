Что такое Infinity Ground? Творческая экосистема ИИ × Web3 с участием 17 миллионов кошельков





Благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта и Web3 игровая индустрия переживает беспрецедентную волну трансформации. В ходе этой революции Infinity Ground стремится создать совершенно новую игровую платформу – новую экосистему, которая объединит искусственный интеллект и блокчейн, чтобы обеспечить революционный опыт как для разработчиков, так и для игроков.





Infinity Ground – это Web3-нативная агентская интегрированная среда разработки (IDE), которая расширяет возможности создателей с помощью модульного интеллектуального комплекта разработки (IDK), делая инновации простыми, как укладка блоков для создания динамичного интерактивного опыта. Благодаря собственной сети ING Network и технологии Interwoven Stack от Initia, Infinity Ground в настоящее время поддерживает мультичейн-взаимодействие с основными блокчейн-сетями, такими как Base, BNB Chain и Kaia. Создавая возможности для «супер-индивидуумов», Infinity Ground стремится ускорить создание и масштабирование приложений, основанных на искусственном интеллекте, что будет способствовать дальнейшему развитию инноваций и разработок в экосистеме Web3.









Основная миссия Infinity Ground – создание децентрализованной игровой платформы, управляемой ИИ и работающей на основе технологий Web3. Это не просто отдельный игровой проект, а целая экосистема, объединяющая разработку, публикацию, взаимодействие и управление сообществом.





Infinity Ground делает упор на «суверенитет игрока», обеспечивая проверку прав собственности на игровые активы ончейн, прозрачную торговлю и справедливое распределение доходов. В то же время она предоставляет разработчикам инструменты с поддержкой ИИ, которые помогают им создавать более богатые и умные игровые миры.





Конечная цель Infinity Ground – дать разработчикам и игрокам возможность свободно творить и торговать в созданной совместными усилиями взаимовыгодной экосистеме, реализовав по-настоящему цифровой игровой мир.













Техническая архитектура Infinity Ground демонстрирует многочисленные преимущества глубокой интеграции искусственного интеллекта и Web3:









Infinity Ground предлагает инструмент под названием Agentic IDE, разработанный специально для пользователей без опыта. Все, что вам нужно сделать, – это ввести команду на естественном языке (например: «Я хочу разработать игру-лабиринт»), и система автоматически сгенерирует для вас код и контент. Этот опыт позволяет пользователям программировать с помощью слов и является примером прорыва в творческой парадигме ИИ + Web3.









Каждый пользователь может создать ИИ-аватар, который будет выступать в качестве главного игрового персонажа или творческого помощника. Система поддерживает несколько ИИ-агентов, которые совместно работают над такими задачами, как создание иллюстраций, написание сюжетов, тестирование игр и развертывание dApp. Эти агенты постоянно изучают предпочтения пользователей, делая творческий процесс более плавным и персонализированным.









Ваши творения (например, игры, персонажи, изображения или истории) становятся NFT или токенизированными активами. Смарт-контракты фиксируют личность автора и распределение прав собственности. Когда другие используют ваш контент, вы можете получать долю дохода или комиссию за использование. Это не только защищает права авторов, но и стимулирует больше людей присоединяться к экосистеме совместной работы.









Экономика экосистемы Infinity Ground состоит из нескольких токенов и механизмов стимулирования, основной токен – AIN (Infinity AI Network Token).









AIN можно использовать для оплаты услуг ИИ и функциональных модулей в играх, стимулирования создателей и игроков, поддержки управления и голосования в экосистеме, а также для распределения аирдропов и вознаграждений в экосистеме.





Модель распределения основана на подходе «сначала сообщество, потом капитал», подчеркивающем ценность участия пользователей. На ранних этапах пользователи могут зарабатывать AIN, выполняя задания, участвуя в разработке и создавая контент.













Чтобы поощрить первых пользователей и вкладчиков и стимулировать более широкое участие, Infinity Ground запустила свой первый аирдроп для сообщества , планируя распределить 10 миллионов токенов AIN (1% от общего предложения).





Право на участие в этом аирдропе было основано на данных снэпшота, сделанного 30 июня 2025 года. Пользователи должны привязать адрес своего EVM-совместимого кошелька к официальному сайту Infinity Ground до даты снэпшота.





Право на получение аирдропа оценивается по 8 критериям вклада. Один адрес может соответствовать нескольким категориям, и вознаграждения будут суммироваться. Чем выше уровень участия в Agentic IDE, ING Network и платформе Infinity Ground, тем большее вознаграждение за аирдроп могут получить пользователи.





Тип вклада Описание Активные пользователи ончейн Пользователи, совершавшие транзакции, связанные с баллами энергии или ИИ-балансом в экосистеме. Создатели приложений Agentic IDE Пользователи, опубликовавшие приложения, которые прошли необходимое количество плейтестов или ремиксов, или были представлены в курируемом разделе. Держатели Galxe SBT Пользователи, участвовавшие в официальных событиях и получившие SBT (например, хакатоны, творческие задания). Участники проектов партнеров экосистемы Пользователи, которые активно участвуют в проектах сторонних партнеров (таких как экосистема Telegram). Основные участники сообщества Пользователи, активно участвующие в исследованиях продукта, интервью или мероприятиях сообщества с выдающимися результатами. Топ-500 лидеров сети ING Пользователи, вошедшие в топ-500 таблицы лидеров взаимодействия в сети ING. Баллы за создание Топ-1000 Пользователи, накопившие достаточное количество баллов творчества, чтобы войти в топ-1 000. Выполнители социальных заданий Voyage Пользователи, выполнившие чек-ины, социальные задания и задачи 7-дневной серии в рамках события Voyage.









Общая сумма аирдропа 10 миллионов AIN (1% от общего объема предложения). Платформа получения Страница получения аирдропа на официальном сайте Infinity Ground. Правила разблокировки 20% разблокируется в Событии генерации токенов, остальные 80% разблокируются линейно в течение 6 месяцев. Продолжительность аирдропа Раунд аирдропа продлится 6 месяцев; невостребованные вознаграждения будут направлены в Фонд корректировки операций. Обработка невостребованных токенов Токены, не востребованные до истечения срока, будут использованы для будущих операций или следующего раунда аирдропа. Дисквалификация Пользователи, которые не привяжут адрес своего кошелька EVM до снэпшота, потеряют право на участие.













Экосистема Infinity Ground охватывает технологический уровень, инфраструктурный уровень и уровень сети сообществ, создавая весьма разнообразную основу для сотрудничества. Это разнообразие отражается в широкой и глубокой партнерской сети. Вот несколько ярких примеров сотрудничества:









MyShell – это платформа высшего уровня в сфере ИИ-агентов, позволяющая разработчикам создавать мощных разговорных агентов с помощью пользовательских подсказок и системы плагинов. Благодаря этому тесному партнерству MyShell и Infinity Ground будут совместно расширять экосистему агентов, раскрывая еще больший творческий потенциал для разработчиков.









Initia – это ориентированная на приложения блокчейн-сеть 1 уровня, разработанная для поддержки суверенных аппчейнов с собственной функциональной совместимостью. Ее архитектура Interwoven Stack включает встроенные стандарты для оракулов, доступности данных и обмена сообщениями, что помогает разработчикам быстро запускать, подключать и обмениваться ликвидностью и пользователями.





Благодаря интеграции с Infinity Ground разработчики могут использовать IDE Agentic для быстрого создания и развертывания приложений, совместимых с Initia, что снижает барьер для разработки. Например, творческие задачи в стиле таблицы лидеров, такие как «Jump Jennie», уже вызвали широкий творческий потенциал в экосистеме Initia × Infinity Ground, ускоряя видение композитного мультичейн-будущего.









Four.meme – это децентрализованная платформа для выпуска мемкоинов без кода, развернутая на BNB Chain. Она создана для скорости и простоты, позволяя любому желающему выпускать токены практически без затрат, используя предустановленные шаблоны и автоматический механизм загрузки ликвидности. Она поддерживает такие торговые пары, как BNB, USDT, WHY и CAKE.





Four.meme в партнерстве с Infinity Ground запустила несколько творческих задач, предлагая пользователям создавать приложения на тему мемов (например, игры на основе ИИ или генераторы динамических изображений). Это сотрудничество расширяет базу пользователей экосистемы, обеспечивая создателям бесперебойную цепочку: от идеи до распространения и выпуска активов.





























По состоянию на июнь 2025 года к платформе было подключено более 17 миллионов уникальных кошельков и создано 121 000 dApp. Тысячи создателей активно используют платформу для разработки игр, мемов, dApps и интерактивного контента.













Infinity Ground разрушает традиционную игровую индустрию с помощью передовых технологий ИИ и Web3. Используя модельные маршрутизаторы, модульные наборы для разработки ИИ и единую архитектуру экосистемы, она стремится повысить эффективность разработки игр, снизить затраты и стимулировать творческие инновации. Платформа внедряет децентрализованные механизмы владения и продуманные токеномики, чтобы полностью согласовать интересы разработчиков, игроков и сообщества, совместно создавая яркую и динамичную игровую экосистему.





Infinity Ground формирует общество, управляемое искусственным интеллектом, в котором каждый сможет легко создавать, выражать и делиться своими уникальными идеями. ИИ призван не заменить творчество, а усилить его.









В целом Infinity Ground возглавляет смену парадигмы в создании контента на основе ИИ и технологий Web3. Она создает открытую творческую платформу, доступную и выгодную для всех благодаря интеллектуальным инструментам разработки с нулевым порогом, четким механизмам владения контентом, а также богатой экосистеме партнерств и стимулов. Будь вы разработчик, художник или обычный пользователь, имея всего лишь идею, вы можете быстро реализовать ее и монетизировать ончейн.





По мере ускорения интеграции блокчейна и искусственного интеллекта Infinity Ground становится не просто платформой для работы с инструментами, а отправной точкой децентрализованного творческого движения. В будущем владение контентом, каналы распространения и распределение стоимости могут быть кардинально изменены в такой новой экосистеме. Сейчас самое время принять в этом участие.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.