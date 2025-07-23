Что такое GRAMPUS? Введение в цифровые активы

GRAMPUS (также известный как экосистема GRAM или GRAM) — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает экосистему игр Web3 следующего поколения. Разработанная компанией GRAMPUS, мировым лидером в разработке казуальных игр, экосистема GRAM создана для того, чтобы предлагать захватывающие и увлекательные игровые опыты, используя технологии блокчейна и искусственного интеллекта. Запущенная в 2025 году, GRAMPUS стремится решить проблемы цифровой собственности и вовлеченности игроков в игровой индустрии. Интегрируя механизмы владения на базе блокчейна и играй-зарабатывай, GRAMPUS позволяет пользователям по-настоящему владеть внутриигровыми активами, участвовать в децентрализованных экономиках и пользоваться прозрачными и безопасными транзакциями. Флагманские проекты экосистемы, такие как "Norma in Metaland" и "Juicy Adventure", демонстрируют, как GRAMPUS переопределяет казуальные игры для глобальной аудитории[1].

GRAMPUS была основана в 2025 году командой опытных профессионалов с глубокими знаниями в разработке игр, технологиях блокчейна и искусственного интеллекта. Основная команда ранее работала в ведущих мировых игровых студиях и технологических компаниях, привнеся богатый опыт в создании масштабируемых, ориентированных на пользователя платформ. Их видение заключалось в преобразовании игровой индустрии путем внедрения истинной цифровой собственности, устойчивых моделей играй-зарабатывай и надежной экосистемы, которая приносит пользу как игрокам, так и разработчикам. С момента своего основания GRAMPUS достигла нескольких ключевых этапов, включая успешный запуск своей главной сети, выпуск флагманских игр, таких как "Norma in Metaland", и формирование стратегических партнерств с крупными игроками в сфере Web3 и игр. Эти достижения утвердили GRAMPUS как новатора в пространстве GameFi, привлекая быстро растущее сообщество пользователей и разработчиков[1].

Экосистема GRAM построена вокруг нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного игрового опыта Web3:

Norma in Metaland : Это главная платформа в экосистеме GRAMPUS, предлагающая перезапуск на базе Web3 популярной во всем мире игры "Cooking Adventure". Игроки могут наслаждаться владением внутриигровыми активами на базе блокчейна и участвовать в механиках игры-владения, усиливая вовлеченность и создание ценности. С более чем 33 миллионами игроков по всему миру "Norma in Metaland" является ведущим примером того, как блокчейн может преобразовать казуальные игры[1].

Juicy Adventure : Расширяя экосистему, "Juicy Adventure" — это казуальный шутер, действие которого происходит в причудливом мире, представляющий уникальные игровые механики и многопользовательский опыт. Эта игра использует технологию блокчейна для предоставления новых форм взаимодействия игроков и владения активами, еще больше обогащая привлекательность экосистемы[1].

Фонд экосистемы и платформа стейкинга: В экосистеме GRAMPUS есть фонд экосистемы для поддержки разработки игр и инициатив сообщества, а также платформа стейкинга, которая позволяет пользователям получать вознаграждения за участие в обеспечении безопасности сети и управлении. Эти компоненты работают вместе, создавая устойчивую, управляемую пользователями среду, где все участники могут извлечь выгоду из роста экосистемы[1].

Вместе эти продукты образуют мощную, интегрированную сеть, где токен GRAMPUS служит токеном полезности и управления, обеспечивающим все взаимодействия и стимулируя активное участие.

Игровая индустрия сталкивается с несколькими устойчивыми проблемами, которые GRAMPUS стремится решить:

Отсутствие истинной цифровой собственности : Традиционные игры не позволяют игрокам по-настоящему владеть своими внутриигровыми активами, ограничивая их способность торговать, продавать или передавать ценность вне игровой среды.

Невыгодные модели играй-зарабатывай : Многие существующие игры с моделью играй-зарабатывай сталкиваются с проблемами неподдерживаемой токеномики, что приводит к инфляции и снижению долгосрочной ценности для игроков.

Ограниченная вовлеченность игроков и стимулы: Без значимых наград и прозрачных систем вовлеченность игроков часто снижается, и разработчики сталкиваются с трудностями сохранения активных сообществ.

GRAMPUS решает эти болевые точки, используя технологию блокчейна для обеспечения проверяемой цифровой собственности, внедряя устойчивую модель токеномики и создавая увлекательный, стимулируемый наградами игровой процесс. Таким образом, GRAMPUS дает возможность игрокам, разработчикам и более широкому игровому сообществу участвовать в справедливой, прозрачной и вознаграждающей экосистеме.

На основе доступной информации, общий выпуск (общее предложение) цифрового токена GRAMPUS (экосистема GRAM или GRAM) составляет 1,000,000,000 токенов (1 миллиард)[1][2]. Распределение токенов структурировано следующим образом:

Играй и зарабатывай, Услуги и заработок : 44%

Фонд экосистемы : 32.5%

Награды за стейкинг : 10%

Команда : 7%

Приватные продажи: 6.5%[1][2]

Это распределение предназначено для поддержки роста экосистемы, стимулирования активного участия и обеспечения долгосрочной устойчивости. Если вам нужен точный разбивка распределения (например, какой процент выделен команде, сообществу, наградам за стейкинг и т.д.), вы обычно найдете эту информацию в официальном white paper проекта или на их официальном сайте. Эти документы не включены в текущие результаты поиска. Если вам нужен такой уровень детализации, рекомендуется проверить официальный сайт GRAMPUS (экосистема GRAM) или запросить их white paper напрямую[1].

В экосистеме GRAMPUS токен выполняет несколько функций:

Игровая валюта : Используется для покупки, торговли и улучшения внутриигровых активов.

Стейкинг и награды : Пользователи могут стейкать токены GRAMPUS для получения наград и участия в управлении сетью.

Управление экосистемой: Владельцы токенов могут голосовать по предложениям и влиять на будущее направление экосистемы.

На момент запуска токена часть от общего предложения поступила в обращение, а оставшаяся часть подлежит структурированному графику разблокировки для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Конкретные детали графика разблокировки обычно предоставляются в white paper проекта или официальной документации.

GRAMPUS реализует децентрализованную модель управления, позволяя владельцам токенов предлагать и голосовать по ключевым решениям экосистемы. Механизмы стейкинга созданы для вознаграждения пользователей, которые вносят вклад в обеспечение безопасности сети и управление, с наградами, распределенными на основе участия и производительности сети.

GRAMPUS представляет собой инновационное решение в секторе игр Web3, решая ключевые проблемы отрасли через владение на базе блокчейна, устойчивую токеномику и увлекательный игровой процесс. С расширяющейся экосистемой и активным сообществом, GRAMPUS демонстрирует значительный потенциал для преобразования того, как игроки и разработчики взаимодействуют с цифровыми активами и игровыми экономиками.

