Что такое ANKR? Введение в цифровые активы

Токен ANKR — это криптовалюта на основе блокчейна, которая питает AnkrNetwork — децентрализованную платформу, ориентированную на предоставление распределенных облачных вычислений и инфраструктуры Web3. Запущенный в марте 2019 года, ANKR крипто был разработан для решения проблем неэффективности и высоких затрат традиционных облачных вычислений за счет использования неиспользуемых вычислительных ресурсов центров обработки данных, ПК и периферийных устройств. Благодаря инновационному использованию контейнеров, Kubernetes, блокчейн-технологий и доверенного оборудования, AnkrNetwork позволяет пользователям получать доступ к недорогим, безопасным и высокопроизводительным облачным сервисам. Этот подход не только демократизирует доступ к вычислительной мощности, но и поддерживает развитие децентрализованных приложений и мультицепочных решений.

AnkrNetwork был основан в 2017 году командой серийных предпринимателей и старших инженеров с глубокими знаниями в области блокчейна, распределенных систем и облачных вычислений. Видение основателей заключалось в создании платформы, которая могла бы преобразить облачную индустрию, делая вычислительные ресурсы более доступными и экономичными с помощью технологии блокчейна. С момента своего создания AnkrNetwork достиг нескольких значительных вех, включая стратегические партнерства с крупными технологическими компаниями, такими как SAP, Telefonica и DigitalOcean. Эти сотрудничества расширили охват и применение ANKR монеты в корпоративном секторе. Проект получил широкое внимание после запуска своей основной сети и укрепления позиций в качестве ведущего поставщика децентрализованной инфраструктуры для Web3, поддерживая более 50 proof-of-stake цепочек.

Экосистема AnkrNetwork состоит из нескольких взаимосвязанных продуктов, предназначенных для предоставления комплексного решения для разработчиков, предприятий и конечных пользователей, ищущих децентрализованную инфраструктуру:

Платформа распределенных вычислений

Сердцем AnkrNetwork является его платформа распределенных вычислений, которая позволяет пользователям сдавать или использовать неиспользуемые вычислительные мощности из глобальной сети устройств. Эта платформа использует передовые технологии контейнеризации и оркестрации, предоставляя экономичную и масштабируемую альтернативу традиционным облачным сервисам. Пользователи получают выгоду от более низких затрат, усиленной безопасности и улучшенной производительности, что делает ее ведущим решением на рынке децентрализованного облака.

Инфраструктурные услуги Web3

ANKR расширяет свою экосистему набором инфраструктурных услуг Web3, включая хостинг узлов, API-эндпоинты и инструментарии разработчиков. Эти услуги позволяют разработчикам эффективно создавать, разворачивать и управлять децентрализованными приложениями (dApps) на нескольких блокчейнах. Бесшовная интеграция этих инструментов создает надежную среду для инноваций Web3.

Стейкинг и мультицепочные решения

AnkrNetwork также предлагает услуги стейкинга и мультицепочные решения, позволяющие пользователям участвовать в обеспечении безопасности сети и управлении, одновременно получая вознаграждения. Поддерживая более 50 proof-of-stake цепочек, криптовалюта ANKR предоставляет единую платформу для стейкинга и кросс-цепочечной разработки, еще больше повышая свою ценность для экосистемы Web3.

Эти компоненты работают вместе, создавая комплексную среду, где токен ANKR служит полезным токеном, обеспечивающим все взаимодействия внутри сети, способствуя созданию самообеспечивающейся и эффективной экосистемы.

Сектора облачных вычислений и инфраструктуры Web3 сталкиваются с несколькими ключевыми проблемами, которые AnkrNetwork стремится решить:

Высокие затраты и централизация

Традиционные облачные сервисы доминируют несколькими централизованными провайдерами, приводя к высоким затратам и ограниченной доступности. Эта централизация создает барьеры для малого бизнеса и разработчиков, подавляя инновации.

Неиспользуемые вычислительные ресурсы

Огромное количество вычислительной мощности остается неиспользованным в центрах обработки данных и персональных устройствах по всему миру. Эта неэффективность приводит к потере ресурсов и ненужному воздействию на окружающую среду.

Сложность мультицепочной разработки

Создание и развертывание децентрализованных приложений на нескольких блокчейнах сложны и требуют больших ресурсов, ограничивая рост экосистемы Web3.

AnkrNetwork решает эти болевые точки с помощью своей модели децентрализованной инфраструктуры, которая позволяет:

- Рентабельный доступ к облачным вычислениям за счет использования неиспользуемых ресурсов.

- Большая доступность и демократизация вычислительной мощности.

- Упрощенная мультицепочная разработка с унифицированными инструментами и сервисами.

Используя блокчейн и передовые технологии оркестрации, ANKR предоставляет безопасное, эффективное и масштабируемое решение, которое трансформирует взаимодействие пользователей и разработчиков с облачной и Web3 инфраструктурой.

Общий выпуск (максимальное предложение) монеты ANKR фиксирован на уровне 10 миллиардов токенов. Этот лимит предложения подтвержден множеством авторитетных источников, и нет никаких указаний на будущее увеличение этого лимита.

Что касается пропорционального распределения токенов ANKR:

- Текущее обращаемое предложение составляет либо 7,662,899,378 ANKR, либо полные 10 миллиардов ANKR, в зависимости от источника и даты отчетности. Самые последние данные (июнь 2025 года) показывают, что все 10 миллиардов токенов находятся в обращении.

- Примерно 2% токенов ANKR были сожжены в прошлом, и дальнейшего сжигания не планируется. Это означает, что фактическое предложение может быть немного ниже первоначальных 10 миллиардов, но текущее сообщаемое предложение все равно составляет 10 миллиардов.

Подробности о конкретном распределении токенов (например, команда, инвесторы, экосистема, награды за стейкинг) не указаны в результатах поиска. Источники сосредоточены на общем и обращающемся предложении, а не на детальном распределении среди заинтересованных сторон.

Ключевые моменты:

- Общее/Максимальное предложение: 10,000,000,000 ANKR

- Обращаемое предложение: 10,000,000,000 ANKR (по состоянию на июнь 2025 года)

- Сожженные токены: ~2% ранее сожжено, дальнейшее сжигание не планируется

- Детали распределения: Не указаны в предоставленных источниках

Внутри экосистемы AnkrNetwork токен ANKR выполняет несколько функций:

- Оплата услуг: Используется для оплаты распределенных вычислений и инфраструктурных услуг Web3.

- Стейкинг и вознаграждения: Позволяет пользователям участвовать в обеспечении безопасности сети и управлении, получая вознаграждения за стейкинг.

- Управление: Держатели токенов могут участвовать в управлении протоколом, голосуя по ключевым предложениям и изменениям.

В момент запуска часть токенов ANKR поступила в обращение, а остальные были разблокированы согласно заранее определенному графику для обеспечения рыночной стабильности и долгосрочного роста. Текущие данные показывают, что все 10 миллиардов токенов теперь находятся в обращении.

Монета ANKR реализует модель управления, которая позволяет держателям токенов голосовать по предложениям и изменениям протокола. Кроме того, пользователи могут стейкать свои токены для получения вознаграждений, при этом годовой процент доходности (APY) определяется участием в сети и другими факторами.

Криптовалюта ANKR представляет собой инновационное решение в секторе децентрализованного облака и инфраструктуры Web3, решая ключевые проблемы через свою платформу распределенных вычислений и мультицепочные услуги. Благодаря растущей экосистеме и стратегическим партнерствам, AnkrNetwork демонстрирует значительный потенциал трансформировать взаимодействие разработчиков, предприятий и пользователей с облачными ресурсами и блокчейн-сетями.