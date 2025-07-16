Что такое книга ордеров и глубина ордеров?









В криптовалютной торговле книга ордеров - это отсортированный по цене список, содержащий все текущие ордера на покупку и продажу на рынке. Большинство централизованных бирж используют модель книги ордеров, в которой мейкеры создают ордера по разным ценам, которые регистрируются в книге ордеров, а тейкеры сопоставляют эти ордера для завершения торговли.s.









Глубина ордеров - это общее количество ордеров по каждой цене в книге ордеров. Изучая глубину ордеров, трейдеры могут понять ликвидность рынка, т. е. количество ордеров, которые могут быть исполнены немедленно. Большая глубина ордеров обычно указывает на более высокую ликвидность, в то время как малая глубина ордеров может привести к более высокой волатильности цен или медленному исполнению сделок.





Книги ордеров и глубина ордеров предоставляют рыночную информацию и индикаторы, предлагая данные для принятия решений трейдерами. Трейдеры могут использовать книги ордеров, чтобы понять текущую ситуацию с покупкой и продажей на рынке, включая лучшие цены спроса и предложения и уровень конкуренции. Глубина ордеров помогает трейдерам оценить ликвидность рынка и вероятность исполнения сделки.













Книга ордеров обычно состоит из четырех частей: ордеров на покупку, ордеров на продажу, цены и количества ордеров.





Ордера на покупку: Список ордеров от покупателей, желающих приобрести активы по определенным ценам.





Ордера на продажу: Список ордеров от продавцов, желающих продать активы по определенным ценам.





Цена: Уровни цен для ордеров на покупку и продажу. Каждый уровень цены показывает количество ордеров на покупку или продажу активов.





Количество ордеров: Количество активов в ордерах на покупку и продажу.









4.1 Получение ордеров: Когда трейдеры подают ордера на покупку или продажу, торговая платформа получает эти ордера.





4.2 Запись информации об ордерах: Ордера обычно содержат такую информацию, как направление торговли, количество, цена и время подачи ордера.





4.3 Сортировка ордеров: Книга ордеров сортирует ордера на покупку и продажу по цене от высокой к низкой или от низкой к высокой, группируя ордера с одинаковой ценой вместе.





4.4 Обновление книги ордеров: Когда создаются новые ордера, книга ордеров вставляет их в соответствующее место по цене и обновляет книгу ордеров.





4.5 Сопоставление сделок: Когда цены ордеров на покупку и продажу совпадают, происходит сделка.





4.6 Обновление глубины ордера: Книга ордеров обновляет глубину ордеров при каждом сопоставлении или отмене ордеров, отражая общее количество ордеров на покупку и продажу в каждой ценовой точке.





4.7 Обновления в реальном времени: Книга ордеров обновляется на торговой платформе в режиме реального времени, отображая новые ордера и завершенные сделки, что позволяет трейдерам принимать решения, основываясь на последних рыночных условиях.









5.1 Прозрачность цен: Книга ордеров предоставляет информацию о ценах для ордеров на покупку и продажу на рынке, позволяя трейдерам четко понимать текущие уровни рыночных цен.





5.2 Оценка глубины рынка: Рынки с большей глубиной обычно более привлекательны, поскольку они предлагают более высокую ликвидность и меньшие спреды спроса и предложения, что облегчает трейдерам совершение операций купли-продажи.





5.3 Мониторинг и анализ рынка: Трейдеры могут наблюдать за изменениями в книге ордеров, чтобы сравнить силы покупки и продажи на рынке и использовать эту информацию для разработки торговых стратегий и прогнозирования ценовых тенденций.









6.1 Объединенная глубина: Система отображает ордера в соответствии с заданной точностью отображения.









6.2 Способы отображения ордеров: Существует два метода отображения: Сумма и Совокупно.





Сумма: Фон гистограммы отображает количество ордеров на покупку и продажу.

Совокупно: Фон гистограммы глубины отражает глубину ордеров на покупку и продажу.









6.3 Отображение ордеров: Если установить флажок "Отображать среднюю цену и сумму", то при наведении курсора мыши на данные ордера система рассчитывает и отображает среднюю цену, названия токенов и сумму обменянных токенов во всплывающем окне.







