1. Что такое книга ордеров? В криптовалютной торговле книга ордеров - это отсортированный по цене список, содержащий все текущие ордера на покупку и продажу на рынке. Большинство централизованных бирж
Что такое книга ордеров и глубина ордеров?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Базовые концепции

1. Что такое книга ордеров?


В криптовалютной торговле книга ордеров - это отсортированный по цене список, содержащий все текущие ордера на покупку и продажу на рынке. Большинство централизованных бирж используют модель книги ордеров, в которой мейкеры создают ордера по разным ценам, которые регистрируются в книге ордеров, а тейкеры сопоставляют эти ордера для завершения торговли.s.

2. Что такое глубина ордеров?


Глубина ордеров - это общее количество ордеров по каждой цене в книге ордеров. Изучая глубину ордеров, трейдеры могут понять ликвидность рынка, т. е. количество ордеров, которые могут быть исполнены немедленно. Большая глубина ордеров обычно указывает на более высокую ликвидность, в то время как малая глубина ордеров может привести к более высокой волатильности цен или медленному исполнению сделок.

Книги ордеров и глубина ордеров предоставляют рыночную информацию и индикаторы, предлагая данные для принятия решений трейдерами. Трейдеры могут использовать книги ордеров, чтобы понять текущую ситуацию с покупкой и продажей на рынке, включая лучшие цены спроса и предложения и уровень конкуренции. Глубина ордеров помогает трейдерам оценить ликвидность рынка и вероятность исполнения сделки.


3. Компоненты книги ордеров


Книга ордеров обычно состоит из четырех частей: ордеров на покупку, ордеров на продажу, цены и количества ордеров.

Ордера на покупку: Список ордеров от покупателей, желающих приобрести активы по определенным ценам.

Ордера на продажу: Список ордеров от продавцов, желающих продать активы по определенным ценам.

Цена: Уровни цен для ордеров на покупку и продажу. Каждый уровень цены показывает количество ордеров на покупку или продажу активов.

Количество ордеров: Количество активов в ордерах на покупку и продажу.

4. Для чего нужна книга ордеров?


4.1 Получение ордеров: Когда трейдеры подают ордера на покупку или продажу, торговая платформа получает эти ордера.

4.2 Запись информации об ордерах: Ордера обычно содержат такую информацию, как направление торговли, количество, цена и время подачи ордера.

4.3 Сортировка ордеров: Книга ордеров сортирует ордера на покупку и продажу по цене от высокой к низкой или от низкой к высокой, группируя ордера с одинаковой ценой вместе.

4.4 Обновление книги ордеров: Когда создаются новые ордера, книга ордеров вставляет их в соответствующее место по цене и обновляет книгу ордеров.

4.5 Сопоставление сделок: Когда цены ордеров на покупку и продажу совпадают, происходит сделка.

4.6 Обновление глубины ордера: Книга ордеров обновляет глубину ордеров при каждом сопоставлении или отмене ордеров, отражая общее количество ордеров на покупку и продажу в каждой ценовой точке.

4.7 Обновления в реальном времени: Книга ордеров обновляется на торговой платформе в режиме реального времени, отображая новые ордера и завершенные сделки, что позволяет трейдерам принимать решения, основываясь на последних рыночных условиях.

5. Важность книги ордеров


5.1 Прозрачность цен: Книга ордеров предоставляет информацию о ценах для ордеров на покупку и продажу на рынке, позволяя трейдерам четко понимать текущие уровни рыночных цен.

5.2 Оценка глубины рынка: Рынки с большей глубиной обычно более привлекательны, поскольку они предлагают более высокую ликвидность и меньшие спреды спроса и предложения, что облегчает трейдерам совершение операций купли-продажи.

5.3 Мониторинг и анализ рынка: Трейдеры могут наблюдать за изменениями в книге ордеров, чтобы сравнить силы покупки и продажи на рынке и использовать эту информацию для разработки торговых стратегий и прогнозирования ценовых тенденций.

6. Функции визуализации MEXC


6.1 Объединенная глубина: Система отображает ордера в соответствии с заданной точностью отображения.


6.2 Способы отображения ордеров: Существует два метода отображения: Сумма и Совокупно.

Сумма: Фон гистограммы отображает количество ордеров на покупку и продажу.
Совокупно: Фон гистограммы глубины отражает глубину ордеров на покупку и продажу.


6.3 Отображение ордеров: Если установить флажок "Отображать среднюю цену и сумму", то при наведении курсора мыши на данные ордера система рассчитывает и отображает среднюю цену, названия токенов и сумму обменянных токенов во всплывающем окне.


