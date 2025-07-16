В условиях постоянно меняющегося криптовалютного ландшафта инвесторы часто сталкиваются с проблемой точного прогнозирования будущих движений рынка. В таких ситуациях можно рассмотреть возможность испоВ условиях постоянно меняющегося криптовалютного ландшафта инвесторы часто сталкиваются с проблемой точного прогнозирования будущих движений рынка. В таких ситуациях можно рассмотреть возможность испо
Обучение/Руководства для начинающих/Спот/Что такое O...OCO) ордер?

Что такое One-Cancels-the-Other (OCO) ордер?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
LETSTOP
STOP$0.06274-10.62%

В условиях постоянно меняющегося криптовалютного ландшафта инвесторы часто сталкиваются с проблемой точного прогнозирования будущих движений рынка. В таких ситуациях можно рассмотреть возможность использования ордера One-Cancels-the-Other (OCO) ("один отменяет другой" или "взаимозаменяемый" ордер): одновременное размещение двух ордеров в противоположных направлениях, что помогает использовать возможности на рынке или избежать экстремальных спадов.

1. Пояснение к ордерам One-Cancels-the-Other (OCO)


Ордер OCO (One-Cancels-the-Other) объединяет стоп-лимитный ордер и лимитный ордер в один ордер OCO для размещения. Если срабатывает стоп-лимитный ордер или исполняется/частично исполняется лимитный ордер, другой ордер автоматически отменяется. Если любой из ордеров отменяется вручную, одновременно отменяется и соответствующий ордер.


Ордера OCO могут помочь обеспечить лучшие цены исполнения, когда покупка/продажа гарантирована. При спотовой торговле инвесторы, желающие одновременно разместить стоп-лимитный ордер и лимитный ордер, могут использовать эту торговую стратегию.


2. Преимущества ордеров OCO


2.1 Контроль рисков


Спотовые OCO ордера позволяют инвесторам одновременно устанавливать TP/SL-ордера и лимитные ордера, тем самым помогая инвесторам лучше контролировать риск.

2.2 Механическое выполнение


Спотовые ордера OCO автоматически исполняются торговой системой без необходимости ручного вмешательства инвестора. Такое механическое выполнение может помочь инвесторам избежать эмоционального принятия решений и ошибочных суждений, повышая торговую дисциплину.

2.3 Повышение эффективности


Применяя стратегию ордеров OCO в спотовой торговле, инвесторы могут одновременно устанавливать цены срабатывания стоп-лосса и тейк-профита, а также лимитную цену, что избавляет их от необходимости устанавливать два отдельных ордера. Это позволяет сэкономить время и силы на мониторинг, что ведет к повышению эффективности торговли.

2.4 Избежание наложения сделок


Отличительной особенностью спотовых OCO является то, что при исполнении одного ордера другой ордер автоматически отменяется. Это позволяет избежать наложения сделок, предотвращая ненужные риски.

3. Торговые сценарии


Стратегия спотовых ордеров OCO подходит для торговых сценариев, требующих гибкого реагирования на колебания рынка, контроля рисков и снижения неопределенности.

3.1 Покупка


  • Трейдеры надеются купить по более низкой цене во время пулбэка, но боятся упустить момент, если пулбэк не произойдет, а цена вырастет. Поэтому, если пулбэка не будет, а цена вырастет, система должна купить по указанной цене.

  • В данном случае спотовый ордер OCO включает в себя стоп-лосс ордер на покупку и лимитный ордер на покупку.

3.2 Продажа


  • Трейдеры считают, что от промежуточного максимума еще есть некоторый потенциал роста, и хотят продать в самой высокой точке, но опасаются прямого снижения, что приведет к потере прибыли. Поэтому, если происходит прямое снижение, система должна продавать по указанной цене.

  • В этом случае спотовый ордер OCO включает в себя стоп-лосс ордер на продажу и лимитный ордер на продажу.

3.3 Ограничение цены


  • Ордер на продажу: Цена (лимитный ордер) > текущая рыночная цена > цена срабатывания стоп-лосса (TP/SL-ордер)

  • Ордер на покупку: Цена (лимитный ордер) < текущая рыночная цена < цена срабатывания стоп-лосса (TP/SL-ордер)

4. Как разместить спотовый ордер OCO?


4.1 Веб-сайт MEXC


4.1.1 Вход в систему MEXC и посещение спотовой торговой платформы


После входа на официальный сайт MEXC нажмите на [Спотовая], чтобы открыть интерфейс спотовой торговли.


4.1.2 Подтверждение цен покупки/продажи


На основе анализа рынка и своего инвестиционного плана определите, по какой цене вы хотите купить/продать активы.

4.1.3 Настройка параметров


4.1.3.1 При выборе покупки активов

Необходимо установить как стоп-лосс, так и лимитную цену:

  • Ордер на покупку по стоп-лоссу – это цена, по которой будет автоматически куплен актив при повышении цены до определенного уровня.

  • Лимитный ордер на покупку – это цена, по которой будет автоматически куплен актив при снижении цены до определенного уровня.


4.1.3.2 При принятии решения о продаже активов

Аналогичным образом необходимо установить стоп-лосс и лимитную цену:

  • Лимитный ордер на продажу – это цена, по которой будет автоматически продан актив при повышении цены до определенного уровня.

  • Стоп-лосс ордер на продажу – это цена, по которой будет автоматически продан актив при падении цены до определенного уровня.


4.1.4 Размещение ордера


После подтверждения параметров разместите ордер.


4.1.5 Исполнение ордера


После размещения ордера необходимо внимательно следить за состоянием рынка. Когда цена достигнет любого из заданных вами условий, система автоматически выполнит соответствующую операцию покупки/продажи и отменит другой условный ордер.


Примечание

  • В стратегии спотовых OCO эти два условных ордера будут существовать как пара, и как только одно из условий сработает, второй будет отменен.

  • Руководства и гайды могут отличаться для различных операционных систем. Обратитесь к своей операционной системе.

4.2 Приложение MEXC


4.2.1 Вход в торговую спотовую платформу MEXC


После входа в приложение MEXC нажмите [Торговля], чтобы открыть интерфейс спотовой торговли.


4.2.2 Подтверждение цен покупки/продажи


На основе анализа рынка и своего инвестиционного плана определите, по какой цене вы хотите купить/продать активы.

4.2.3 Настройка параметров


4.2.3.1 При выборе покупки активов

Необходимо установить как стоп-лосс, так и лимитную цену:

  • Ордер на покупку по стоп-лоссу – это цена, по которой будет автоматически куплен актив при повышении цены до определенного уровня.

  • Лимитный ордер на покупку – это цена, по которой будет автоматически куплен актив при снижении цены до определенного уровня.


4.2.3.2 При принятии решения о продаже активов

Similarly, you need to set both stop-loss and limit prices:

  • Лимитный ордер на продажу – это цена, по которой будет автоматически продан актив при повышении цены до определенного уровня.

  • Стоп-лосс ордер на продажу – это цена, по которой будет автоматически продан актив при падении цены до определенного уровня.


4.2.4 Размещение ордера


После подтверждения параметров разместите ордер.


4.2.5 Исполнение ордера


После размещения ордера необходимо внимательно следить за состоянием рынка. Когда цена достигнет любого из заданных вами условий, система автоматически выполнит соответствующую операцию покупки и отменит другой условный ордер.


Примечание

  • В стратегии спотовых OCO эти два условных ордера будут существовать как пара, и как только одно из условий сработает, второй будет отменен.

  • Руководства и гайды могут отличаться для различных операционных систем. Обратитесь к своей операционной системе.


5. Резюме


Спотовые ордера OCO (One-Cancels-the-Other) – это инвестиционная торговая стратегия, предполагающая установку двух условных ордеров, один из которых автоматически отменяет другой при исполнении. Она используется для контроля риска и выбора точек входа.

Предупреждение о рисках: Преимущество стратегии спотовых ордеров OCO заключается в ее способности помочь инвесторам достичь контроля над рисками и автоматизировать торговлю. Однако недостатком является то, что стратегия может не оправдать ожиданий из-за сильных колебаний рынка. При использовании стратегии ордеров OCO для торговли на споте необходимо внимательно следить за волатильностью рынка и рисками, обеспечивая соответствие торговой стратегии инвестиционным целям и допустимому уровню риска.

Отказ от ответственности:  Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим услугам. Она не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы полностью понимаете риски, связанные с этим, и инвестируйте с осторожностью. Инвестиционная деятельность пользователей не зависит от данного сайта.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов