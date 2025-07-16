Что такое One-Cancels-the-Other (OCO) ордер?





В условиях постоянно меняющегося криптовалютного ландшафта инвесторы часто сталкиваются с проблемой точного прогнозирования будущих движений рынка. В таких ситуациях можно рассмотреть возможность использования ордера One-Cancels-the-Other (OCO) ("один отменяет другой" или "взаимозаменяемый" ордер): одновременное размещение двух ордеров в противоположных направлениях, что помогает использовать возможности на рынке или избежать экстремальных спадов.









Ордер OCO (One-Cancels-the-Other) объединяет стоп-лимитный ордер и лимитный ордер в один ордер OCO для размещения. Если срабатывает стоп-лимитный ордер или исполняется/частично исполняется лимитный ордер, другой ордер автоматически отменяется. Если любой из ордеров отменяется вручную, одновременно отменяется и соответствующий ордер.





Ордера OCO могут помочь обеспечить лучшие цены исполнения, когда покупка/продажа гарантирована. При спотовой торговле инвесторы, желающие одновременно разместить стоп-лимитный ордер и лимитный ордер, могут использовать эту торговую стратегию.













Спотовые OCO ордера позволяют инвесторам одновременно устанавливать TP/SL-ордера и лимитные ордера, тем самым помогая инвесторам лучше контролировать риск.









Спотовые ордера OCO автоматически исполняются торговой системой без необходимости ручного вмешательства инвестора. Такое механическое выполнение может помочь инвесторам избежать эмоционального принятия решений и ошибочных суждений, повышая торговую дисциплину.









Применяя стратегию ордеров OCO в спотовой торговле, инвесторы могут одновременно устанавливать цены срабатывания стоп-лосса и тейк-профита, а также лимитную цену, что избавляет их от необходимости устанавливать два отдельных ордера. Это позволяет сэкономить время и силы на мониторинг, что ведет к повышению эффективности торговли.









Отличительной особенностью спотовых OCO является то, что при исполнении одного ордера другой ордер автоматически отменяется. Это позволяет избежать наложения сделок, предотвращая ненужные риски.









Стратегия спотовых ордеров OCO подходит для торговых сценариев, требующих гибкого реагирования на колебания рынка, контроля рисков и снижения неопределенности.









Трейдеры надеются купить по более низкой цене во время пулбэка, но боятся упустить момент, если пулбэк не произойдет, а цена вырастет. Поэтому, если пулбэка не будет, а цена вырастет, система должна купить по указанной цене.





В данном случае спотовый ордер OCO включает в себя стоп-лосс ордер на покупку и лимитный ордер на покупку.









Трейдеры считают, что от промежуточного максимума еще есть некоторый потенциал роста, и хотят продать в самой высокой точке, но опасаются прямого снижения, что приведет к потере прибыли. Поэтому, если происходит прямое снижение, система должна продавать по указанной цене.





В этом случае спотовый ордер OCO включает в себя стоп-лосс ордер на продажу и лимитный ордер на продажу.









Ордер на продажу: Цена (лимитный ордер) > текущая рыночная цена > цена срабатывания стоп-лосса (TP/SL-ордер)





Ордер на покупку: Цена (лимитный ордер) < текущая рыночная цена < цена срабатывания стоп-лосса (TP/SL-ордер)

















После входа на официальный сайт MEXC нажмите на [Спотовая], чтобы открыть интерфейс спотовой торговли.













На основе анализа рынка и своего инвестиционного плана определите, по какой цене вы хотите купить/продать активы.













Необходимо установить как стоп-лосс, так и лимитную цену:





Ордер на покупку по стоп-лоссу – это цена, по которой будет автоматически куплен актив при повышении цены до определенного уровня.





Лимитный ордер на покупку – это цена, по которой будет автоматически куплен актив при снижении цены до определенного уровня.













Аналогичным образом необходимо установить стоп-лосс и лимитную цену:





Лимитный ордер на продажу – это цена, по которой будет автоматически продан актив при повышении цены до определенного уровня.





Стоп-лосс ордер на продажу – это цена, по которой будет автоматически продан актив при падении цены до определенного уровня.













После подтверждения параметров разместите ордер.













После размещения ордера необходимо внимательно следить за состоянием рынка. Когда цена достигнет любого из заданных вами условий, система автоматически выполнит соответствующую операцию покупки/продажи и отменит другой условный ордер.









Примечание





В стратегии спотовых OCO эти два условных ордера будут существовать как пара, и как только одно из условий сработает, второй будет отменен.





Руководства и гайды могут отличаться для различных операционных систем. Обратитесь к своей операционной системе.













Спотовые ордера OCO (One-Cancels-the-Other) – это инвестиционная торговая стратегия, предполагающая установку двух условных ордеров, один из которых автоматически отменяет другой при исполнении. Она используется для контроля риска и выбора точек входа.





Предупреждение о рисках: Преимущество стратегии спотовых ордеров OCO заключается в ее способности помочь инвесторам достичь контроля над рисками и автоматизировать торговлю. Однако недостатком является то, что стратегия может не оправдать ожиданий из-за сильных колебаний рынка. При использовании стратегии ордеров OCO для торговли на споте необходимо внимательно следить за волатильностью рынка и рисками, обеспечивая соответствие торговой стратегии инвестиционным целям и допустимому уровню риска.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим услугам. Она не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы полностью понимаете риски, связанные с этим, и инвестируйте с осторожностью. Инвестиционная деятельность пользователей не зависит от данного сайта.