Что такое обозреватель блокчейна?

Обозреватель блокчейна — это инструмент, который предоставляет пользователям возможность просматривать и запрашивать всю информацию о блокчейне. Это необходимая инфраструктура для всех блокчейн-проектов.
Для большинства пользователей обозреватель блокчейна позволяет запрашивать детали транзакций, адреса контрактов токенов и даже просматривать информацию, связанную с конкретными интересующими их адресами кошельков. Разработчики могут получить доступ к соответствующим данным от обозревателей блокчейнов для получения точной информации о своих продуктах.
Обозреватель блокчейна обычно включает базовую информацию об общедоступном блокчейне, сведения о транзакциях, информацию о смарт-контрактах, панели данных, интерфейсы разработчиков и многое другое. Давайте используем Etherscan в качестве примера для объяснения. Пользователи могут быстро получить основную информацию об общедоступном блокчейне на домашней странице обозревателя блокчейнов. На домашней странице Etherscan, помимо панели поиска, вы также можете найти основные данные о текущей сети Ethereum, такие как цена токена, рыночная капитализация, объем транзакций, плата за газ, последние блоки и последние транзакции.
Используя обозреватель блокчейна, вы можете просмотреть подробную информацию о каждом блоке, включая высоту блока, транзакции, включенные в блок, хэш, сложность, информацию о майнерах, газ и многое другое.
На главной странице мы видим хэши транзакций, перечисленные в хронологическом порядке, начиная с самой последней транзакции.
Нажав на любой хэш транзакции, вы можете получить доступ к подробной информации об этой конкретной транзакции. Это включает в себя статус транзакции, адреса отправителя и получателя, стоимость, переданную в транзакции, оплаченный газ и другие соответствующие детали.
Информация о транзакциях охватывает не только общую информацию о токенах, но также включает сведения о транзакциях NFT (Non-Fungible Token).
Информация о смарт-контрактах представляет собой различные сведения о смарт-контрактах. Например, глядя на BNB (Binance Coin), как показано на изображении, вы можете найти такие данные, как общее предложение токенов, количество держателей и их информацию, рыночную капитализацию, текущую цену токена, контракт токена, информацию о транзакции и многое другое.
Точно так же вы также можете искать информацию о конкретном адресе кошелька. Введя адрес кошелька в строку поиска на домашней странице обозревателя блокчейна, вы сможете увидеть токены, хранящиеся на этом адресе, их соответствующее количество и подробную информацию о хэшах транзакций, связанных с этим адресом кошелька.
Etherscan предоставляет визуализированные панели данных, которые помогают пользователям интуитивно просматривать ключевые данные. Хотя встроенные панели данных в проводнике информативны, существуют также более профессиональные сторонние веб-сайты данных, которые предлагают более полное отображение диаграмм с точки зрения цветов и детализации.
Большинство обозревателей блокчейна предлагают специальные интерфейсы API и документацию, чтобы помочь разработчикам получить доступ к своим данным. Разработчики могут использовать эти API для оптимизации процесса получения и использования данных блокчейна.
В дополнение к упомянутым структурам обозреватель блокчейна Etherscan также предоставляет такие функции, как преобразование единиц измерения, отслеживание узлов, запрос доменного имени и многое другое. Etherscan считается одним из обозревателей блокчейнов с наиболее полными функциями, доступными на текущем рынке.
Мы используем процесс вывода USDT из Ethereum на платформу MEXC, чтобы продемонстрировать, как использовать обозреватель блокчейна для проверки ваших записей о выводе средств.
1. Откройте приложение MEXC, выберите [Кошелек] в правом нижнем углу, нажмите [Спот] вверху, а затем щелкните значок блокнота справа, чтобы открыть страницу истории транзакций.
2. На странице «История транзакций» найдите запись о выводе USDT из Ethereum на платформу MEXC и нажмите [Завершено], чтобы просмотреть сведения о депозите.
3. На странице «Информация о депозите» вы можете найти TxID для этого депозита. Нажмите на кнопку копирования.
4. Откройте проводник блокчейна Ethereum, Etherscan, и вставьте скопированный TxID в строку поиска проводника. Обязательно удалите «:0» в конце TxID, а затем нажмите кнопку поиска..
Кроме того, вы можете щелкнуть гиперссылку [Обозреватель блокчейна] под TxID, чтобы напрямую перейти к этой транзакции в проводнике блокчейна.
5. Сравнив хэш, время, сумму, адрес и другую информацию, вы можете проверить, является ли эта транзакция той транзакцией вывода, которую вы ищете.
Обозреватель блокчейна - один из самых ценных инструментов для исследования транзакций в блокчейне. Он служит окном в сложный мир криптовалют, предоставляя трейдерам и инвесторам подробные данные о цепочке. С помощью обозревателя блокчейна вы сможете легко читать и понимать информацию, содержащуюся в блокчейне.