Что такое обозреватель блокчейна?









Обозреватель блокчейна — это инструмент, который предоставляет пользователям возможность просматривать и запрашивать всю информацию о блокчейне. Это необходимая инфраструктура для всех блокчейн-проектов.





Для большинства пользователей обозреватель блокчейна позволяет запрашивать детали транзакций, адреса контрактов токенов и даже просматривать информацию, связанную с конкретными интересующими их адресами кошельков. Разработчики могут получить доступ к соответствующим данным от обозревателей блокчейнов для получения точной информации о своих продуктах.









Обозреватель блокчейна обычно включает базовую информацию об общедоступном блокчейне, сведения о транзакциях, информацию о смарт-контрактах, панели данных, интерфейсы разработчиков и многое другое. Давайте используем Etherscan в качестве примера для объяснения.









Пользователи могут быстро получить основную информацию об общедоступном блокчейне на домашней странице обозревателя блокчейнов. На домашней странице Etherscan , помимо панели поиска, вы также можете найти основные данные о текущей сети Ethereum, такие как цена токена, рыночная капитализация, объем транзакций, плата за газ, последние блоки и последние транзакции.













Используя обозреватель блокчейна, вы можете просмотреть подробную информацию о каждом блоке, включая высоту блока, транзакции, включенные в блок, хэш, сложность, информацию о майнерах, газ и многое другое.













На главной странице мы видим хэши транзакций, перечисленные в хронологическом порядке, начиная с самой последней транзакции.





Нажав на любой хэш транзакции, вы можете получить доступ к подробной информации об этой конкретной транзакции. Это включает в себя статус транзакции, адреса отправителя и получателя, стоимость, переданную в транзакции, оплаченный газ и другие соответствующие детали.





Информация о транзакциях охватывает не только общую информацию о токенах, но также включает сведения о транзакциях NFT (Non-Fungible Token).













Информация о смарт-контрактах представляет собой различные сведения о смарт-контрактах. Например, глядя на BNB (Binance Coin), как показано на изображении, вы можете найти такие данные, как общее предложение токенов, количество держателей и их информацию, рыночную капитализацию, текущую цену токена, контракт токена, информацию о транзакции и многое другое.





Точно так же вы также можете искать информацию о конкретном адресе кошелька. Введя адрес кошелька в строку поиска на домашней странице обозревателя блокчейна, вы сможете увидеть токены, хранящиеся на этом адресе, их соответствующее количество и подробную информацию о хэшах транзакций, связанных с этим адресом кошелька.













Etherscan предоставляет визуализированные панели данных, которые помогают пользователям интуитивно просматривать ключевые данные. Хотя встроенные панели данных в проводнике информативны, существуют также более профессиональные сторонние веб-сайты данных, которые предлагают более полное отображение диаграмм с точки зрения цветов и детализации.













Большинство обозревателей блокчейна предлагают специальные интерфейсы API и документацию, чтобы помочь разработчикам получить доступ к своим данным. Разработчики могут использовать эти API для оптимизации процесса получения и использования данных блокчейна.





В дополнение к упомянутым структурам обозреватель блокчейна Etherscan также предоставляет такие функции, как преобразование единиц измерения, отслеживание узлов, запрос доменного имени и многое другое. Etherscan считается одним из обозревателей блокчейнов с наиболее полными функциями, доступными на текущем рынке.





Мы используем процесс вывода USDT из Ethereum на платформу MEXC, чтобы продемонстрировать, как использовать обозреватель блокчейна для проверки ваших записей о выводе средств.





1. Откройте приложение MEXC, выберите [Кошелек] в правом нижнем углу, нажмите [Спот] вверху, а затем щелкните значок блокнота справа, чтобы открыть страницу истории транзакций.









2. На странице «История транзакций» найдите запись о выводе USDT из Ethereum на платформу MEXC и нажмите [Завершено], чтобы просмотреть сведения о депозите.









3. На странице «Информация о депозите» вы можете найти TxID для этого депозита. Нажмите на кнопку копирования.









Обязательно удалите «:0» в конце TxID, а затем нажмите кнопку поиска.. 4. Откройте проводник блокчейна Ethereum, Etherscan , и вставьте скопированный TxID в строку поиска проводника., а затем нажмите кнопку поиска..





Кроме того, вы можете щелкнуть гиперссылку [Обозреватель блокчейна] под TxID, чтобы напрямую перейти к этой транзакции в проводнике блокчейна.









5. Сравнив хэш, время, сумму, адрес и другую информацию, вы можете проверить, является ли эта транзакция той транзакцией вывода, которую вы ищете.



