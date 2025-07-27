Понимание майнинга CELR и механизмов консенсуса

Майнинг CELR относится к процессу, с помощью которого участники вносят вклад в безопасность и работу Celer Network, платформы блокчейна второго уровня, предназначенной для повышения масштабируемости и взаимодействия между несколькими блокчейнами. В отличие от традиционного майнинга, который опирается на вычислительную мощность для решения математических головоломок, майнинг CELR основан на модели стейкинга. Участники, известные как валидаторы, ставят токены CELR (родную монету Celer Network) для поддержки консенсуса сети и получения вознаграждений.

Celer Network был запущен в 2018 году командой инженеров с докторскими степенями в области компьютерных наук, стремясь создать децентрализованную, масштабируемую и эффективную инфраструктуру для кросс-чейн децентрализованных приложений (dApps). Процесс майнинга в Celer Network фундаментально включает в себя стейкинг токенов CELR для проверки транзакций и защиты сети, а не майнинг с использованием энергоемких вычислений. Этот подход обеспечивает безопасность и децентрализацию без высоких энергозатрат, связанных с системами доказательства работы, делая экосистему криптовалют Celer Network более устойчивой.

Механизм консенсуса — это протокол, по которому сеть блокчейна соглашается о действительности транзакций и состоянии реестра. Celer Network использует механизм консенсуса Делегированное Доказательство Доли (DPoS), конкретно в рамках своей сети State Guardian Network (SGN). В этой системе валидаторы выбираются на основе количества монет CELR, которые они ставят, и эти валидаторы несут ответственность за подтверждение транзакций и поддержание целостности сети.

Механизм DPoS в Celer Network отличается своей энергоэффективностью и быстрым завершением транзакций. Валидаторы имеют стимул действовать честно, поскольку злонамеренное поведение может привести к потере стейкинга токенов CELR. Эта структура эффективно предотвращает такие атаки, как двойная трата и атаки Сибил, поскольку злоумышленнику потребуется контролировать запретительно большое количество стейкинга токенов CELR, чтобы скомпрометировать сеть.

В сравнении с системами доказательства работы, модель DPoS Celer предлагает меньшие комиссии, высокую пропускную способность и лучшую масштабируемость, что делает её хорошо подходящей для поддержки широкого спектра dApps и кросс-чейн операций, которые используют токен Celer Network.

Экономическая модель майнинга CELR построена вокруг вознаграждений за стейкинг и стимулов для участия в сети. Валидаторы, которые ставят токены CELR в SGN, получают вознаграждения в виде дополнительных токенов CELR и доли комиссий за транзакции, генерируемых сетевой активностью. Общее предложение CELR ограничено 10 миллиардами токенов, что обеспечивает дефицит и выступает в качестве механизма против инфляции для экосистемы криптовалют Celer Network.

Ключевые факторы, влияющие на рентабельность майнинга:

Количество стейкинга CELR : Большие ставки увеличивают вероятность быть выбранным валидатором и получать вознаграждения.

: Большие ставки увеличивают вероятность быть выбранным валидатором и получать вознаграждения. Активность сети : Больше транзакций генерируют более высокие комиссии за вознаграждения.

: Больше транзакций генерируют более высокие комиссии за вознаграждения. Рыночная цена токена : Значение вознаграждений зависит от текущей цены токена CELR.

: Значение вознаграждений зависит от текущей цены токена CELR. Операционная эффективность: Низкие затраты и эффективное участие улучшают чистую прибыль.

В отличие от традиционного майнинга, в модели стейкинга Celer нет различия между соло и пуловым майнингом. Все участники могут стейкать свои токены CELR индивидуально или делегировать свои токены валидаторам, разделяя вознаграждения пропорционально. ROI зависит от суммы стейкинга, участия в сети и рыночных условий, причем доходы корректируются динамически на основе использования сети и распределения вознаграждений.

Майнинг CELR не требует специализированного оборудования, такого как ASIC или высокопроизводительные GPU. Вместо этого участникам нужны:

Токены CELR : Для стейкинга и участия в процессе консенсуса Celer Network.

: Для стейкинга и участия в процессе консенсуса Celer Network. Совместимый кошелек : Для хранения и управления токенами криптовалюты CELR.

: Для хранения и управления токенами криптовалюты CELR. Доступ к сети State Guardian Network (SGN): Через официальный портал стейкинга Celer Network или поддерживаемые интерфейсы кошельков.

Процесс включает:

Приобретение монет CELR.

Настройка кошелька, поддерживающего токены CELR и стейкинг.

Делегирование или стейкинг токенов через интерфейс SGN.

Мониторинг вознаграждений и участия в сети.

Энергопотребление минимально по сравнению с майнингом доказательства работы, так как процесс основывается на стейкинге токенов и участии в сети, а не на интенсивных вычислениях. Это делает майнинг CELR доступным и экологически безопасным, без значительных затрат на оборудование или электроэнергию.

Майнинг CELR предоставляет уникальную возможность участвовать в инновационной и безопасной экосистеме второго уровня Celer Network через механизм Делегированного Доказательства Доли. Стейкинг токенов CELR пользователи помогают защитить сеть, получить вознаграждения и внести вклад в развитие кросс-чейн децентрализованных приложений.