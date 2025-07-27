Происхождение и эволюция IRISnet и токена IRIS

Токен IRIS является родным утилитарным токеном IRISnet, блокчейна первого уровня, запущенного в 2019 году, который питает экосистему IRISnet. В своей основе криптовалюта IRIS была разработана для решения проблемы интероперабельности и фрагментации информации в пространстве децентрализованных приложений (dApp) и корпоративных блокчейнов. В отличие от традиционных изолированных блокчейнов, монета IRISnet использует механизм консенсуса Bonded Proof-of-Stake (BPoS) и интегрирует улучшенный протокол межблочной коммуникации (IBC) в стек Cosmos. Это обеспечивает более эффективную, интероперабельную и масштабируемую систему для разработчиков и предприятий, стремящихся создавать приложения следующего поколения, которые могут взаимодействовать между гетерогенными блокчейнами, включая как публичные, так и консорциумные цепи.

Видение IRISnet было задумано в 2017 году командой ветеранов блокчейна и экспертов по корпоративным технологиям, которые осознали ограничения изолированных блокчейн-сетей, особенно отсутствие беспроблемной интеграции сервисов в разных цепях. Первоначальная концепция была формализована в Белой книге IRISnet, которая описала инфраструктуру сервисов для облегчения межцепочечной интероперабельности и интеграции бизнес-сервисов. Основательская команда включала ключевых участников с опытом в распределенных системах, криптографии и корпоративной IT, которые ранее внесли вклад в проект Cosmos и другие фундаментальные инициативы блокчейна. Преодолев ранние технические трудности — такие как проектирование надежной архитектуры, ориентированной на сервисы, и обеспечение безопасной межцепочечной коммуникации — команда представила решение, которое решает важнейшую проблему интероперабельности блокчейнов через инновационное проектирование протоколов и интеграцию с экосистемой Cosmos.

Фаза предварительной разработки: Путешествие IRISnet началось с его концептуализации и выпуском Белой книги в 2017 году, за которыми последовали интенсивная разработка протоколов и итерации тестовой сети.

Ключевые вехи и достижения: Главная сеть IRISnet официально запущена 8 апреля 2019 года, что стало значительной вехой как одна из первых блокчейн-сетей на базе Cosmos-SDK, вышедших в свет.

Раунды финансирования и заметные инвесторы: Проект получил раннее финансирование от известных инвесторов в сфере блокчейна и получил техническую поддержку от сообщества Cosmos.

Публичный запуск и первичная рыночная реакция: После своего публичного дебюта IRISnet сразу же привлек внимание разработчиков и предприятий, заинтересованных в межцепочечных решениях. Токен IRIS был выпущен по начальной цене 0,2575 USDT, с общим предложением в 2 120 566 816 монет IRIS. После листинга на MEXC криптовалюта IRIS привлекла растущую пользовательскую базу и продемонстрировала сильную поддержку сообщества.

Оригинальный дизайн протокола и архитектура: IRISnet был спроектирован как саморазвивающийся блокчейн BPoS, сосредоточенный на интероперабельности и интеграции сервисов. Его оригинальный дизайн включал комплексную инфраструктуру сервисов и улучшенный протокол IBC, что отличало криптовалюту IRISnet от других блокчейнов на базе Cosmos.

Технические обновления и улучшения протокола: Со временем IRISnet внедрил несколько обновлений протокола для улучшения масштабируемости, безопасности и межцепочечных возможностей. Заметные обновления включают улучшения протокола IBC и введение новых модулей для интеграции корпоративных сервисов.

Интеграция новых технологий: Команда стратегически интегрировала передовые криптографические методы и ориентированное на сервисы промежуточное программное обеспечение, обеспечивая безопасный и эффективный межцепочечный обмен данными для держателей токенов IRIS.

Заметные технические партнерства и сотрудничество: IRISnet сотрудничал с ведущими проектами экосистемы Cosmos и сектора корпоративных блокчейнов, ускоряя развитие интероперабельных бизнес-сервисов и укрепляя позицию монеты IRISnet как технического новатора в области межцепочечной инфраструктуры.

В перспективе IRISnet сосредоточен на расширении экосистемы и техническом лидерстве в развивающемся ландшафте интероперабельности блокчейнов. В ближайших разработках значатся дальнейшие улучшения протокола IBC, новые модули сервисов для внедрения в предприятиях и интеграция с дополнительными технологиями, такими как децентрализованная идентификация и решения для защиты данных. Команда видит расширение в новые рыночные сегменты, включая цепочки поставок, финансы и IoT, представляющие значительные возможности роста для токена IRIS. В долгосрочной перспективе IRISnet стремится стать стандартом для межцепочечных бизнес-сервисов и интеграции децентрализованных приложений, руководствуясь принципами децентрализации, безопасности и инноваций.

От своих истоков, направленных на решение проблемы интероперабельности блокчейнов, до становления пионерской инфраструктурой для межцепочечных бизнес-сервисов, эволюция IRISnet демонстрирует инновационное видение его создателей.