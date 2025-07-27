Происхождение и эволюция CELR

CELR — это токен управления и утилит, запущенный в 2019 году, который питает экосистему Celer Network. В своей основе токен CELR был разработан для решения проблемы масштабируемости и взаимодействия в пространстве DeFi и инфраструктуры блокчейна. В отличие от традиционных решений на базе одной цепочки, криптовалютный токен Celer Network использует технологии масштабирования второго уровня — включая каналы состояний, вычисления вне сети и межцепочечные сообщения — чтобы создать более эффективную, недорогую и бесшовную систему для разработчиков, поставщиков ликвидности и пользователей, стремящихся взаимодействовать через несколько блокчейнов.

Celer Network был задуман в 2018 году командой докторов наук из Массачусетского технологического института, Принстона, Калифорнийского университета в Беркли и Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, включая соучредителей доктора Мо Донга, доктора Жунды Лю, доктора Сяо Чжоу Ли и доктора Цинкай Лян. Основатели, обладающие опытом в распределенных системах, сетях и криптографии, определили узкое место масштабируемости и фрагментированный пользовательский опыт в приложениях блокчейна как критические барьеры для массового внедрения. После публикации белой книги Celer Network команда собрала экспертов из ведущих технологических компаний и академических учреждений. Ранние вызовы включали проектирование протокола, который мог бы обеспечить масштабируемость вне сети без ущерба для безопасности или децентрализации. Через разработку архитектуры cStack и инновационных экономических моделей команда преодолела эти препятствия, в конечном итоге создав решение, которое позволяет проводить быстрые, безопасные и недорогие межцепочечные транзакции через криптовалютный токен CELR.

Фаза предварительной разработки: Celer Network начался с проектирования и реализации своей архитектуры cStack и технологии каналов состояний в 2018 году.

Основные вехи и достижения: Проект достиг снижения задержек транзакций в 10 000 раз и снижения комиссий за микроплатежи в 100 раз, демонстрируя эффективность своего подхода к масштабированию вне сети с использованием монеты Celer Network.

Раунды финансирования и известные инвесторы: CELR завершил публичную продажу токенов 24 марта 2019 года с общим предложением в 10 миллиардов токенов CELR, выпущенных в виде активов ERC-20.

Публичный запуск и первоначальная реакция рынка: После запуска токен Celer Network быстро набрал популярность благодаря своим техническим инновациям и возможностям взаимодействия между цепями, с сильной поддержкой сообщества и принятием разработчиками dApp.

Технология Celer Network эволюционировала от первоначального решения для масштабирования вне сети второго уровня до комплексного протокола взаимодействия, поддерживающего широкий спектр блокчейнов. Первоначальный протокол фокусировался на каналах состояний (cChannel), распределенной маршрутизации платежей (cRoute) и фреймворке для разработчиков (cOS). Ключевые обновления включают:

Запуск cBridge , высокопроизводительного межцепочечного моста, обеспечивающего бесшовные переводы активов и взаимодействие между Ethereum, Polkadot, NEO и другими цепями, совместимыми с EVM, работающими на монете CELR.

, высокопроизводительного межцепочечного моста, обеспечивающего бесшовные переводы активов и взаимодействие между Ethereum, Polkadot, NEO и другими цепями, совместимыми с EVM, работающими на монете CELR. Внедрение Layer2.finance , который объединяет протоколы DeFi для минимизации затрат и максимизации доходов для пользователей криптовалюты Celer Network.

, который объединяет протоколы DeFi для минимизации затрат и максимизации доходов для пользователей криптовалюты Celer Network. Интеграция State Guardian Network (SGN) , блокчейна на базе Tendermint, который обеспечивает децентрализованную безопасность и консенсус для межцепочечных сообщений и переводов активов с использованием токена CELR.

, блокчейна на базе Tendermint, который обеспечивает децентрализованную безопасность и консенсус для межцепочечных сообщений и переводов активов с использованием токена CELR. Стратегические партнерства с ведущими проектами блокчейна и протоколами DeFi ускорили внедрение рамочной модели взаимодействия Celer, закрепив ее позицию как технического новатора в области межцепочечной инфраструктуры.

Впереди Celer Network сосредоточен на массовом внедрении и расширении экосистемы в быстро развивающемся ландшафте блокчейна. Предстоящие разработки включают:

Дальнейшие улучшения платформ cBridge и Layer2.finance , введение новых функций для поставщиков ликвидности и разработчиков dApp, использующих токены CELR.

и , введение новых функций для поставщиков ликвидности и разработчиков dApp, использующих токены CELR. Интеграция с дополнительными сетями блокчейна и дополнительными технологиями для обеспечения универсальной межцепочечной совместимости через экосистему Celer Network.

через экосистему Celer Network. Расширение в новые рыночные сегменты, такие как GameFi, NFT и корпоративные решения блокчейна , представляющие значительные возможности роста для токена CELR.

, представляющие значительные возможности роста для токена CELR. В долгосрочной перспективе Celer Network стремится стать стандартом для межцепочечных децентрализованных приложений, руководствуясь принципами децентрализации, безопасности и расширения прав и возможностей пользователей.

От своих истоков, направленных на решение проблем масштабируемости и взаимодействия сетей блокчейна, до становления ведущим поставщиком межцепочечной инфраструктуры, эволюция CELR демонстрирует инновационное видение его основателей и технической команды.