Происхождение и эволюция CELR

CELR — это токен управления и утилит, запущенный в 2019 году, который питает экосистему Celer Network. В своей основе токен CELR был разработан для решения проблемы масштабируемости и взаимодействия в пространстве DeFi и инфраструктуры блокчейна. В отличие от традиционных решений на базе одной цепочки, криптовалютный токен Celer Network использует технологии масштабирования второго уровня — включая каналы состояний, вычисления вне сети и межцепочечные сообщения — чтобы создать более эффективную, недорогую и бесшовную систему для разработчиков, поставщиков ликвидности и пользователей, стремящихся взаимодействовать через несколько блокчейнов.
Celer Network был задуман в 2018 году командой докторов наук из Массачусетского технологического института, Принстона, Калифорнийского университета в Беркли и Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, включая соучредителей доктора Мо Донга, доктора Жунды Лю, доктора Сяо Чжоу Ли и доктора Цинкай Лян. Основатели, обладающие опытом в распределенных системах, сетях и криптографии, определили узкое место масштабируемости и фрагментированный пользовательский опыт в приложениях блокчейна как критические барьеры для массового внедрения. После публикации белой книги Celer Network команда собрала экспертов из ведущих технологических компаний и академических учреждений. Ранние вызовы включали проектирование протокола, который мог бы обеспечить масштабируемость вне сети без ущерба для безопасности или децентрализации. Через разработку архитектуры cStack и инновационных экономических моделей команда преодолела эти препятствия, в конечном итоге создав решение, которое позволяет проводить быстрые, безопасные и недорогие межцепочечные транзакции через криптовалютный токен CELR.
Технология Celer Network эволюционировала от первоначального решения для масштабирования вне сети второго уровня до комплексного протокола взаимодействия, поддерживающего широкий спектр блокчейнов. Первоначальный протокол фокусировался на каналах состояний (cChannel), распределенной маршрутизации платежей (cRoute) и фреймворке для разработчиков (cOS). Ключевые обновления включают:
Впереди Celer Network сосредоточен на массовом внедрении и расширении экосистемы в быстро развивающемся ландшафте блокчейна. Предстоящие разработки включают:
От своих истоков, направленных на решение проблем масштабируемости и взаимодействия сетей блокчейна, до становления ведущим поставщиком межцепочечной инфраструктуры, эволюция CELR демонстрирует инновационное видение его основателей и технической команды.
