Структура сети и преимущества децентрализации ANKR

AnkrNetwork (ANKR) разработан как распределенная блокчейн-сеть, предназначенная для предоставления децентрализованной инфраструктуры Web3 и облегчения доступа к экономике DeFi. Основные компоненты экосистемы AnkrNetwork включают:

Слой консенсуса : Отвечает за проверку транзакций и безопасность сети.

: Отвечает за проверку транзакций и безопасность сети. Слой данных : Управляет состоянием блокчейна и хранит важные данные.

: Управляет состоянием блокчейна и хранит важные данные. Сетевой слой : Обеспечивает связь между узлами по всему миру.

: Обеспечивает связь между узлами по всему миру. Прикладной слой: Позволяет разрабатывать и разворачивать децентрализованные приложения (dApps) в таких секторах, как DeFi, игры, NFT и социальные платформы.

Сеть работает на основе полностью распределенного реестра, поддерживаемого тысячами независимых узлов по всему миру. Типы узлов в экосистеме токена ANKR включают:

Полные узлы : Хранят полные копии блокчейна и участвуют в проверке транзакций.

: Хранят полные копии блокчейна и участвуют в проверке транзакций. Легковесные узлы : Хранят только релевантную информацию для эффективного участия.

: Хранят только релевантную информацию для эффективного участия. Валидаторы: Подтверждают транзакции и обеспечивают безопасность сети через механизм консенсуса Proof of Stake (PoS), что значительно снижает энергопотребление, сохраняя при этом надежную безопасность.

В контексте криптовалюты AnkrNetwork децентрализация означает распределение контроля и принятия решений по глобальной сети, исключая зависимость от какого-либо центрального органа. Это достигается через:

Криптографическую верификацию : Гарантирует, что все транзакции и изменения проверяются сетью.

: Гарантирует, что все транзакции и изменения проверяются сетью. Демократическое управление: Изменения протоколов и обновления определяются консенсусом сообщества, а не одной организацией.

Власть распределяется через систему управления на основе токенов, где владельцы токенов ANKR получают права голоса пропорционально своей доле. Это создает саморегулирующуюся экосистему, в которой изменения протокола требуют одобрения большинства. Валидаторы играют ключевую роль, выполняя следующие функции:

Проверка транзакций

Предложение новых блоков

Участие в решениях по управлению

Валидаторы стимулируются действовать честно, так как их заложенные токены ANKR могут быть конфискованы (изъяты), если они будут действовать злонамеренно, обеспечивая целостность сети.

Децентрализованная архитектура AnkrNetwork предоставляет несколько ключевых преимуществ:

Улучшенная безопасность : Распределенный консенсус требует, чтобы злоумышленник контролировал как минимум 51% мощности валидации сети, что становится все труднее по мере роста сети криптовалюты ANKR.

: Распределенный консенсус требует, чтобы злоумышленник контролировал как минимум 51% мощности валидации сети, что становится все труднее по мере роста сети криптовалюты ANKR. Устойчивость к цензуре и неизменность : После подтверждения транзакций их нельзя заблокировать или изменить, предоставляя пользователям финансовую автономию и защиту от вмешательства третьих сторон.

: После подтверждения транзакций их нельзя заблокировать или изменить, предоставляя пользователям финансовую автономию и защиту от вмешательства третьих сторон. Уменьшение единичных точек отказа : Сеть AnkrNetwork работает на тысячах независимых узлов, обеспечивая непрерывность работы даже если некоторые узлы отключатся.

: Сеть AnkrNetwork работает на тысячах независимых узлов, обеспечивая непрерывность работы даже если некоторые узлы отключатся. Прозрачность: Все транзакции записываются в неизменяемый публичный реестр, позволяя проводить независимую проверку и аудит в реальном времени, что превосходит традиционные финансовые системы.

Токен ANKR использует несколько технических особенностей для обеспечения надежной децентрализации:

Византийская отказоустойчивость : Поддерживает консенсус даже при наличии злонамеренных узлов.

: Поддерживает консенсус даже при наличии злонамеренных узлов. Доказательства с нулевым разглашением : Позволяют проводить частные, но проверяемые транзакции.

: Позволяют проводить частные, но проверяемые транзакции. Пороговые подписи : Распределяют полномочия подписи для повышения безопасности.

: Распределяют полномочия подписи для повышения безопасности. Эллиптическая криптография : Обеспечивает военную степень безопасности с эффективными размерами ключей.

: Обеспечивает военную степень безопасности с эффективными размерами ключей. Шардинг : Данные распределены по нескольким узлам, усиливая безопасность и эффективность извлечения данных.

: Данные распределены по нескольким узлам, усиливая безопасность и эффективность извлечения данных. Решения второго уровня: Улучшают масштабируемость, позволяя системе токенов AnkrNetwork обрабатывать высокий объем транзакций в секунду без ущерба для децентрализации.

Есть несколько способов присоединиться и внести свой вклад в сеть ANKR:

Стать валидатором или оператором узла : Требуется оборудование, соответствующее минимальным спецификациям, и стекинг установленного количества токенов криптовалюты ANKR в качестве залога.

: Требуется оборудование, соответствующее минимальным спецификациям, и стекинг установленного количества токенов криптовалюты ANKR в качестве залога. Стекинг : Участники могут стекать токены ANKR для получения годовых доходов и получения пропорциональных прав голоса в управлении сетью.

: Участники могут стекать токены ANKR для получения годовых доходов и получения пропорциональных прав голоса в управлении сетью. Государственное управление сообществом : Заинтересованные стороны могут предлагать улучшения и голосовать за изменения протокола через специализированные форумы и платформы голосования, обеспечивая развитие AnkrNetwork в соответствии с коллективной волей.

: Заинтересованные стороны могут предлагать улучшения и голосовать за изменения протокола через специализированные форумы и платформы голосования, обеспечивая развитие AnkrNetwork в соответствии с коллективной волей. Образовательные ресурсы: AnkrNetwork предоставляет подробную документацию и ресурсы сообщества, делая сеть доступной как для технических, так и для нетехнических пользователей.

Децентрализованная архитектура AnkrNetwork предлагает непревзойденную безопасность, устойчивость к цензуре и прозрачность, распределяя власть по тысячам узлов по всему миру.