1. Часто задаваемые вопросы по переводам (Депозиты и вывод средств) 1.1 Взимается ли комиссия за переводы между CEX и DEX+? Да. Перевод активов между биржей MEXC (CEX) и DEX+ требует подтверждения, за1. Часто задаваемые вопросы по переводам (Депозиты и вывод средств) 1.1 Взимается ли комиссия за переводы между CEX и DEX+? Да. Перевод активов между биржей MEXC (CEX) и DEX+ требует подтверждения, за
Обучение/Learn/DEX+/Часто задав...ы MEXC DEX+

Часто задаваемые вопросы MEXC DEX+

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новички
Binance Coin
BNB$1,132.13-9.52%

1. Часто задаваемые вопросы по переводам (Депозиты и вывод средств)


1.1 Взимается ли комиссия за переводы между CEX и DEX+?

Да. Перевод активов между биржей MEXC (CEX) и DEX+ требует подтверждения, записи и упаковки транзакции ончейн. Пользователи должны оплачивать соответствующие сетевые комиссии, которые варьируются в зависимости от загруженности сети, состояния рынка и других факторов.

1.2 Существуют ли лимиты на переводы между CEX и DEX+?

Лимиты на перевод отсутствуют. Однако при переводе с CEX на DEX+ вы должны достичь минимальной суммы вывода средств с CEX.

1.3 Почему активы ончейн и активы на аккаунте DEX+ не совпадают?

На странице активов отфильтрованы активы стоимостью менее 0,1 USDT.
Из-за проблем с парсингом ончейн для некоторых токенов могут отсутствовать записи о переводах или подробная информация о средствах, но это не влияет на ваш фактический баланс на адресе. Ни та, ни другая ситуация не влияет на ваш фактический баланс, и вы по-прежнему можете просматривать доступное количество и торговать токенами в интерфейсе продажи ордеров.

1.4 Что делать, если я внес депозит неподдерживаемыми токенами из внешнего источника?

В настоящее время мы не поддерживаем возврат или зачисление неподдерживаемых токенов. Чтобы избежать потери активов, мы рекомендуем вносить только те токены, которые поддерживаются DEX+.

2. Часто задаваемые вопросы по торговле


2.1 Почему цены на один и тот же токен различаются между спотом и DEX+?

Спот и DEX+ используют разные рыночные данные. Цены спот формируются из ордеров пользователей на бирже, что отражает глубину рынка, в то время как цены DEX+ основаны на пулах ликвидности ончейн. Поэтому цены могут отличаться.

2.2 Почему мой ордер не был выполнен? Причин невыполнения ордера может быть несколько. К числу распространенных причин относятся:

Токены-ловушки (Honeypot) не могут быть проданы: Мы добавили на страницу предупреждение о токенах-ловушках. Пожалуйста, будьте осторожны при торговле.
Нулевая ликвидность: Вывод средств из пула или другие подобные действия могут привести к отсутствию ликвидности, что сделает торговлю невозможной. В настоящее время MEXC работает над интеграцией большего количества пулов ликвидности.
Недостаточная плата за газ: Мы рекомендуем держать на своем аккаунте достаточно токенов основной сети, чтобы покрыть комиссию за транзакции.

2.3 Почему мой ордер так и не был выполнен, когда баланс токена основной сети был близок к предполагаемой сумме комиссии, указанной на странице?

Мы рекомендуем перевести дополнительные токены основной сети на ваш адрес DEX+ для оплаты газа. Возможные причины недостаточного баланса газа включают:
  • Перегруженность блокчейна: Во время пиковых нагрузок в сети повышаются комиссии из-за конкуренции за скорость обработки данных.
  • Волатильность цен на газ: Плата за газ на таких блокчейнах, как Ethereum и BNB Chain, быстро колеблется.
  • Сложные транзакции: Сделки с низколиквидными токенами или несколькими смарт-контрактами требуют больше вычислений и более высоких комиссий.
  • Механизм защиты от проскальзывания: Некоторые сделки могут потреблять дополнительный газ для обеспечения исполнения в условиях нестабильности.
  • Многочисленные взаимодействия: Сделки, требующие нескольких шагов (например, одобрение токена, взаимодействие с пулом ликвидности), влекут за собой дополнительные комиссии за каждый шаг.

2.4 Почему существует большая разница между ценой исполнения и ценой ордера для TP/SL или лимитных ордеров?

Для ордеров TP/SL при достижении триггерной цены система сопоставляет сделки по текущей рыночной цене. На волатильных рынках это может привести к значительным расхождениям между ценой ордера и ценой исполнения. Пожалуйста, проявляйте осторожность перед торговлей.

2.5 Какова ставка комиссии DEX+?

В настоящее время DEX+ взимает комиссию в размере 1% с каждой сделки. Комиссия выплачивается в токенах основной сети. Комиссия рассчитывается следующим образом: сумма сделки × ставка комиссии.

2.6 Какие комиссии взимаются при торговле на DEX+?

Плата за газ: Выплачивается майнерам/валидаторам на блокчейнах (например, Ethereum, BNB Chain) за вычисление транзакций и упаковку блоков.
Торговые комиссии: В настоящее время 1% за сделку на DEX+.
Комиссия за борьбу с фронтраннингом: Взимается с частных пулов для предотвращения многослойных атак ботов, которые могут повлиять на скорость некоторых сделок.
Налог на покупку/продажу: Взимается проектами для поддержания ликвидности (например, стейкинг в пулах) или антидемпинговых механизмов.
Другие комиссии ончейн: Такие как комиссия за открытие аккаунта, комиссия за одобрение и т. д.

2.7 Почему я не могу использовать все свои активы для размещения ордера?

В соответствии с вашими настройками газа часть токенов основной сети будет зарезервирована для обеспечения успеха транзакции. Вы по-прежнему можете вывести все активы, кроме зарезервированных платежей, оставшихся на вашем адресе.

3. Часто задаваемые вопросы по информации о токене


3.1 Как проверить безопасность токена?

MEXC DEX+ предоставляет информацию о токенах, включая предупреждения о безопасности. На странице торговли токенами нажмите на значок свечи. Под разделом «Рынки» на странице свечного графика вы можете увидеть рейтинг безопасности токена. Вы также можете просмотреть более полную информацию на странице «Проверка безопасности», которая поможет вам принимать торговые решения.


3.2 Как просмотреть подробную информацию о токене?

На торговой странице DEX+ нажмите на значок свечи и выберите «Информация», чтобы просмотреть подробную информацию о текущем торговом токене.


3.3 Как оценить потенциал и риск токена с помощью информации о нем?

Прежде чем оценивать токен, пользователи должны задать несколько основных вопросов:
  • Обладает ли токен достаточной ликвидностью?
  • Широко ли известен токен и упоминается ли он в обществе?
  • Есть ли у токена трафик, например, о нем рассказывают публичные личности или многие пользователи?

4. Другие часто задаваемые вопросы


4.1 Можно ли экспортировать приватные ключи аккаунта DEX+?

В настоящее время экспорт приватных ключей аккаунтов DEX+ не поддерживается. Платформа использует модель хранения приватных ключей для предотвращения потери активов в результате утраты ключей.

4.2 Какие типы ордеров поддерживает DEX+?

DEX+ наразі підтримує такі типи ордерів: маркет ордер, лімітний ордер, швидка купівля/продаж, розширений лімітний ордер та автопродаж (TP/SL). Користувачі можуть вибрати тип ордера, який найкраще відповідає їхнім потребам.

4.3 Поддерживает ли DEX+ приложения для листинга токенов?

К сожалению, ручной листинг токенов в настоящее время не поддерживается. Если сеть вашего токена поддерживается DEX+, и DEX+ интегрировал пул ликвидности для этого токена, то токен будет поддерживаться для торговли на DEX+.

4.4 Уведомление о торговых рисках DEX+

DEX+ предоставляет только услуги децентрализованной торговли. Он не гарантирует получение прибыли или сохранение капитала в любой форме. Все решения принимаются пользователем на свой страх и риск. Пожалуйста, тщательно оцените свою устойчивость к риску и убедитесь, что вы понимаете механизм продукта и связанные с ним риски перед началом торговли.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. ME

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов