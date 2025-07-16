Часто задаваемые вопросы MEXC DEX+









Да. Перевод активов между биржей MEXC (CEX) и DEX+ требует подтверждения, записи и упаковки транзакции ончейн. Пользователи должны оплачивать соответствующие сетевые комиссии, которые варьируются в зависимости от загруженности сети, состояния рынка и других факторов.





Лимиты на перевод отсутствуют. Однако при переводе с CEX на DEX+ вы должны достичь минимальной суммы вывода средств с CEX.





На странице активов отфильтрованы активы стоимостью менее 0,1 USDT.

Из-за проблем с парсингом ончейн для некоторых токенов могут отсутствовать записи о переводах или подробная информация о средствах, но это не влияет на ваш фактический баланс на адресе. Ни та, ни другая ситуация не влияет на ваш фактический баланс, и вы по-прежнему можете просматривать доступное количество и торговать токенами в интерфейсе продажи ордеров.





В настоящее время мы не поддерживаем возврат или зачисление неподдерживаемых токенов. Чтобы избежать потери активов, мы рекомендуем вносить только те токены, которые поддерживаются DEX+.









Спот и DEX+ используют разные рыночные данные. Цены спот формируются из ордеров пользователей на бирже, что отражает глубину рынка, в то время как цены DEX+ основаны на пулах ликвидности ончейн. Поэтому цены могут отличаться.





Токены-ловушки (Honeypot) не могут быть проданы: Мы добавили на страницу предупреждение о токенах-ловушках. Пожалуйста, будьте осторожны при торговле.

Нулевая ликвидность: Вывод средств из пула или другие подобные действия могут привести к отсутствию ликвидности, что сделает торговлю невозможной. В настоящее время MEXC работает над интеграцией большего количества пулов ликвидности.

Недостаточная плата за газ: Мы рекомендуем держать на своем аккаунте достаточно токенов основной сети, чтобы покрыть комиссию за транзакции.





Мы рекомендуем перевести дополнительные токены основной сети на ваш адрес DEX+ для оплаты газа. Возможные причины недостаточного баланса газа включают:

Перегруженность блокчейна: Во время пиковых нагрузок в сети повышаются комиссии из-за конкуренции за скорость обработки данных.

Волатильность цен на газ: Плата за газ на таких блокчейнах, как Ethereum и BNB Chain, быстро колеблется.

Сложные транзакции: Сделки с низколиквидными токенами или несколькими смарт-контрактами требуют больше вычислений и более высоких комиссий.

Механизм защиты от проскальзывания: Некоторые сделки могут потреблять дополнительный газ для обеспечения исполнения в условиях нестабильности.

Многочисленные взаимодействия: Сделки, требующие нескольких шагов (например, одобрение токена, взаимодействие с пулом ликвидности), влекут за собой дополнительные комиссии за каждый шаг.





Для ордеров TP/SL при достижении триггерной цены система сопоставляет сделки по текущей рыночной цене. На волатильных рынках это может привести к значительным расхождениям между ценой ордера и ценой исполнения. Пожалуйста, проявляйте осторожность перед торговлей.





В настоящее время DEX+ взимает комиссию в размере 1% с каждой сделки. Комиссия выплачивается в токенах основной сети. Комиссия рассчитывается следующим образом: сумма сделки × ставка комиссии.





Плата за газ: Выплачивается майнерам/валидаторам на блокчейнах (например, Ethereum, BNB Chain) за вычисление транзакций и упаковку блоков.

Торговые комиссии: В настоящее время 1% за сделку на DEX+.

Комиссия за борьбу с фронтраннингом: Взимается с частных пулов для предотвращения многослойных атак ботов, которые могут повлиять на скорость некоторых сделок.

Налог на покупку/продажу: Взимается проектами для поддержания ликвидности (например, стейкинг в пулах) или антидемпинговых механизмов.

Другие комиссии ончейн: Такие как комиссия за открытие аккаунта, комиссия за одобрение и т. д.





В соответствии с вашими настройками газа часть токенов основной сети будет зарезервирована для обеспечения успеха транзакции. Вы по-прежнему можете вывести все активы, кроме зарезервированных платежей, оставшихся на вашем адресе.









MEXC DEX+ предоставляет информацию о токенах, включая предупреждения о безопасности. На странице торговли токенами нажмите на значок свечи. Под разделом «Рынки» на странице свечного графика вы можете увидеть рейтинг безопасности токена. Вы также можете просмотреть более полную информацию на странице «Проверка безопасности», которая поможет вам принимать торговые решения.









На торговой странице DEX+ нажмите на значок свечи и выберите «Информация», чтобы просмотреть подробную информацию о текущем торговом токене.









Прежде чем оценивать токен, пользователи должны задать несколько основных вопросов:

Обладает ли токен достаточной ликвидностью?

Широко ли известен токен и упоминается ли он в обществе?

Есть ли у токена трафик, например, о нем рассказывают публичные личности или многие пользователи?









В настоящее время экспорт приватных ключей аккаунтов DEX+ не поддерживается. Платформа использует модель хранения приватных ключей для предотвращения потери активов в результате утраты ключей.





DEX+ наразі підтримує такі типи ордерів: маркет ордер, лімітний ордер, швидка купівля/продаж, розширений лімітний ордер та автопродаж (TP/SL). Користувачі можуть вибрати тип ордера, який найкраще відповідає їхнім потребам.





К сожалению, ручной листинг токенов в настоящее время не поддерживается. Если сеть вашего токена поддерживается DEX+, и DEX+ интегрировал пул ликвидности для этого токена, то токен будет поддерживаться для торговли на DEX+.





DEX+ предоставляет только услуги децентрализованной торговли. Он не гарантирует получение прибыли или сохранение капитала в любой форме. Все решения принимаются пользователем на свой страх и риск. Пожалуйста, тщательно оцените свою устойчивость к риску и убедитесь, что вы понимаете механизм продукта и связанные с ним риски перед началом торговли.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.