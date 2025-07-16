Mantle Network (далее Mantle) - это модульное ролл-ап решение 2 уровня, разработанное на базе Ethereum. Оно сочетает в себе совместимость с EVM, высокую масштабируемость и низкие транзакционные издержMantle Network (далее Mantle) - это модульное ролл-ап решение 2 уровня, разработанное на базе Ethereum. Оно сочетает в себе совместимость с EVM, высокую масштабируемость и низкие транзакционные издерж
Mantle Network: Создание экосистемы 2 уровня Ethereum для ончейн финансов

16 июля 2025 г.MEXC
#Layer2#Новости отрасли
Mantle
Mantle Network (далее Mantle) - это модульное ролл-ап решение 2 уровня, разработанное на базе Ethereum. Оно сочетает в себе совместимость с EVM, высокую масштабируемость и низкие транзакционные издержки, наследуя при этом безопасность сети Ethereum.

В Mantle используется передовая многоуровневая архитектура, которая распределяет сложные задачи по вычислению и хранению данных между несколькими нодами, обеспечивая эффективную обработку данных и проверку транзакций. В то же время Mantle уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности данных пользователей, применяя ряд технологий шифрования и мер по управлению рисками для обеспечения безопасной и надежной работы сети.

1. Ключевые особенности Mantle


Ролл-ап архитектура: Mantle использует валидаторы Ethereum и протоколы консенсуса для значительного снижения платы за газ, уменьшения задержек и увеличения пропускной способности. Пользователи могут настраивать требования к подтверждению транзакций в зависимости от своих потребностей, обеспечивая практически мгновенное подтверждение задержек при минимальных потерях в безопасности.

Модульная архитектура: Она разделяет исполнение транзакций, консенсус, расчеты и хранение на независимые модули, формируя модульный блокчейн. Сюда входит разработанный компанией Mantle слой исполнения, совместимый с EVM, слой консенсуса и расчетов, привязанный к Ethereum, и внешний компонент доступности данных (DA) на базе EigenDA.

Безопасность Ethereum: Переходы состояния L2 проверяются валидаторами Ethereum и проходят через те же процессы консенсуса и расчетов, что и транзакции L1.

Модульная доступность данных: Используя автономные модули DA, такие как EigenDA, Mantle достигает более 90% потенциальной экономии затрат по сравнению с доступностью данных L1 ончейн.

2. Новые возможности в Mantle v2 Everest


После более чем года стабильной работы под управлением Mantle Tectonic сеть запустила обновление Everest, ознаменовавшее собой значительный скачок вперед для Mantle. Это обновление не только укрепляет существующую инфраструктуру, но и полностью готовит сеть к бесшовной совместимости с грядущим обновлением Pectra от Ethereum. Одним из ключевых моментов обновления Everest является официальный запуск EigenDA – революционного решения для обеспечения доступности данных, которое значительно повышает эффективность и безопасность управления данными.

Mantle поддерживает тесное сотрудничество с EigenDA. До запуска основной сети EigenDA Mantle использовала Mantle DA – сторонний уровень доступности данных, поддерживаемый технологией EigenDA – в качестве решения для обеспечения доступности данных.

Будучи решением Ethereum уровня 2, Mantle также начала адаптироваться к изменениям, внесенным обновлением Pectra. Это включает в себя интеграцию нового поля (RequestsHash), представленного в EIP-7685 (расположенного в заголовке блока), а также поддержку нового типа транзакций (SetCodeTx), представленного в EIP-7702. Эти усилия обеспечивают полную совместимость сети Mantle с эволюцией Ethereum, продолжая предоставлять пользователям стабильные и бесперебойные услуги.

3. Токеномика


3.1 О MNT


В Mantle принята устойчивая модель экономики токенов, а MNT выступает в качестве нативной валюты экосистемы Mantle. Общее количество MNT составляет 6,219,316,768. График выпуска токенов разработан таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость, с поэтапным разблокированием в течение нескольких лет.


3.2 Примеры применения MNT


Оплата комиссии за газ: Как нативный токен экосистемы Mantle, MNT призван оплачивать комиссии за транзакции 2 уровня.


Голосование по вопросам управления: Держатели MNT могут участвовать в управлении сообществом, голосуя по таким предложениям, как обновление протокола и распределение средств.


Стимулы для развития экосистемы: Mantle создала EcoFund для поддержки проектов ранних стадий и стимулирования роста экосистемы. Пользователи, удерживающие MNT, имеют право на получение доли от распределяемых вознаграждений.

4. Как купить токены MNT на MEXC


Стремительное развитие экосистемы Mantle получило еще больший импульс благодаря партнерству с MEXC, одной из ведущих криптовалютных бирж в мире. Известная своими низкими комиссиями, молниеносными транзакциями, широким охватом активов и высокой ликвидностью, MEXC заслужила доверие инвесторов по всему миру. Ее внимательное отношение к новым проектам и мощная поддержка ранних стадий развития делают ее благодатной почвой для перспективных начинаний.

MEXC первым включила токен MNT в листинг как для спотовой, так и для фьючерсной торговли. Пользователи могут торговать MNT на MEXC с ультранизкими комиссиями.

1）Откройте приложение MEXC или посетите официальный сайт и войдите в аккаунт.
2）Введите MNT в строку поиска и выберите спотовую или фьючерсную торговлю токеном MNT.
3）Выберите тип ордера, введите желаемое количество и цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Этот материал не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим видом совета, а также не является рекомендацией покупать, продавать или держать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию только для справочных целей и не дает инвестиционных рекомендаций. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестированием, и инвестируйте осторожно. Все инвестиционные решения, принятые пользователями, не связаны с этой платформой.


