Mantle Network: Создание экосистемы 2 уровня Ethereum для ончейн финансов

Mantle Network (далее Mantle) - это модульное ролл-ап решение 2 уровня, разработанное на базе Ethereum. Оно сочетает в себе совместимость с EVM, высокую масштабируемость и низкие транзакционные издержки, наследуя при этом безопасность сети Ethereum.





В Mantle используется передовая многоуровневая архитектура, которая распределяет сложные задачи по вычислению и хранению данных между несколькими нодами, обеспечивая эффективную обработку данных и проверку транзакций. В то же время Mantle уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности данных пользователей, применяя ряд технологий шифрования и мер по управлению рисками для обеспечения безопасной и надежной работы сети.









Ролл-ап архитектура: Mantle использует валидаторы Ethereum и протоколы консенсуса для значительного снижения платы за газ, уменьшения задержек и увеличения пропускной способности. Пользователи могут настраивать требования к подтверждению транзакций в зависимости от своих потребностей, обеспечивая практически мгновенное подтверждение задержек при минимальных потерях в безопасности.





Модульная архитектура: Она разделяет исполнение транзакций, консенсус, расчеты и хранение на независимые модули, формируя модульный блокчейн. Сюда входит разработанный компанией Mantle слой исполнения, совместимый с EVM, слой консенсуса и расчетов, привязанный к Ethereum, и внешний компонент доступности данных (DA) на базе EigenDA.





Безопасность Ethereum: Переходы состояния L2 проверяются валидаторами Ethereum и проходят через те же процессы консенсуса и расчетов, что и транзакции L1.





Модульная доступность данных: Используя автономные модули DA, такие как EigenDA, Mantle достигает более 90% потенциальной экономии затрат по сравнению с доступностью данных L1 ончейн.









После более чем года стабильной работы под управлением Mantle Tectonic сеть запустила обновление Everest, ознаменовавшее собой значительный скачок вперед для Mantle. Это обновление не только укрепляет существующую инфраструктуру, но и полностью готовит сеть к бесшовной совместимости с грядущим обновлением Pectra от Ethereum. Одним из ключевых моментов обновления Everest является официальный запуск EigenDA – революционного решения для обеспечения доступности данных, которое значительно повышает эффективность и безопасность управления данными.





Mantle поддерживает тесное сотрудничество с EigenDA. До запуска основной сети EigenDA Mantle использовала Mantle DA – сторонний уровень доступности данных, поддерживаемый технологией EigenDA – в качестве решения для обеспечения доступности данных.





Будучи решением Ethereum уровня 2, Mantle также начала адаптироваться к изменениям, внесенным обновлением Pectra. Это включает в себя интеграцию нового поля (RequestsHash), представленного в EIP-7685 (расположенного в заголовке блока), а также поддержку нового типа транзакций (SetCodeTx), представленного в EIP-7702. Эти усилия обеспечивают полную совместимость сети Mantle с эволюцией Ethereum, продолжая предоставлять пользователям стабильные и бесперебойные услуги.













В Mantle принята устойчивая модель экономики токенов, а MNT выступает в качестве нативной валюты экосистемы Mantle. Общее количество MNT составляет 6,219,316,768. График выпуска токенов разработан таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость, с поэтапным разблокированием в течение нескольких лет.









Оплата комиссии за газ: Как нативный токен экосистемы Mantle, MNT призван оплачивать комиссии за транзакции 2 уровня.





Голосование по вопросам управления: Держатели MNT могут участвовать в управлении сообществом, голосуя по таким предложениям, как обновление протокола и распределение средств.





Стимулы для развития экосистемы: Mantle создала EcoFund для поддержки проектов ранних стадий и стимулирования роста экосистемы. Пользователи, удерживающие MNT, имеют право на получение доли от распределяемых вознаграждений.









