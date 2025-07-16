Для новых пользователей, особенно для новичков, которые только начинают работать с MEXC, наличие нескольких счетов может стать путаницей. В этой статье мы расскажем о различных типах счетов на MEXC и Для новых пользователей, особенно для новичков, которые только начинают работать с MEXC, наличие нескольких счетов может стать путаницей. В этой статье мы расскажем о различных типах счетов на MEXC и
Как отличить различные типы счетов MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
Для новых пользователей, особенно для новичков, которые только начинают работать с MEXC, наличие нескольких счетов может стать путаницей. В этой статье мы расскажем о различных типах счетов на MEXC и о взаимосвязи между ними.

1. Типы счетов на MEXC


На MEXC существует четыре типа счетов: спотовый, фьючерсный, фиатный и копи-трейдинговый.

Спотовый счет


Спотовый счет - это счет, который используется для спотовой торговли. Когда вы участвуете в спотовой торговле на платформе MEXC, используемые вами криптоактивы поступают с этого спотового счета.

Фьючерсный счет


Фьючерсный счет - это счет, который используется для торговли фьючерсами. При торговле фьючерсами на платформе MEXC, включая контракты USDT-M и Coin-M, криптовалютные активы, которые вы используете, поступают с этого фьючерсного счета.

Фиатный счет


Фиатный счет - это счет, который используется для депозитов и вывода средств. Когда вы обмениваете фиатную валюту на криптовалюту или конвертируете криптовалюту обратно в фиатную валюту, эти операции выполняются с использованием данного фиатного счета.

Копи-трейдинговый счет


В торговле фьючерсами существует метод торговли, называемый копи-трейдингом. Под копи-трейдингом понимается следование за другими профессиональными трейдерами. Когда трейдер инициирует ведущую сделку, система выставляет за вас ордера, основанные на той же стратегии, что и у трейдера. В результате трейдер получает часть вашей прибыли. При торговле фьючерсами по методу копи-трейдинга активы, связанные с этим методом, хранятся на копи-трейдинговом счете. Важно отметить, что, несмотря на то, что копи-трейдинг является разновидностью фьючерсной торговли, активы, связанные с копи-трейдингом, хранятся на отдельном копи-трейдинговом счете.

Если вы хотите узнать больше о Копи-трейдинге, вы можете ознакомиться со статьей "Руководство по Копи-трейдингу на MEXC".

2. Взаимосвязь между различными счетами


Мы представим взаимосвязь между этими счетами, проследив путь ваших средств от момента их поступления на платформу MEXC до выхода с нее.

Когда вы начинаете торговать, вам необходимо конвертировать вашу фиатную валюту в криптовалюту. Конвертированная криптовалюта хранится на вашем фиатном счете.

Теперь, когда на вашем фиатном счете есть криптовалюта, если вы хотите начать спотовую торговлю, вам необходимо перевести средства с вашего фиатного счета на ваш спотовый счет. Аналогично, если вы хотите начать торговлю фьючерсами, вам необходимо перевести средства с фиатного счета на фьючерсный счет. За перевод средств не взимается комиссия.

Средства также можно напрямую переводить между спотовым счетом и фьючерсным счетом.

Если вы хотите участвовать в копи-трейдинге, вам нужно перевести криптовалюту с вашего фьючерсного или фиатного счета на ваш спотовый счет. После того как вы отправите информацию о копи-трейдинге, система переведет выделенные вами средства с вашего спотового счета на ваш счет для копи-трейдинга.



Если вы временно не хотите торговать и готовитесь к выводу средств, вам необходимо перевести криптовалюту со спотового счета, фьючерсного счета и копи-трейдингового счета на фиатный счет. После этого можно завершить процедуру вывода средств и конвертировать их в фиатную валюту.

3. Как осуществлять переводы между счетами


3.1 Веб-версия


Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свою учетную запись. В правом верхнем углу нажмите [Кошелек] и нажмите [>], чтобы перейти на страницу обзора кошелька.



В правой части страницы нажмите кнопку [Перевод]. Вы можете выбрать перевод средств между любыми двумя из трех счетов: фиатным счетом, спотовым счетом и фьючерсным счетом.

Выберите криптовалюту, которую вы хотите перевести, и введите сумму. Затем нажмите кнопку [Перевести] для завершения операции перевода криптовалюты.



Перевод средств на копи-трейдинговый счет не доступен на странице [Кошелек]. Для этого необходимо зайти на главную страницу официального сайта MEXC и выбрать пункт [Фьючерсы] - [Копи-трейдинг].



Выберите трейдера, за которым вы хотите следовать, и нажмите [Подписаться].



На странице трейдера справа нажмите [Перевести средства].



Переведите средства со своего фьючерсного или фиатного счета на спотовый счет. Выберите "Криптовалюта", введите "Количество", а затем нажмите [Перевод], чтобы завершить операцию.

Важно отметить, что если вы переводите криптовалюту только на свой копи-трейдинговый счет, то криптовалюта появится на вашем спотовом счете. После того как вы отправите информацию о копировании, система переведет установленные вами средства со спотового счета на копи-трейдинговый торговый счет.



3.2 Версия для приложения


В приложении MEXC в области быстрого доступа под банерами нажмите [Еще], выберите [Общие функции] - [Перевод]. Вы можете выбрать перевод средств между любыми двумя из трех счетов: фиатным, спотовым и фьючерсным.

Вы также можете нажать на [Кошелек] в правом нижнем углу главной страницы и выбрать функцию [Перевод]. На странице, куда ведут оба пункта входа, можно воспользоваться одной и той же функцией.



Перевод средств на копи-трейдинговый счет недоступен через указанные выше каналы перевода. Для этого необходимо выбрать пункт [Еще] в области быстрого доступа на главной странице приложения. Затем нажмите [Торговля] и выберите [Копи-трейдинг]. Выберите трейдера, за которым вы хотите следить, и нажмите [Подписаться]. Прокрутите страницу трейдера вниз и нажмите [Перевести средства].



Выберите свой фиатный или фьючерсный счет в качестве "Источника средств". Затем выберите криптовалюту и введите ее количество, после чего нажмите кнопку [Перевести сейчас] для завершения операции.


Важно отметить, что если вы переводите криптовалюту только на свой копи-трейдинговый счет, то криптовалюта появится на вашем спотовом счете. После того как вы отправите информацию о копи-трейдинге, система переведет установленные вами средства со спотового счета на копи-трейдинговый счет.



4. Как проверить и управлять этими счетами


4.1 Веб-версия


Зайдите на официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. В правом верхнем углу нажмите на [Кошелек], выберите [История транзакций], и Вы сможете увидеть историю своих переводов на вкладке [Переводы]. На этой же странице можно посмотреть историю [Депозитов], [Вывода], [Отправок] и [Другие].



Если вы хотите просмотреть детали конкретного счета отдельно, вы можете нажать кнопки для других счетов над [История транзакций]. В результате откроется страница соответствующего счета для просмотра и управления.

Например, если вы нажмете кнопку [Спот], то сможете увидеть такую информацию, как текущий общий баланс активов, криптовалюты, которыми вы владеете, анализ PNL и т.д. на вашем спотовом счете. Вы также можете выполнять различные операции, такие как депозит, вывод, отправка, перевод и т.д.



4.2 Версия для приложения


Откройте приложение MEXC и войдите в систему. Затем нажмите на [Кошелек] в правом нижнем углу и выберите [Обзор активов]. Нажмите на [Перевод]. Нажмите на значок блокнота в правом верхнем углу страницы "Переводы", чтобы перейти на страницу "История переводов". Здесь можно просмотреть записи о переводах между спотовым счетом и фьючерсным счетом.

Если на странице "Переводы" вы выберете перевод между другими счетами, например, со спотового счета на фиатный счет, то, нажав на значок блокнота в правом верхнем углу, вы увидите записи о переводах между вашим спотовым счетом и фиатным счетом.



Если вы хотите просмотреть детали конкретного счета отдельно, вы можете кликнуть на соответствующем счете на странице [Кошелек]. В результате откроется страница соответствующего счета для просмотра и управления.

Например, если выбрать [Спот], то на этой странице можно будет выполнять различные операции, такие как депозит, вывод и перевод средств. При нажатии на значок блокнота в правом верхнем углу открывается страница История спота, на которой можно просмотреть [Историю финансирования] и [Выписку по спотовому счету].



Понимание разницы между типами счетов и способами перевода активов между счетами может помочь вам мобилизовать свой капитал для повседневной торговли. MEXC Обучение предлагает разнообразные учебные пособия по спотовой и фьючерсной торговле. Вы можете обращаться к статьям в зависимости от ваших потребностей.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

